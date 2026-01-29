ABEMAは2026年FIFAワールドカップを放送する？日本代表戦のネット視聴方法は？

FIFAワールドカップ(W杯)北中米が、2026年6月に開幕を迎える。
本記事では、2026年W杯のABEMA放送の有無や無料ネット視聴方法を紹介する。
2026年ワールドカップのABEMA放送はある？
前回大会の2022年W杯全64試合を無料生中継した『ABEMA』だが、2026年W杯に向けての中継情報は発表されていない。既に『DAZN』での全104試合ライブ配信が決定しているため、『ABEMA』で中継が行われる可能性は低そうだ。
2026年ワールドカップの日本代表戦は無料で見られる？
前回大会とは違い、『ABEMA』での中継は行われないが、ネット『DAZN』が日本戦全試合を無料配信する予定だ。
さらに、テレビ放送は『NHK総合』が33試合、『日本テレビ』が15試合、『フジテレビ』が10試合の生中継を地上波で予定。日本代表のグループリーグ3試合は、『NHK』が2試合、『日本テレビ』が1試合を中継予定だ。『NHK』は地上波で開幕戦と決勝も中継し、BSプレミアム4Kで録画放送を含む全104試合を放送することが決定している。
|チャンネル
|形態
|内容
|ABEMA
|ネット
|・放送予定なし
|DAZN
[DMM×DAZNホーダイがお得！]
|ネット
|・全104試合ライブ配信
・日本戦全試合無料ライブ配信
|NHK総合
|地上波
|・開幕戦や決勝を含む計33試合生中継
・グループステージ日本戦2試合生中継
・地上波総合とBSで日本戦全試合生中継
|NHK BS
|BS
|・グループステージ日本戦1試合生中継
・地上波総合とBSで日本戦全試合生中継
|NHK BSプレミアム4Ｋ
|BS
|・全104試合を放送(生中継・録画)
|NHK ONE
|ネット
|・NHK地上波の試合やハイライト番組は同時・見逃し配信
|日本テレビ
|地上波
|・計15試合生中継
・・グループステージ日本戦1試合生中継
|フジテレビ
|地上波
|・10試合を生中継
2026年ワールドカップのおすすめ視聴方法
前述の通り、2026年W杯は『DAZN』が全試合をライブ配信する。『DAZN』を視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。
同プランに加入すれば、DMM関連コンテンツのレンタル・購入などに使える「DMMポイント」を新規入会月から3ヵ月間、毎月550ポイントが付与される。
「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。
現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。
2026年W杯の最新情報
