ナイト・オブ・ザ・セブン・キングダムズはどこで見れる？放送/配信予定・無料視聴方法・字幕/吹替情報まとめ

『ナイト・オブ・ザ・セブン・キングダムズ』は、「ゲーム・オブ・スローンズ」ユニバースの過去を描く注目のスピンオフ作品だ。原作はジョージ・R・R・マーティンによる短編小説「ダンクとエッグの物語」で、七王国を放浪する若き騎士と王子の旅路が描かれる。

本作は、派手な権力闘争や大規模な戦争とは異なる視点からウェスタロスの世界を掘り下げる点が特徴で、シリーズファンはもちろん、初見の視聴者にとっても入りやすい作品として期待が高まっている。

本記事では、ナイト・オブ・ザ・セブン・キングダムズの配信予定、視聴方法について紹介する。

ナイト・オブ・ザ・セブン・キングダムズとは？

『ナイト・オブ・ザ・セブン・キングダムズ』は、ジョージ・R・R・マーティンの中編小説シリーズ『七王国の騎士』を原作としたHBOオリジナルのファンタジー・ドラマだ。世界的ヒット作『ゲーム・オブ・スローンズ』の約100年前を舞台にした前日譚的位置づけの作品であり、『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン』の物語からはおよそ100年後の時代が描かれる。

舞台となるのはウェスタロス七王国。ターガリエン家がいまだ鉄の玉座を治めている一方で、かつて王権の象徴でもあったドラゴンはすでに姿を消し、その存在は伝説として語られるのみとなっている。王朝は続いているが、世界は確実に変わりつつある過渡期が物語の背景だ。

物語の中心となるのは、名門の出ではない放浪の騎士ダンク(サー・ダンカン・ザ・トール)と、彼の従士となる謎の少年エッグ。巨体で不器用ながらも騎士としての名誉を何より重んじるダンクと、聡明で鋭い洞察力を持つエッグは、各地を旅しながら馬上槍試合や貴族たちの陰謀に巻き込まれていく。その過程で明かされるエッグの正体こそが、後に七王国を治めるエイゴン・ターガリエン5世である。

本作は、『ゲーム・オブ・スローンズ』シリーズの特徴であった大規模な戦争や過酷な権力闘争とは一線を画し、人と人との関係性や成長、騎士道精神に重きを置いた構成が特徴となっている。ユーモアを交えた温かみのある語り口で進行するため、シリーズ未視聴の人でも理解しやすく、ウェスタロスの世界に触れる入口としても適した作品と言える。

また、従来のシリーズではあまり用いられてこなかった回想演出を取り入れることで、キャラクターの内面や過去を丁寧に掘り下げている点も見どころの一つだ。壮大な世界観はそのままに、より人間味あふれる物語が描かれている。

ナイト・オブ・ザ・セブン・キングダムズはどこで見れる？

ドラマ『ナイト・オブ・ザ・セブン・キングダムズ』は、U-NEXTにて独占見放題配信されている。HBO制作のオリジナルシリーズであり、日本国内ではU-NEXTが唯一の正規配信先となる。

NetflixやAmazonプライム・ビデオなど、他の主要な動画配信サービスでは取り扱いがなく、本作を視聴するにはU-NEXTへの登録が必須だ。U-NEXTではHBO作品をまとめて視聴できる「HBO Max on U-NEXT」が展開されており、本作もそのラインナップに含まれている。

字幕版と日本語吹替版で配信スケジュールが異なる点には注意したい。

項目 内容 配信サービス U-NEXT(HBO Max on U-NEXT) 配信形態 独占見放題配信 字幕版 2026年1月19日(月)正午〜毎週月曜更新(全6話) 日本語吹替版 2026年2月23日(月・祝)全6話一挙配信 他サービスでの配信 なし

U-NEXTの視聴方法

『ナイト・オブ・ザ・セブン・キングダムズ』は、見放題配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※本ページの情報は2026年1月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。