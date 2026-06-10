ワールドカップ2026開会式の出演アーティストは？シャキーラやLISAなど豪華出演者一覧

FIFAワールドカップ2026は、アメリカ、カナダ、メキシコの3カ国共同開催で行われる。史上最多48カ国が出場する今大会では、開幕戦だけでなく、大会を彩る開会式にも大きな注目が集まっている。

本記事では、ワールドカップ2026開会式の出演アーティスト、開催日程、会場を紹介する。

ワールドカップ2026開会式の日程・会場は？

FIFAワールドカップ2026の開会式は、共催国であるメキシコ、カナダ、アメリカの各会場で実施される予定だ。大会全体の開幕を飾るメキシコ・シティ会場に加え、カナダ代表、アメリカ代表の初戦に合わせたセレモニーも予定されている。

最初の開会式は、現地時間2026年6月11日(木)にメキシコ・シティのエスタディオ・アステカで開催。日本時間では6月12日(金)午前4時から行われる予定で、メキシコ対南アフリカの開幕戦に先立って実施される。

また、トロント会場では日本時間6月13日(土)午前2時30分、ロサンゼルス会場では日本時間6月13日(土)午前7時から、それぞれ開会セレモニーが予定されている。各国の文化や音楽を取り入れた演出にも注目が集まる。

会場 開催日程(日本時間) 内容 エスタディオ・アステカ

(メキシコ・シティ) 2026年6月12日(金)2:30 メキシコ対南アフリカの開幕戦前に実施 BMOフィールド

(トロント) 2026年6月13日(土)2:30 カナダ代表初戦前に実施 SoFiスタジアム

(ロサンゼルス) 2026年6月13日(土)8:30 アメリカ代表初戦前に実施

ワールドカップ2026開会式の出演アーティストは？

Getty images

FIFAワールドカップ2026の開会式には、世界的人気を誇るアーティストたちが集結する予定だ。今大会はメキシコ、カナダ、アメリカの3カ国共同開催となるため、それぞれの会場で異なるセレモニーが実施される。

メキシコ・シティのエスタディオ・アステカでは、シャキーラとバーナ・ボーイが大会公式ソング『Dai Dai』を初披露する予定。そのほか、Jバルヴィンやアレハンドロ・フェルナンデス、Manáなど中南米を代表するアーティストも出演する。

カナダ・トロントでは、アラニス・モリセットやアレッシア・カーラ、マイケル・ブーブレらカナダ出身アーティストが登場。一方、アメリカ・ロサンゼルスではケイティ・ペリーやBLACKPINKのLISA、フューチャー、アニッタら豪華ゲストによるパフォーマンスが予定されている。

ワールドカップ開会式は、サッカーだけでなく音楽やエンターテインメントも楽しめる大会屈指のイベントとして注目を集めている。

会場 主な出演アーティスト エスタディオ・アステカ

(メキシコ・シティ) シャキーラ、バーナ・ボーイ、アレハンドロ・フェルナンデス、Jバルヴィン、タイラ、Belinda、Danny Ocean、Lila Downs、Los Ángeles Azules、Maná BMOフィールド

(トロント) アラニス・モリセット、アレッシア・カーラ、マイケル・ブーブレ、Jessie Reyez、Elyanna、Nora Fatehi、Sanjoy、Vegedream、William Prince SoFiスタジアム

(ロサンゼルス) ケイティ・ペリー、LISA(BLACKPINK)、フューチャー、アニッタ、レマ、タイラ

ワールドカップ2026開会式の放送・配信予定は？

FIFAワールドカップ2026の開会式は、メキシコ、カナダ、アメリカの3会場で実施される予定だ。このうち、日本国内で放送が予定されているのは大会開幕を飾るメキシコ会場のセレモニーとなる。

メキシコシティスタジアムで開催される開会式は、地上波『NHK総合』と『NHK BSプレミアム4K』で生中継予定。シャキーラやバーナ・ボーイら世界的アーティストによるパフォーマンスも予定されており、大会開幕を華やかに彩る。

また、『DAZN』ではワールドカップ全104試合のライブ配信が予定されているが、現時点で開会式単独の配信については正式発表されていない。ただし、開幕戦前後の中継内で放送される可能性もあるため、最新情報は公式番組表を確認したい。

開催日時(日本時間) 開催地 会場 放送・配信予定 2026年6月12日(金) 2:30 メキシコ・メキシコシティ メキシコシティスタジアム NHK総合

NHK BSプレミアム4K 2026年6月13日(土) 2:30 カナダ・トロント トロントスタジアム 未定 2026年6月13日(土) 8:30 アメリカ・ロサンゼルス ロサンゼルススタジアム 未定

※放送・配信予定は変更となる可能性があります。最新情報は大会および各放送局・配信サービスの公式サイトをご確認ください。

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