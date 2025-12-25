中谷潤人vsエルナンデスはどこで見れる？Lemino・DAZN・Amazon・WOWOW？

世界王者・中谷潤人が「THE RING V: NIGHT OF THE SAMURAI」にてセバスチャン・エルナンデスと対戦する。

本記事では、中谷潤人vsエルナンデスの放送・配信予定、視聴方法について紹介する。

中谷潤人vsセバスチャン・エルナンデスはいつ開催？試合日程と大会概要

中谷潤人vsセバスチャン・エルナンデスの試合は日本時間12月27日(土)に実施される予定で、舞台はサウジアラビア・リヤド。大型ボクシングイベント「THE RING V: NIGHT OF THE SAMURAI」の一環として行われる。

同大会は世界的な注目を集めるビッグカードが並ぶ興行で、日本人王者が複数参戦する点も特徴。その中で中谷は、スーパーバンタム級12回戦でメキシコのセバスチャン・エルナンデスと拳を交える。

フライ級からキャリアを重ねてきた中谷にとって、新階級での価値を示す重要な一戦となる。世界戦線で評価を高めてきた勢いを、この大舞台で証明できるか注目が集まる。

イベントは日本時間18:00開始予定。中谷の試合も同日に組まれているため、視聴を予定している場合は、配信スケジュールを事前に確認しておきたい。

項目 内容 試合日 2025年12月27日(土)(日本時間) 開催地 サウジアラビア・リヤド 大会名 THE RING V: NIGHT OF THE SAMURAI 試合形式 スーパーバンタム級12回戦 対戦カード 中谷潤人 vs セバスチャン・エルナンデス

中谷潤人vsセバスチャン・エルナンデスはどこで見れる？Lemino・DAZN・Amazon・WOWOW？

中谷潤人vsセバスチャン・エルナンデスは、サウジアラビア・リヤドで開催されるビッグイベント「THE RING V:NIGHT OF THE SAMURAI」の一戦として行われる。日本国内でのライブ配信は、動画配信サービス『Lemino』が独占して提供する。

本試合は、地上波・BS・CSでのテレビ放送は予定されていない。また、Amazon Prime VideoやWOWOW、U-NEXTといった主要VODサービスでも配信は行われず、日本からの視聴手段は限られる。

例外として、DAZNの有料会員(docomoのdアカウント連携を除く)であれば、LeminoのPPVをDAZN上で購入し、DAZNの会員向けページおよびプレイヤーを通じて視聴することが可能だ。

PPVの価格は、事前購入が4,950円(税込)、試合当日の購入が5,500円(税込)。いずれもライブ配信に加え、試合終了後から2026年1月3日(土)23:59まで視聴できる見逃し配信が含まれる。事前価格での販売は12月26日(金)20:59までとなる。

なお、DAZN Freemium(無料プラン)およびDAZN for docomoを利用している場合、DAZN経由でPPVを購入・視聴することはできない。この場合は、Leminoで直接PPVを購入し、Lemino上で視聴する必要がある。

PPVはLeminoプレミアム未加入でも購入可能。また、ドコモの一部料金プラン(ドコモMAX、ドコモポイ活MAXなど)を契約している場合は、対象PPVが自動的に購入済として反映され、追加料金なしで視聴できる。

視聴方法 料金(税込) 視聴期間 備考 Lemino PPV(事前購入) 4,950円 生配信＋～2026/1/3(土)23:59 12/26(金)20:59まで Lemino PPV(当日購入) 5,500円 生配信＋～2026/1/3(土)23:59 イベント開始まで DAZN経由購入 上記と同額 生配信＋見逃し配信 DAZN有料会員(dアカウント除く) 対象ドコモプラン 0円 生配信＋見逃し配信 自動的に購入済表示

【dポイントプレゼントキャンペーン】Leminoプレミアム加入で参加可能！

Docomo

Leminoプレミアム会員を対象に、dポイント1,000ポイントを還元するキャンペーンも2025年11月14日(金)17:00～2026年1月2日(金)23:59に実施中。期間中に「THE RING V: NIGHT OF THE SAMURAI」のPPVを購入し、Leminoプレミアム会員(2026年2月3日0:00までに解約した方は対象外)だった場合、1,000円分のdポイント(期間・用途限定)がプレゼントされる。

Leminoプレミアムには31日間無料トライアル期間が設けられており、2カ月目以降は通常月額990円(税込)が発生するものの、よりお得にキャンペーンに参加しつつ多彩な見放題作品を楽しむことができる。

Leminoプレミアム初月無料トライアル加入手順

【手順(1)】Leminoプレミアム登録ページへアクセス

「入会はこちら（初回入会の方は初月無料）」ボタンをタップ

【手順(2)】dアカウントでログイン

Leminoプレミアムを利用するためにはdアカウントの登録が必須となる。dアカウントでログイン。

【手順(3)】決済情報(クレジット)を入力

無料トライアル後に継続利用する場合に必要なクレジットカード番号などの決済情報を入力。最後に内容を確認して登録完了！

※配信情報は2025年12月時点のものです。配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。