J1昇格プレーオフはどこで見られる？無料配信はある？視聴方法まとめ

J2上位クラブが最後のひと枠を懸けて激突するJ1昇格プレーオフがいよいよ始まる。

本記事では、J1昇格プレーオフの視聴方法、無料配信について紹介する。

J1昇格プレーオフの日程は？

2025年のJ1昇格プレーオフは12月上旬から中旬にかけて行われ、年間順位3位〜6位の4クラブが残り1枠のJ1昇格を懸けて争う。準決勝は12月7日(日)に2試合同時開催となり、決勝は12月13日(土)。勝ち上がったクラブ同士が年間順位の上位側ホームで対戦する方式が採用される。

準決勝では年間3位のジェフユナイテッド千葉が6位のRB大宮アルディージャとフクダ電子アリーナで対戦し、もう一方では4位の徳島ヴォルティスが5位のジュビロ磐田をホームの鳴門大塚で迎える。決勝は中立ではなく、リーグ戦順位の高いクラブがホームの地の利を得られるのが大きなポイントになる。

シーズンの行方を左右する一発勝負は毎年ドラマが生まれるだけに、日程と会場を事前に押さえておきたい。

J1昇格プレーオフ2025日程

ラウンド 日付 キックオフ 対戦カード 会場 準決勝 12月7日(日) 13:00 ジェフユナイテッド千葉(3位)vsRB大宮アルディージャ(6位) フクアリ 準決勝 12月7日(日) 13:10 徳島ヴォルティス(4位)vsジュビロ磐田(5位) 鳴門大塚 決勝 12月13日(土) 13:05 準決勝勝者(年間上位)vs準決勝勝者(年間下位) リーグ戦上位クラブのホーム

J1昇格プレーオフの放送・配信予定は？

2025年のJ1昇格プレーオフは、今季もDAZNが全試合をライブ配信し、試合後は見逃し配信にも対応する。準決勝2試合と決勝はいずれもDAZNで視聴可能なため、J1昇格を懸けた90分を最初から最後まで追いかけたいならDAZNへの加入が事実上のマストになる。

一方で、一部カードは地方局でのテレビ放送も追加される。準決勝ではジェフユナイテッド千葉vsRB大宮アルディージャが千葉テレビ、徳島ヴォルティスvsジュビロ磐田がNHK徳島で中継予定となっており、地元ファンは地上波やローカル局でもプレーオフの熱気を味わえる。

決勝はDAZNに加えてNHK BSでの放送が予定されており、全国からテレビ視聴できるのもポイントだ。J1昇格プレーオフに関しては「DAZNを軸に、一部ローカル局とNHK BSでフォローする」という構図で押さえておきたい。

昇格プレーオフの放送・配信一覧

大会 日程 対戦カード 主要配信 追加のテレビ放送 J1昇格PO準決勝 12月7日(日)13:00 千葉vs大宮 DAZN 千葉テレビ J1昇格PO準決勝 12月7日(日)13:10 徳島vs磐田 DAZN NHK徳島・NHK静岡 J1昇格PO決勝 12月13日(土)13:05 未定 DAZN NHK BS

J1昇格プレーオフを無料で視聴する方法は？

前述のとおり、準決勝の一部カードは地方局で放送されるため、対象地域であれば無料の地上波中継で視聴可能だ。

千葉テレビが中継する千葉vs大宮、NHK徳島・静岡が放送する徳島vs磐田は、ローカル放送エリア内であれば追加費用なしで見られる。また、決勝戦はNHK BSでの放送が予定されており、BS視聴環境があれば無料でカバーできるのも大きなポイントだ。

J1昇格プレーオフのおすすめ視聴方法

DMM

J1昇格プレーオフはDAZNと各地方ローカル局で放送・配信される。

DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった新プラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

