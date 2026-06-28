FIFAワールドカップ2026・ラウンド32で、日本代表は優勝候補のブラジル代表と激突する。世界屈指の攻撃力を誇るブラジルを相手に、日本がどのような戦いを見せるか注目が集まる一方、試合を裁く主審や審判団の判定も勝敗を左右する重要な要素となる。

本記事では、日本対ブラジルを担当する主審、審判団を紹介する。

日本対ブラジルの試合日程は？

FIFAワールドカップ2026・ラウンド32の日本代表対ブラジル代表は、日本時間2026年6月30日(火)2:00にキックオフする。現地時間では6月29日(月)12:00の開始となる。

会場は、アメリカ・ヒューストンにあるNRGスタジアム。敗れれば大会敗退となる決勝トーナメントの一発勝負で、日本はワールドカップ最多優勝を誇るブラジルを相手に次のラウンド進出を目指す。

日本にとっては、ブラジルの個人技と攻撃力をどのように封じるかが大きなポイントとなる。守備で耐えるだけでなく、ボールを奪った後の素早いカウンターやセットプレーから得点機を作れるかにも注目したい。

大会：FIFAワールドカップ2026 ラウンド32

対戦カード：日本代表vsブラジル代表

試合日：2026年6月30日(火)

キックオフ：2:00(日本時間)

現地時間：2026年6月29日(月)12:00

会場：NRGスタジアム(アメリカ・ヒューストン)

日本対ブラジルの担当主審・審判は誰？

Getty Images

FIFAワールドカップ2026・ラウンド32の日本代表対ブラジル代表を担当する主審は、イタリアのマウリツィオ・マリアーニ氏に決定した。

副審は同じくイタリアのダニエレ・ビンドーニ氏とアルベルト・テゴーニ氏が務める。第4審判にはスイスのサンドロ・シェーラー氏、第5審判（リザーブ副審）にはステファン・デ・アルメイダ氏が選出されている。

マリアーニ氏はイタリア出身の44歳。セリエAを中心に、UEFAチャンピオンズリーグやヨーロッパリーグなど、欧州の主要大会で数多くの試合を担当してきた経験豊富なレフェリーだ。

日本代表との縁もあり、鎌田大地が出場したUEFAヨーロッパカンファレンスリーグ決勝でも主審を担当している。今大会では、グループステージのサウジアラビア対ウルグアイ、コロンビア対コンゴ民主共和国の2試合を裁いた。

役割 氏名 国籍 主審 マウリツィオ・マリアーニ イタリア 副審 ダニエレ・ビンドーニ イタリア 副審 アルベルト・テゴーニ イタリア 第4審判 サンドロ・シェーラー スイス 第5審判

（リザーブ副審） ステファン・デ・アルメイダ スイス

日本対ブラジルの中継予定は？

FIFAワールドカップ2026・ラウンド32のブラジル代表対日本代表は、NHK BS、NHK BSプレミアム4K、DAZN、フジテレビ系列で視聴できる。放送・配信先によって開始時刻や放送形態、出演者、視聴条件が異なるため、事前に確認しておきたい。

NHK BSでは、日本時間2026年6月30日(火)1:10から生中継を実施。解説は本田圭佑氏と林陵平氏、実況は小宮山晃義アナウンサーが担当する。NHK BSで視聴する場合、番組ごとの追加料金はかからないが、BS放送を受信できる環境とNHKの衛星契約が必要となるため、完全な無料視聴ではない。

NHK BSプレミアム4Kでは、同日21:00から録画放送を実施予定。生中継ではないものの、4K放送の受信環境があれば、高精細な映像で日本対ブラジルを視聴できる。

地上波ではフジテレビ系列が同日0:50から生中継を行う。メインキャスターはジョン カビラ氏、メイン解説は小野伸二氏、メインナビゲーターは柿谷曜一朗氏が務める予定だ。

ネットではDAZNが同日1:00から無料ライブ配信を実施する。日本代表戦は会員登録不要で視聴でき、試合終了後にはフルマッチの見逃し配信も利用可能。テレビでNHK BSを受信できない場合は、DAZNが無料で視聴できる選択肢となる。

NHK BS

放送開始：6月30日(火)1:10

放送形態：BS生中継

視聴条件：BS受信環境・NHK衛星契約が必要

解説：本田圭佑、林陵平

実況：小宮山晃義

放送開始：6月30日(火)1:10 放送形態：BS生中継 視聴条件：BS受信環境・NHK衛星契約が必要 解説：本田圭佑、林陵平 実況：小宮山晃義 NHK BSプレミアム4K

放送開始：6月30日(火)21:00

放送形態：録画放送

視聴条件：4K放送の受信環境・NHK衛星契約が必要

放送内容：NHK BSと同内容

放送開始：6月30日(火)21:00 放送形態：録画放送 視聴条件：4K放送の受信環境・NHK衛星契約が必要 放送内容：NHK BSと同内容 フジテレビ系列

放送開始：6月30日(火)0:50

放送形態：地上波生中継

視聴条件：地上波で視聴可能

メインキャスター：ジョン カビラ

メイン解説：小野伸二

メインナビゲーター：柿谷曜一朗

放送開始：6月30日(火)0:50 放送形態：地上波生中継 視聴条件：地上波で視聴可能 メインキャスター：ジョン カビラ メイン解説：小野伸二 メインナビゲーター：柿谷曜一朗 DAZN

配信開始：6月30日(火)1:00

配信形態：無料ライブ配信・見逃し配信

視聴条件：無料・会員登録不要

解説：内田篤人、安田理大、久保裕也

実況：桑原学

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