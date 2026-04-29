DAZNサッカーパックとDMM×DAZNホーダイはどっちが安い？料金・総額・違いを徹底比較

サッカー中継を視聴するうえで定番のサービスとなっている『DAZN』だが、現在は「DAZNサッカーパック」と「DMM×DAZNホーダイ」という複数のプランが用意されている。

本記事では、DAZNサッカーパックとDMM×DAZNホーダイの料金や特徴について紹介する。

DAZNサッカーパックとDMM×DAZNホーダイはどっちが安い？

結論として、月額料金および年間総額の安さで比較すると、サッカー特化型プランである「DAZN SOCCER」の方がコストを抑えやすい。月額2,600円(税込)で利用でき、1年間の総額も31,200円と、DMM×DAZNホーダイより低価格に設定されている。

さらに、期間限定キャンペーンを利用すれば、初年度はより安価に契約可能。対象期間内に加入した場合、最初の3カ月間が月々980円となり、年間総額は約26,000円台まで圧縮される。長期的にサッカーを視聴する前提であれば、コスト面での優位性は大きい。

一方で、「DMM×DAZNホーダイ」は月額3,480円(税込)とやや割高だが、DAZNの全スポーツに加えてDMM TVのコンテンツも視聴できる点が特徴。プロ野球やF1、アニメ・映画なども含めた総合的なエンタメサービスとして利用できる。

また、契約形態にも違いがある。DAZN SOCCERは年間契約が前提となるため、途中解約時の柔軟性が低い。一方、DMM×DAZNホーダイは月単位で解約可能となっており、オフシーズンに利用を停止できる点がメリットとなる。

そのため、1年を通してサッカーを視聴する場合はDAZN SOCCERが最安となるが、短期利用や複数ジャンルのコンテンツを楽しみたい場合はDMM×DAZNホーダイの方が実質的なコストパフォーマンスに優れるケースもある。

項目 DAZN SOCCER DMM×DAZNホーダイ 月額料金 2,600円 3,480円 年間総額 31,200円 41,760円 キャンペーン 初月〜3カ月・月々980円(条件あり) なし(ポイント還元あり) 契約形態 年間契約(途中解約不可) 月額契約(いつでも解約可能) 視聴コンテンツ サッカーのみ 全スポーツ＋DMM TV

DMM×DAZNホーダイがDAZNサッカーパックよりも安くなる場合はある？

結論として、利用期間が9カ月以内であれば、サッカー特化型のDAZN SOCCERよりも、DMM×DAZNホーダイの方が総額で安くなるケースが多い。最大の理由は「契約期間の縛り」にある。

DAZN SOCCERは月額単価こそ低いものの、年間契約が前提となるため、途中解約しても1年分の料金が発生する。一方、DMM×DAZNホーダイは月単位での契約となっており、必要な期間だけ利用して解約できる柔軟性が特徴だ。

例えば、ワールドカップなど特定の大会のみを視聴する場合、約2カ月の利用で済むため、DMM×DAZNホーダイであれば数千円台に抑えることが可能。一方でDAZN SOCCERは年間契約が必要となり、短期利用では割高になる。

また、オフシーズンに視聴しない期間がある場合も、DMM×DAZNホーダイの方が有利となる。見ない月に解約することで、年間の支払い総額を抑えることができるため、視聴頻度に波があるユーザーほど恩恵が大きい。

さらに、DMM×DAZNホーダイはDMM TVの見放題サービスが含まれているほか、ポイント還元も用意されており、実質的なコストパフォーマンスも高い。単純な月額比較だけでなく、利用スタイルに応じた「総額」での判断が重要となる。

長期的にサッカーを見続ける場合はDAZN SOCCERが最安となるが、短期利用や柔軟な契約を重視する場合はDMM×DAZNホーダイの方がコストを抑えやすい選択肢となる。

比較項目 DAZN SOCCER DMM×DAZNホーダイ 月額料金 2,600円 3,480円 契約形態 年間契約(途中解約不可) 月額契約(いつでも解約可能) 短期利用 割高(1年分必要) 必要な期間のみ支払い W杯のみ視聴 約26,000円以上 約6,960円(2カ月想定) オフシーズン対応 不可 解約で調整可能 付加価値 サッカー特化 DMM TV＋ポイント特典あり

DAZN SOCCERなら7/20まで最初の3カ月・月々980円！

「DAZN SOCCER」の提供に際し、『DAZN』は割引キャンペーンを実施。2026年4月21日(火)～7月20日(月・祝)23:59までのキャンペーン期間中に「DAZN SOCCER」に加入すると、最初の3カ月間が月々980円(税込)、初年度年間総額26,340円(税込)となる。期間中に加入手続きを完了させると自動的にキャンペーン価格が適用される仕組みだ。

なお、4カ月目からの支払いは月々2,600円(税込み)となり、年間プランのみでの提供となるため、キャンペーン終了直後の解約などは不可。「DAZN SOCCER」はDAZNアプリから選択することはできず、パソコン、スマートフォンなどのWebブラウザからのみ選択可能となる点には注意が必要だ。

期間：2026年4月21日(火)～7月20日(月・祝)23:59

価格：

【月々】2,600円 → 980円(最初の3カ月間・月々)

※4カ月目から通常価格2,600円

【年間総額】31,200円 → 26,340円

[通常価格より4860円引き！]

※価格はすべて税込。

DAZN SOCCERの加入方法は？

「DAZN SOCCER」へは、公式サイトから該当プランを選択し、案内に従って支払い情報などを入力するだけで加入することが可能。ただし、DAZNアプリからの加入は受け付けておらず、Webブラウザでのみ加入できる点には注意が必要だ。

DAZN SOCCER 加入手順

DAZN公式サイトへアクセス 「サッカーを選択」をタップ メールアドレスを入力 支払い情報を入力して登録が完了！

DAZN SOCCER 加入の注意事項