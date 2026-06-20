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【W杯】チュニジアvs日本はDAZNでも配信！7/20までお得な視聴料割引キャンペーン実施中
Aoi Fujimiya

【W杯2026】日本対チュニジア戦の主審は誰？担当レフェリー・審判団まとめ

ワールドカップ
日本
チュニジア
チュニジア 対 日本

サッカー日本代表vsチュニジア代表の主審は誰？W杯(ワールドカップ)2026第2戦を担当する審判団まとめ。

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FIFAワールドカップ2026・グループF第2節で、サッカー日本代表はチュニジア代表と対戦する。決勝トーナメント進出へ向けて重要な一戦となるなか、試合を担当する主審や審判団の顔ぶれにも注目が集まる。

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本記事では、日本代表vsチュニジア代表を担当する主審、審判団を紹介する。

ワールドカップ日本対チュニジア戦の担当主審・審判団は？

FIFAワールドカップ2026・グループF第2節の日本代表vsチュニジア代表は、ルーマニア出身のイシュトヴァン・コヴァチ氏が主審を務める。

コヴァチ氏は、2024-25シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ決勝でも笛を吹いた欧州屈指の国際審判。豊富な経験を持つ主審が、日本のグループステージ第2戦を裁くこととなった。

副審は、コヴァチ氏と同じルーマニア出身のフェレンツ・トゥニョギ氏とミハイ・マリカ氏が担当する。第4審判にはコスタリカのフアン・カルデロン氏、予備副審には同国のフアン・カルロス・モラ氏が選出されている。

主審の判定基準やカードを提示する傾向は試合展開にも影響するだけに、両チームの激しい球際やペナルティーエリア内でのジャッジにも注目したい。

役割氏名国籍
主審イシュトヴァン・コヴァチ
（István Kovács）		ルーマニア
副審フェレンツ・トゥニョギ
（Ferencz Tunyogi）		ルーマニア
副審ミハイ・マリカ
（Mihai Marica）		ルーマニア
第4審判フアン・カルデロン
（Juan Calderón）		コスタリカ
予備副審フアン・カルロス・モラ
（Juan Carlos Mora）		コスタリカ

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ワールドカップ日本対チュニジア戦の日程は？キックオフ時間・会場を紹介

FIFAワールドカップ2026・グループF第2節の日本代表vsチュニジア代表は、日本時間2026年6月21日(日)13時にキックオフを迎える。現地時間では6月20日(土)の開催となる。

試合会場は、メキシコ北東部の都市モンテレイにあるモンテレイ・スタジアム。初戦に続くグループステージ第2戦となり、決勝トーナメント進出を目指す日本にとって勝ち点3を獲得したい重要な一戦だ。

日本では日曜日の昼に行われるため、比較的観戦しやすい時間帯となる。テレビ放送やネット配信を利用する場合は、中継開始時間も事前に確認しておきたい。

項目内容
対戦カード日本代表vsチュニジア代表
開催日2026年6月21日(日)
キックオフ日本時間 13:00
会場モンテレイ・スタジアム
開催地メキシコ・モンテレイ

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日本対チュニジアはどこで見られる？

FIFAワールドカップ2026・グループF第2節の日本代表vsチュニジア代表は、『日本テレビ系列』が地上波で生中継する。放送は日本時間6月21日(日)10時25分から開始予定だ。

BSでは『NHK BS』が12時から生中継し、『NHK BSプレミアム4K』は同日21時から録画放送を行う。NHK総合での中継は予定されていない。

ネットでは『DAZN』がライブ配信と見逃し配信を無料で提供する。視聴には無料アカウントの作成とログインが必要だ。日本戦以外を含む大会全104試合を視聴する場合は、有料プランへの加入が必要となる。

日本テレビ系列では本田圭佑氏が解説、山本紘之アナウンサーが実況を担当。NHK BSは森岡隆三氏と林陵平氏、DAZNは内田篤人氏、安田理大氏、久保裕也氏が解説、桑原学氏が実況を務める。

放送・配信サービス中継時間・形態主な出演者
DAZN6月21日(日)13:00～
無料ライブ配信・見逃し配信		解説：内田篤人、安田理大、久保裕也
実況：桑原学
ゲスト：井口浩之、影山優佳
進行：野村明弘
日本テレビ系列6月21日(日)10:25～
地上波生中継		解説：本田圭佑
実況：山本紘之
リポート解説：柿谷曜一朗
スペシャルナビゲーター：竹内涼真
NHK BS6月21日(日)12:00～
生中継		解説：森岡隆三、林陵平
実況：下境秀幸
NHK BSプレミアム4K6月21日(日)21:00～
録画放送		解説：森岡隆三、林陵平
実況：下境秀幸

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北中米ワールドカップ2026 関連情報

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