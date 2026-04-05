WOWOWとWOWOWオンデマンドの違いは？見られるコンテンツは変わる？

映画やスポーツ、音楽ライブなど幅広いジャンルを楽しめる有料サービスとして知られるWOWOW。その一方で、「WOWOWオンデマンド」との違いについて疑問を持つユーザーも少なくない。

本記事では、WOWOWとWOWOWオンデマンドの違いを整理しながら、視聴できるコンテンツの差や利用シーンごとの使い分けについて紹介する。

WOWOWとWOWOWオンデマンドの違いは？

WOWOWとWOWOWオンデマンドの大きな違いは、視聴方法と利用環境にある。WOWOWはBS放送を通じてテレビで視聴するサービスである一方、WOWOWオンデマンドはインターネットを利用した配信サービスとして、スマートフォンやPCなどでも視聴できるのが特徴だ。

WOWOW(放送)は、BSアンテナやB-CAS/ACAS番号を備えたテレビ環境が必要となるが、録画機能に対応しており、外付けHDDなどを利用して番組を保存できる点が強み。一方のWOWOWオンデマンドは、ネット環境さえあれば視聴可能で、場所を問わず利用できる利便性があるが、録画はできずストリーミングやダウンロード再生での視聴が基本となる。

コンテンツ面では大きく重なる部分が多いものの、4K放送はWOWOW(放送)限定となっており、オンデマンドでは視聴できない。一方でオンデマンドでは、過去作品のアーカイブや限定配信作品(Paramount+など)が用意されている点が特徴だ。

また、同時視聴は原則1台までとなっているが、2025年10月開始の「トリプルプラン」では最大3台までの同時視聴に対応。利用スタイルに応じた選択が可能となっている。

なお、いずれも月額2,530円(税込)で提供されており、どちらか一方に加入すれば追加料金なしで両方のサービスを利用できる。自宅で高画質・録画重視なら放送、外出先やマルチデバイス視聴を重視するならオンデマンドと、用途に応じた使い分けがポイントとなる。

項目 WOWOW(放送) WOWOWオンデマンド 視聴方法 BS放送 インターネット配信 必要環境 テレビ／BSアンテナ／B-CAS スマホ／PC／ネット環境 録画機能 可能 不可(ダウンロード対応) 4K対応 対応(WOWOW 4K) 非対応 限定コンテンツ 放送番組中心 アーカイブ／限定配信あり 同時視聴 1台 1台(トリプルプランで最大3台) 料金 2,530円(税込) 2,530円(税込)

WOWOWとWOWOWオンデマンドの視聴できるコンテンツは変わる？

WOWOWとWOWOWオンデマンドは、基本的に同じコンテンツを共有しているが、一部に「放送限定」「配信限定」の作品や機能が存在する。映画やスポーツ、ドラマといった主要ジャンルは共通して視聴できるものの、視聴方法によって利用できるコンテンツに違いがある点は押さえておきたい。

まず、WOWOW(放送)のみで視聴可能な代表例が「WOWOW 4K」。高画質の4K放送はBS限定のサービスとなっており、オンデマンドでは対応していない。また、著作権や配信権の関係で、一部の番組はオンデマンドでの同時配信や見逃し配信が行われないケースもある。

一方で、WOWOWオンデマンドでは放送にはない強みがある。過去に放送された作品を好きなタイミングで視聴できるアーカイブ機能に加え、「Paramount+」の作品やオンデマンド限定のオリジナルコンテンツも配信されている。さらにスポーツ中継では、テレビ放送されていない試合を視聴できるマルチ配信(ピックアップコート)など、配信ならではの拡張性も魅力だ。

2026年秋以降には、BS民放5社の4Kコンテンツがオンデマンドで配信予定となっており、配信サービスの充実度はさらに高まる見込みとなっている。

このように、WOWOWとWOWOWオンデマンドは補完関係にあり、最新の番組を高画質で楽しむなら放送、過去作品や限定コンテンツを自由に視聴したい場合はオンデマンドと、用途に応じた使い分けが最適な利用方法となる。

カテゴリ WOWOW(放送) WOWOWオンデマンド メインチャンネル(プライム・ライブ・シネマ) 〇 〇(一部除く) WOWOW 4K 〇 × アーカイブ(過去作品) × 〇 Paramount+作品 × 〇 スポーツ複数コート配信 × 〇

WOWOWとWOWOWオンデマンドの料金は？

WOWOWとWOWOWオンデマンドの料金体系は共通しており、基本的には月額2,530円(税込)で利用できる。いずれか一方に加入すれば、追加料金なしでBS放送とインターネット配信の両方を視聴できる仕組みとなっている点が大きな特徴だ。

入会金や解約手数料は発生せず、シンプルな料金設定となっているが、申し込み経路によっては価格が異なる点には注意が必要。特にAppleのApp Store経由で契約した場合は月額2,790円(税込)となり、公式サイトやAmazon経由よりも割高になる。

また、複数デバイスでの同時視聴に対応した「トリプルプラン」も提供されており、月額3,960円(税込)で最大3台まで同時視聴が可能。家族での利用や複数端末での視聴を想定している場合には有力な選択肢となる。

そのほか、同一世帯でテレビを複数台利用する場合は、B-CASカードの追加登録が1台あたり月額990円(税込)で可能。さらに、スポーツコンテンツに特化した「WOWSPO」(月額1,980円)といった派生プランも用意されている。

なお、現在は無料トライアルは終了しており、どの経由でも加入月から料金が発生する。ただし放送経由の場合は加入月の解約ができないため、実質的に最大2ヶ月視聴できるケースもあるなど、契約方法によって細かな違いがある点にも注意したい。

プラン 料金 内容 基本プラン 月額2,530円(税込) 放送＋オンデマンド両方利用可能 App Store経由 月額2,790円(税込) 通常より割高 トリプルプラン 月額3,960円(税込) 最大3台同時視聴 年額プラン 43,560円(税込) 実質1ヶ月分無料 複数台契約 月額990円(税込)/台 テレビ追加登録 WOWSPO 月額1,980円(税込) スポーツ特化プラン

チャンピオンズリーグの放送/配信予定は？

2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が独占中継・ライブ配信する。また、株式会社NTTドコモが運営する映像配信サービス『Lemino』もCLの配信を行うことをシーズン中の2025年10月22日(水)に発表。月額990円(税込)の『Leminoプレミアム』で、厳選30試合をディレイ配信する。

各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。

サービス 料金(税込) 配信内容 WOWOWオンデマンド

月額加入 2,530円(月額) ・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合

・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合

・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合 Leminoプレミアム

月額加入 990円(月額)

[初月無料] ・CLリーグフェーズ19試合

・CLノックアウトフェーズプレーオフ4試合

・CLラウンド16 2試合

・CL準々決勝2試合

・CL準決勝2試合

・CL決勝1試合

※全試合、試合当日24時以降に配信開始

※WOWOWも一部ディレイ配信あり