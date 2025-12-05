J1昇格プレーオフはどこで見られる？無料配信はある？視聴方法まとめ

J2上位クラブが最後のひと枠を懸けて激突するJ1昇格プレーオフがいよいよ始まる。
本記事では、J1昇格プレーオフの視聴方法、無料配信について紹介する。
J1昇格プレーオフの日程は？
2025年のJ1昇格プレーオフは12月上旬から中旬にかけて行われ、年間順位3位〜6位の4クラブが残り1枠のJ1昇格を懸けて争う。準決勝は12月7日(日)に2試合同時開催となり、決勝は12月13日(土)。勝ち上がったクラブ同士が年間順位の上位側ホームで対戦する方式が採用される。
準決勝では年間3位のジェフユナイテッド千葉が6位のRB大宮アルディージャとフクダ電子アリーナで対戦し、もう一方では4位の徳島ヴォルティスが5位のジュビロ磐田をホームの鳴門大塚で迎える。決勝は中立ではなく、リーグ戦順位の高いクラブがホームの地の利を得られるのが大きなポイントになる。
シーズンの行方を左右する一発勝負は毎年ドラマが生まれるだけに、日程と会場を事前に押さえておきたい。
J1昇格プレーオフ2025日程
|ラウンド
|日付
|キックオフ
|対戦カード
|会場
|準決勝
|12月7日(日)
|13:00
|ジェフユナイテッド千葉(3位)vsRB大宮アルディージャ(6位)
|フクアリ
|準決勝
|12月7日(日)
|13:10
|徳島ヴォルティス(4位)vsジュビロ磐田(5位)
|鳴門大塚
|決勝
|12月13日(土)
|13:05
|準決勝勝者(年間上位)vs準決勝勝者(年間下位)
|リーグ戦上位クラブのホーム
J1昇格プレーオフの放送・配信予定は？
2025年のJ1昇格プレーオフは、今季もDAZNが全試合をライブ配信し、試合後は見逃し配信にも対応する。準決勝2試合と決勝はいずれもDAZNで視聴可能なため、J1昇格を懸けた90分を最初から最後まで追いかけたいならDAZNへの加入が事実上のマストになる。
一方で、一部カードは地方局でのテレビ放送も追加される。準決勝ではジェフユナイテッド千葉vsRB大宮アルディージャが千葉テレビ、徳島ヴォルティスvsジュビロ磐田がNHK徳島で中継予定となっており、地元ファンは地上波やローカル局でもプレーオフの熱気を味わえる。
決勝はDAZNに加えてNHK BSでの放送が予定されており、全国からテレビ視聴できるのもポイントだ。J1昇格プレーオフに関しては「DAZNを軸に、一部ローカル局とNHK BSでフォローする」という構図で押さえておきたい。
昇格プレーオフの放送・配信一覧
|大会
|日程
|対戦カード
|主要配信
|追加のテレビ放送
|J1昇格PO準決勝
|12月7日(日)13:00
|千葉vs大宮
|DAZN
|千葉テレビ
|J1昇格PO準決勝
|12月7日(日)13:10
|徳島vs磐田
|DAZN
|NHK徳島・NHK静岡
|J1昇格PO決勝
|12月13日(土)13:05
|未定
|DAZN
|NHK BS
J1昇格プレーオフを無料で視聴する方法は？
前述のとおり、準決勝の一部カードは地方局で放送されるため、対象地域であれば無料の地上波中継で視聴可能だ。
千葉テレビが中継する千葉vs大宮、NHK徳島・静岡が放送する徳島vs磐田は、ローカル放送エリア内であれば追加費用なしで見られる。また、決勝戦はNHK BSでの放送が予定されており、BS視聴環境があれば無料でカバーできるのも大きなポイントだ。
J1昇格プレーオフのおすすめ視聴方法
DMM
J1昇格プレーオフはDAZNと各地方ローカル局で放送・配信される。
DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった新プラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。
「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。
現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。
