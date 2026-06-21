日本対チュニジアの見逃し配信はどこで見られる？W杯2026第2戦のフルマッチ・ハイライト情報まとめ

FIFAワールドカップ2026・グループF第2節で、サッカー日本代表がチュニジア代表と対戦する初戦を引き分けた日本は、グループステージ初勝利を目指してチュニジア戦に臨む。
本記事では、日本対チュニジア戦の見逃し配信について紹介する。
日本対チュニジア戦の見逃し配信はどこで見れる？
日本時間2026年6月21日(日)13:00にキックオフするFIFAワールドカップ2026・グループF第2節の日本代表対チュニジア代表は、『DAZN』で見逃し配信を視聴できる。
DAZNでは日本代表戦を含む大会全104試合をライブ配信し、試合終了後にはフルマッチの見逃し配信も実施する。日本代表戦は無料配信の対象となっているため、有料プランを契約していない場合でも、無料アカウントを作成すれば視聴可能だ。
試合を最初からじっくり見たい場合は、DAZNのフルマッチ見逃し配信が有力な選択肢となる。ライブ配信中に視聴を始めた場合も、シークバーを操作することで試合冒頭まで戻る追っかけ再生を利用できる。
試合のポイントを短時間で確認したい場合は、DAZNのハイライトに加え、FIFA公式YouTubeチャンネルや放映権を持つ各チャンネルで、ハイライト映像やゴール集が公開される可能性がある。ただし、YouTubeではフルマッチを視聴できない場合があるため、試合全体を見たい場合はDAZNがおすすめだ。
日本対チュニジア戦の中継予定は？
FIFAワールドカップ2026・グループF第2節のチュニジア代表vs日本代表は、『日本テレビ系列』で地上波生中継される。放送は日本時間6月21日(日)10:25から開始予定で、13:00のキックオフに向けて試合の見どころや関連企画が届けられる。
BS放送では、『NHK BS』が12:00から生中継を実施する。『NHK BSプレミアム4K』では生中継は行われず、同日21:00から録画放送される予定だ。NHK総合での地上波中継は予定されていない。
インターネットでは、『DAZN』がライブ配信と見逃し配信を無料で提供する。有料プランへの加入は不要で、無料アカウントを作成してログインすれば視聴できる。
日本テレビ系列では本田圭佑氏が解説を務め、竹内涼真氏、槙野智章氏、柿谷曜一朗氏らが出演。NHK BSでは森岡隆三氏と林陵平氏が解説を担当し、DAZNでは内田篤人氏、安田理大氏、久保裕也氏が解説を務める。
|放送・配信サービス
|放送・配信時間
|主な出演者
|DAZN
|ライブ配信・見逃し配信
|解説：内田篤人、安田理大、久保裕也
ゲスト：井口浩之、影山優佳
実況：桑原学
進行：野村明弘
|日本テレビ系列
|6月21日(日)10:25～
地上波生中継
|解説：本田圭佑
ナビゲーター：竹内涼真
出演：槙野智章、井桁弘恵、柿谷曜一朗ほか
実況：山本紘之
|NHK BS
|6月21日(日)12:00～
生中継
|解説：森岡隆三、林陵平
実況：下境秀幸
|NHK BSプレミアム4K
|6月21日(日)21:00～
録画放送
|－
日本対チュニジア戦の日程・会場は？
FIFAワールドカップ2026・グループF第2節のチュニジア代表vs日本代表は、日本時間2026年6月21日(日)13:00にキックオフする。現地時間では6月20日(土)22:00の開催となる。
試合会場は、メキシコ・モンテレイにあるエスタディオ・モンテレイ（エスタディオBBVA）。初戦を引き分けた日本にとって、グループステージ初勝利を目指す重要な一戦となる。
- 対戦カード：チュニジア代表vs日本代表
- 開催日：日本時間2026年6月21日(日)
- キックオフ：日本時間13:00
- 現地時間：2026年6月20日(土)22:00
- 会場：エスタディオ・モンテレイ（エスタディオBBVA）
- 開催地：メキシコ・モンテレイ
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