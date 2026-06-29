Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
Matheus Cunha Jyunya Ito(C)Getty Images
【PC・スマホ視聴可能】日本vsブラジルはDAZNで見逃し配信！7/20まで視聴料割引キャンペーン実施中
Aoi Fujimiya

日本vsブラジルの見逃し配信はどこで見られる？視聴方法まとめ│W杯決勝トーナメント1回戦の視聴方法

ワールドカップ
ブラジル
日本
ブラジル 対 日本

日本vsブラジルの見逃し配信はどこで見られる？再放送・DAZNでの視聴方法を紹介。

DAZN月額プランが半額以下に！
DAZN standard world cup campaign

DAZN Standard(月額)

DAZNがW杯応援キャンペーンを実施！

7/20(月・祝)までの加入で「DAZN Standard」が半額以下に

月額プランが対象、途中解約も可能！

月額プランが52%オフ

FIFAワールドカップ2026・決勝トーナメント1回戦のラウンド32で、日本代表とブラジル代表が対戦する。日本時間では深夜キックオフのため、リアルタイムでの視聴が難しい人もいるだろう。

日本vsブラジルはDAZNで見逃し配信！いつでも解約OKの月額プランが7/20まで半額今すぐ視聴

本記事では、日本vsブラジルの見逃し配信について紹介する。

日本vsブラジルの見逃し配信はどこで見られる？

FIFAワールドカップ2026・ラウンド32の日本代表対ブラジル代表は、DAZNの見逃し配信で視聴できる。試合終了後にはフルマッチのアーカイブが公開されるため、深夜の生中継を見られなかった場合でも、好きな時間に試合を振り返ることが可能だ。

今大会の日本代表戦は、DAZNの無料アカウントを作成すれば、有料プランへ加入していなくても追加料金なしで視聴できる。大会期間中は見逃し配信を利用できるため、試合全体を確認したい場合はDAZNが最も利用しやすい視聴方法となる。

テレビでは、NHK BSプレミアム4Kが日本時間2026年6月30日(火)21:00から録画放送を実施する。インターネットの見逃し配信ではないものの、4K対応の視聴環境があれば、高精細な映像で日本とブラジルの一戦を楽しめる。

視聴方法配信・放送内容料金・条件
DAZN試合終了後にフルマッチの見逃し配信無料アカウント登録で視聴可能
NHK BSプレミアム4K6月30日(火)21:00から録画放送NHKの衛星契約と4K視聴環境が必要

日本vsブラジルはDAZNで見逃し配信！いつでも解約OKの月額プランが7/20まで半額今すぐ視聴

日本vsブラジルは何時から？

FIFAワールドカップ2026・ラウンド32の日本代表対ブラジル代表は、日本時間2026年6月30日(火)2:00にキックオフする。

試合はアメリカ・ヒューストンのヒューストン・スタジアム（NRGスタジアム）で開催される。深夜帯の一戦となるため、リアルタイムで視聴できない場合は、前述したような試合終了後に配信されるDAZNのフルマッチ見逃し配信を利用する方法もある。

項目内容
大会FIFAワールドカップ2026 ラウンド32
対戦カード日本代表vsブラジル代表
試合日2026年6月30日(火)
キックオフ2:00(日本時間)
会場ヒューストン・スタジアム（NRGスタジアム）
見逃し配信DAZNで試合終了後にフルマッチを配信予定

日本vsブラジルはDAZNで見逃し配信！いつでも解約OKの月額プランが7/20まで半額今すぐ視聴

ワールドカップ日本対ブラジルはどこで見られる？中継予定まとめ

FIFAワールドカップ2026・ラウンド32の日本代表対ブラジル代表は、フジテレビ系列、NHK BS、NHK BSプレミアム4K、DAZNで放送・配信される。

地上波では、フジテレビ系列が日本時間2026年6月30日(火)0:50から生中継する。ジョン カビラ氏がメインキャスター、小野伸二氏がメイン解説、柿谷曜一朗氏がメインナビゲーターを担当。佐久間みなみアナウンサーと原田葵アナウンサーがキャスターを務め、中村光宏アナウンサーが試合を実況する。

衛星放送では、NHK BSが同日1:10から生放送を開始。現地から本田圭佑氏と林陵平氏が解説し、小宮山晃義アナウンサーが実況を担当する。さらに、NHK BSプレミアム4Kでは同日21:00から録画放送が行われる。

DAZNでは、日本対ブラジルを無料でライブ配信する。内田篤人氏、安田理大氏、久保裕也氏が解説、桑原学氏が実況を務める予定だ。日本代表戦は会員登録なしで視聴できるほか、試合終了後にはフルマッチの見逃し配信も予定されている。

放送・配信先開始時間視聴形式出演者・備考
DAZN6月30日(火)2:00無料ライブ配信
フルマッチ見逃し配信		解説：内田篤人、安田理大、久保裕也
実況：桑原学
会員登録不要
フジテレビ系列6月30日(火)0:50地上波生中継メインキャスター：ジョン カビラ
メイン解説：小野伸二
メインナビゲーター：柿谷曜一朗
キャスター：佐久間みなみ、原田葵
実況：中村光宏
NHK BS6月30日(火)1:10BS生中継解説：本田圭佑、林陵平
実況：小宮山晃義
NHK BSプレミアム4K6月30日(火)21:004K録画放送NHK BSと同内容

日本vsブラジルはDAZNで見逃し配信！いつでも解約OKの月額プランが7/20まで半額今すぐ視聴

FIFAワールドカップを全試合配信！DAZNのおすすめ視聴方法

FIFAワールドカップ2026はDAZNが全104試合をライブ&見逃し配信を行う。

【7/20までの加入限定】月額プランが半額以下に！W杯だけの視聴に最適、いつでも解約OK

DAZN standard world cup campaignDAZN

DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

DAZN月額プランが期間限定で半額以下に！いつでも解約OK・7/20までの加入限定今すぐ登録

FIFAワールドカップ2026｜最新情報

【大会情報・日程】

【日本代表】

【視聴方法】

DAZN月額プランが期間限定で半額以下に！いつでも解約OK・7/20までの加入限定今すぐ登録