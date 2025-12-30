朝倉未来とシェイドゥラエフは、ともにRIZINフェザー級を代表する存在として注目を集めてきたが、タイプは大きく異なる。「どっちが強いのか」という議論は、ファンの間でも大晦日を前に一気に加速している。

本記事では、朝倉未来、シェイドゥラエフの経歴・プロフィールついて紹介する。

【プロフィール】朝倉未来の対戦成績・ファイトスタイルは？

RIZINを代表するスター選手として長年注目を集めてきた朝倉未来は、独自の存在感と実績でフェザー級戦線をけん引してきたファイターだ。一度は引退を表明しながらも復帰後に再びトップクラスの相手を撃破し、その評価を更新し続けている。

ここでは、朝倉未来のプロフィールをはじめ、これまでの対戦成績やファイトスタイルの特徴を整理する。

朝倉未来のプロフィール

項目 内容 本名 朝倉未来 生年月日 1992年7月15日(33歳) 出身地 愛知県豊橋市 通称 路上の伝説、神と魂 所属 JAPAN TOP TEAM 身長 177cm 体重 66.0kg(フェザー級) リーチ 178.5cm

朝倉未来のプロ対戦成績

朝倉未来のプロ総合格闘技(MMA)での通算戦績は25戦19勝5敗1無効試合(2025年12月時点)。KO・一本・判定をバランスよく積み重ねてきた点が特徴だ。

区分 成績 通算成績 25戦19勝5敗1無効試合 勝利内訳 KO/TKO9回、一本1回、判定9回 敗戦内訳 KO/TKO1回、一本2回、判定2回 アマチュア戦績 10戦9勝1敗

近年の主な試合結果

日付 勝敗 対戦相手 内容 2025/07/27 勝 クレベル・コイケ 判定2-1 2025/05/04 勝 鈴木千裕 3R TKO(ドクターストップ) 2024/07/28 負 平本蓮 1R TKO 2023/07/30 負 ヴガール・ケラモフ 1R 一本(RNC) 2023/04/29 勝 牛久絢太郎 判定3-0

朝倉未来のファイトスタイル

朝倉未来のベースは、サウスポー構えから繰り出される鋭いカウンターを軸としたストライキングだ。距離管理に優れ、相手の踏み込みに合わせて的確な打撃を当てる戦い方を得意としている。

高い分析能力とファイトIQも特徴で、試合前の研究をもとに冷静に展開を組み立てるタイプだ。左ストレートや左ミドル、ハイキックといった打撃は、試合の流れを一変させる威力を持つ。

また、テイクダウンディフェンスにも定評があり、簡単には組み伏せられない腰の強さを誇る。近年はグラウンドで自ら上を取り、コントロールする場面も増えており、打撃主体のストライカーからオールラウンダーへと進化を遂げている。

大晦日大会では過去2戦2勝と結果を残しており、勝負強さも含めて依然としてRIZINフェザー級の中心人物であることは変わらない。

【プロフィール】シェイドゥラエフの対戦成績・ファイトスタイルは？

RIZINフェザー級で圧倒的な存在感を放つラジャブアリ・シェイドゥラエフは、無敗のまま頂点に立った危険な王者だ。RIZIN参戦以降はトップクラスの実力者を次々とフィニッシュし、その強さは一気に国内外へ広まった。

ここでは、シェイドゥラエフのプロフィール、プロ戦績、そして最大の武器であるファイトスタイルを整理する。

ラジャブアリ・シェイドゥラエフのプロフィール

項目 内容 名前 ラジャブアリ・シェイドゥラエフ(Razhabali Shaidulloev) 生年月日 2000年10月11日(25歳) 出身地 タジキスタン共和国(拠点:キルギス共和国ビシュケク) 通称 キルギスの犬鷲(イーグル) 所属 Ihlas 身長 170cm 体重 66.0kg(フェザー級) リーチ 174cm バックボーン 柔道、レスリング、ブラジリアン柔術 主なタイトル 第7代RIZINフェザー級王者

シェイドゥラエフのプロ戦績

シェイドゥラエフのプロ総合格闘技(MMA)戦績は15戦15勝0敗。すべての試合を2ラウンド以内でKOまたは一本により決着させており、判定勝利は一度もない。

区分 成績 通算成績 15戦15勝0敗 フィニッシュ内訳 KO/TKO6回、一本9回 判定決着 0回

主な試合結果

日付 勝敗 対戦相手 内容 大会 2025/09/28 勝 ビクター・コレスニック 1R0:33 TKO RIZIN.51 2025/05/04 勝 クレベル・コイケ 1R1:02 KO RIZIN男祭り 2024/12/31 勝 久保優太 2R2:30 TKO RIZIN DECADE 2024/09/29 勝 フアン・アーチュレッタ 1R 腕十字 RIZIN.48 2024/06/09 勝 武田光司 1R RNC RIZIN.47

シェイドゥラエフのファイトスタイル

シェイドゥラエフの最大の特徴は、強靭なフィジカルを土台に、組技・寝技・打撃を高次元で融合させたコンプリートファイトだ。レスリングを軸とした圧倒的な組みの強さで相手を制圧し、一度テイクダウンを奪えば逃がさない。

グラウンドではバックコントロールからのリアネイキッドチョークを得意とし、極めへの移行は極めて速い。加えて、上から放たれるパウンドは破壊力抜群で、短時間で試合を終わらせる決定力を持つ。

打撃面でも進化は顕著だ。タックルのフェイントや角度を活かした右のオーバーハンドやストレートは非常に見えにくく、クレベル・コイケやビクター・コレスニックを一撃で沈めた。

すべての試合を判定に持ち込まず、常にフィニッシュを狙い続ける攻撃性と冷静なファイトIQを兼ね備えており、現在のRIZINフェザー級で最も攻略が難しい王者の一人と言える。

朝倉未来とシェイドゥラエフはどっちが強い？

朝倉未来とラジャブアリ・シェイドゥラエフは、ともにRIZINフェザー級を象徴する存在だが、その強さのベクトルは大きく異なる。経験と対応力で勝負する朝倉未来か、圧倒的なフィニッシュ力で試合を終わらせるシェイドゥラエフか。この比較は単純な戦績だけでは語り切れない。

朝倉未来の強みは、長年トップ戦線で戦ってきた経験値と修正能力にある。距離管理に優れた打撃、相手の癖を見抜く分析力、そして近年見せているグラウンドでの対応力は、試合が長引くほど生きてくる要素だ。実際に判定決着や接戦をものにしてきた試合は多く、大舞台での勝負強さも無視できない。

一方のシェイドゥラエフは、現時点で「試合を長引かせない強さ」を持つ。無敗の戦績に加え、全試合を2ラウンド以内でフィニッシュしてきた決定力は、RIZINフェザー級でも突出している。レスリングとグラップリングを軸にしながら、打撃でも一瞬で試合を終わらせる力があり、主導権を握られた相手が立て直す時間を与えない。

スタイルの相性で見れば、朝倉未来にとっての鍵は、序盤を耐えながら距離を保ち、シェイドゥラエフの圧力をいかに削いでいけるか。一方でシェイドゥラエフは、開始直後から組みと打撃を織り交ぜて主導権を握り、そのままフィニッシュに持ち込めるかが勝負となる。

経験と対応力で勝負を組み立てられれば朝倉未来、短時間で自分の形に持ち込めればシェイドゥラエフ。フェザー級の現在地を測る意味でも、この比較はRIZINの今後を占う重要なテーマと言える。

朝倉未来対シェイドゥラエフの放送/配信予定は？

朝倉未来対シェイドゥラエフが行われる「RIZIN 師走の超強者祭り」は、ネット配信が『U-NEXT』『ABEMA』『RIZIN 100 CLUB』『RIZIN LIVE』でPPV形式にてライブ配信される。テレビ放送は衛星放送の『スカパー！』が生中継を担当し、地上波での放送予定はない。

ネット配信のPPVチケット価格は各サービス共通で、前売が税込7,500円、当日が税込7,900円、アーカイブが税込6,000円。一方、スカパー！は前売・当日ともに税込7,900円となっている。

なお、『ABEMA』では通常のPPVチケットに加え、「朝倉未来応援」チケットと「シェイドゥラエフ応援」チケットも販売。両チケットは前売が税込8,000円、当日が税込8,400円に設定されている。

放送・配信局一覧

放送・配信局 中継予定 U-NEXT(PPV購入に使える600ポイント付与あり) ライブ配信/アーカイブ配信 ABEMA(条件達成で4,000円キャッシュバック)

(朝倉未来応援チケット/シェイドゥラエフ応援チケット販売) ライブ配信/アーカイブ配信 RIZIN 100 CLUB ライブ配信/アーカイブ配信 RIZIN LIVE ライブ配信/アーカイブ配信 スカパー！ 生中継/録画放送

RIZIN師走の超強者祭りのおすすめ視聴方法

「RIZIN 師走の超強者祭り」は『U-NEXT』か『ABEMA』で開催中のキャンペーンを利用すればよりお得に視聴できる。

U-NEXTは31日間無料トライアルに登録することで、PPVチケットの購入にも使える600円分のポイントが特典としてもらえる。ABEMAも月額1,080円(税込)のプレミアム登録など、条件を達成することで4,000円がもらえるキャッシュバックキャンペーンを行っている。

【U-NEXT】無料体験登録で600ポイント付与！

『U-NEXT』では、映画やドラマが見放題となる月額プランの31日間無料トライアルに登録することで、PPVチケットの購入に使える600ptが付与されるため、購入する方は無料トライアルの登録をおすすめしたい。

【ABEMA】4,000円キャッシュバック実施中！

ABEMAでは、「RIZIN 師走の超強者祭り」開催に際して、ABEMAプレミアムに登録し、RIZIN 師走の超強者祭りのPPVチケットを購入すると4,000円をキャッシュバックするキャンペーンを実施している。

まずはABEMAプレミアムに登録してみよう。

キャッシュバックの適用条件は以下の通り。

①対象期間内にABEMAプレミアムに登録(広告つきABEMAプレミアムは対象外)

②ABEMAプレミアムに登録後、解約せずに次回の更新日時まで継続

③以下のいずれかに該当すること

対象期間内にABEMAの「【生放送】RIZIN 師走の超強者祭り」のPPVチケットを購入した方

対象期間内にABEMAの「【見逃し配信】RIZIN 師走の超強者祭り」のPPVチケットを購入した方

④キャンペーン開始時点で満18歳以上の方

⑤キャンペーン時期終了までにメールアドレスを設定した方

※本ページの情報は2025年12月時点のものです。最新情報はABEMA、U-NEXT公式サイトをご覧ください。