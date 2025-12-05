J2昇格プレーオフの無料配信予定は？どこで見られる？視聴方法まとめ

来季のJ2参入を懸けたクラブが一発勝負で激突するJ2昇格プレーオフがいよいよ始まる。

本記事では、J2昇格プレーオフの視聴方法、無料配信について紹介する。

J2昇格プレーオフの日程は？

2025シーズンの明治安田J2昇格プレーオフは、J3リーグ年間順位3位〜6位の4クラブが昇格を懸けて争うトーナメント形式で行われる。開催時期は12月上旬から中旬にかけて設定され、準決勝は12月7日(日)、決勝は12月14日(日)に開催される。J1昇格プレーオフ決勝が12月13日(土)に行われるため、翌日にJ2の決勝が続く構成となっている。

準決勝は年間順位に基づき3位vs6位、4位vs5位のカードが組まれる。2025年はテゲバジャーロ宮崎(4位)vs鹿児島ユナイテッドFC(5位)、FC大阪(3位)vsツエーゲン金沢(6位)が対戦し、宮崎vs鹿児島は15:00、大阪vs金沢は14:00キックオフとなる予定だ。

大会方式は90分間のみで勝敗を決めるレギュレーションが採用され、延長戦やPK戦は実施されない。引き分けの場合は年間順位が上位のクラブが勝者となるため、下位クラブは90分以内に勝利することが必須条件になる。順位がそのままアドバンテージとして反映される緊張感の高い形式が特徴だ。

J2昇格プレーオフ2025日程

ラウンド 日付 キックオフ 対戦カード 備考 準決勝 12月7日(日) 14:00 FC大阪(3位)vsツエーゲン金沢(6位) 年間順位3位vs6位 準決勝 12月7日(日) 15:00 テゲバジャーロ宮崎(4位)vs鹿児島ユナイテッドFC(5位) 年間順位4位vs5位 決勝 12月14日(日) 未定 準決勝勝者(年間上位)vs準決勝勝者(年間下位) 延長戦なし、上位クラブが引き分けで勝ち抜け

J2昇格プレーオフの放送・配信予定は？

2025年のJ2昇格プレーオフは、準決勝と決勝の全試合をDAZNとLeminoがライブ配信する構成となる。カテゴリー昇格を懸けた重要な試合が続くため、全カードを追うならDAZNとLeminoが中心の視聴ルートになる。

準決勝は12月7日(日)に2試合が行われ、宮崎vs鹿児島は15:00キックオフでDAZNとLeminoとNHK宮崎が配信・放送を実施する。一方の大阪vs金沢は14:00開始でDAZNとLeminoで配信される。地域によってテレビ中継が加わる点も、J2昇格プレーオフ特有の動きだ。

決勝は12月14日(日)に開催され、こちらもDAZNとLeminoが試合をカバーする。準決勝を勝ち上がった2クラブが最後の1枠を争う一戦だ。

J2昇格プレーオフ2025 放送・配信一覧

ラウンド 日付 対戦カード キックオフ 放送・配信 準決勝 12月7日(日) FC大阪(3位)vsツエーゲン金沢(6位) 14:00 DAZN

Lemino 準決勝 12月7日(日) テゲバジャーロ宮崎(4位)vs鹿児島ユナイテッドFC(5位) 15:00 DAZN

Lemino

NHK宮崎 決勝 12月14日(日) 準決勝勝者(年間上位)vs準決勝勝者(年間下位) 未定 DAZN

Lemino

J2昇格プレーオフを無料で視聴する方法は？

J2昇格プレーオフを無料で視聴できるかどうかは、試合ごとに放送媒体が異なるため事前の確認が必要になる。全試合をカバーするDAZNは無料視聴期間を設けていないため、全カードを追いかける場合は加入が前提となる。

一方で、映像配信サービスLeminoでは、2025シーズンの明治安田J3リーグ全380試合を無料でライブ配信しており、見逃しも2週間無料で視聴できる。さらに12月7日から始まるJ2昇格プレーオフ全試合もLeminoでライブ配信され、dアカウントを作成すれば追加料金なしで視聴できる。この点が今年の最大の無料視聴ルートになる。

準決勝の宮崎vs鹿児島はNHK宮崎での放送も組まれており、対象エリアであれば地上波でも無料視聴可能だ。

J2昇格プレーオフのおすすめ視聴方法

J2昇格プレーオフはDAZNとLemino、また一部試合は各地方ローカル局で放送・配信される。

【DMM×DAZNホーダイ】DAZN月額プラン最安値！ポイント付与でさらにお得

DMM

DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった新プラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。J1昇格プレーオフ、J2昇格プレーオフ、J3・JFL入れ替え戦の全試合が視聴可能となる。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから！DAZN加入中でも切り替えOK

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

【Lemino】J2昇格プレーオフを全試合無料ライブ配信！

Leminoでは、J2昇格プレーオフ全試合の無料ライブ配信および見逃し配信を行う。

J2昇格プレーオフは無料で視聴できるが、31日間無料トライアルがある『Leminoプレミアム』に登録すれば、過去の貴重な試合も見逃し視聴が可能に。映画やドラマなども見放題となるのでおすすめだ。

※本記事の配信情報は2025年12月時点のものです。配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください