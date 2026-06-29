日本vsブラジルの見逃し配信はどこで見られる？視聴方法まとめ│W杯決勝トーナメント1回戦の視聴方法

FIFAワールドカップ2026・決勝トーナメント1回戦のラウンド32で、日本代表とブラジル代表が対戦する。日本時間では深夜キックオフのため、リアルタイムでの視聴が難しい人もいるだろう。

本記事では、日本vsブラジルの見逃し配信について紹介する。

日本vsブラジルの見逃し配信はどこで見られる？

FIFAワールドカップ2026・ラウンド32の日本代表対ブラジル代表は、DAZNの見逃し配信で視聴できる。試合終了後にはフルマッチのアーカイブが公開されるため、深夜の生中継を見られなかった場合でも、好きな時間に試合を振り返ることが可能だ。

今大会の日本代表戦は、DAZNの無料アカウントを作成すれば、有料プランへ加入していなくても追加料金なしで視聴できる。大会期間中は見逃し配信を利用できるため、試合全体を確認したい場合はDAZNが最も利用しやすい視聴方法となる。

テレビでは、NHK BSプレミアム4Kが日本時間2026年6月30日(火)21:00から録画放送を実施する。インターネットの見逃し配信ではないものの、4K対応の視聴環境があれば、高精細な映像で日本とブラジルの一戦を楽しめる。

視聴方法 配信・放送内容 料金・条件 DAZN 試合終了後にフルマッチの見逃し配信 無料アカウント登録で視聴可能 NHK BSプレミアム4K 6月30日(火)21:00から録画放送 NHKの衛星契約と4K視聴環境が必要

日本vsブラジルは何時から？

FIFAワールドカップ2026・ラウンド32の日本代表対ブラジル代表は、日本時間2026年6月30日(火)2:00にキックオフする。

試合はアメリカ・ヒューストンのヒューストン・スタジアム（NRGスタジアム）で開催される。深夜帯の一戦となるため、リアルタイムで視聴できない場合は、前述したような試合終了後に配信されるDAZNのフルマッチ見逃し配信を利用する方法もある。

項目 内容 大会 FIFAワールドカップ2026 ラウンド32 対戦カード 日本代表vsブラジル代表 試合日 2026年6月30日(火) キックオフ 2:00(日本時間) 会場 ヒューストン・スタジアム（NRGスタジアム） 見逃し配信 DAZNで試合終了後にフルマッチを配信予定

ワールドカップ日本対ブラジルはどこで見られる？中継予定まとめ

FIFAワールドカップ2026・ラウンド32の日本代表対ブラジル代表は、フジテレビ系列、NHK BS、NHK BSプレミアム4K、DAZNで放送・配信される。

地上波では、フジテレビ系列が日本時間2026年6月30日(火)0:50から生中継する。ジョン カビラ氏がメインキャスター、小野伸二氏がメイン解説、柿谷曜一朗氏がメインナビゲーターを担当。佐久間みなみアナウンサーと原田葵アナウンサーがキャスターを務め、中村光宏アナウンサーが試合を実況する。

衛星放送では、NHK BSが同日1:10から生放送を開始。現地から本田圭佑氏と林陵平氏が解説し、小宮山晃義アナウンサーが実況を担当する。さらに、NHK BSプレミアム4Kでは同日21:00から録画放送が行われる。

DAZNでは、日本対ブラジルを無料でライブ配信する。内田篤人氏、安田理大氏、久保裕也氏が解説、桑原学氏が実況を務める予定だ。日本代表戦は会員登録なしで視聴できるほか、試合終了後にはフルマッチの見逃し配信も予定されている。

放送・配信先 開始時間 視聴形式 出演者・備考 DAZN 6月30日(火)2:00 無料ライブ配信

フルマッチ見逃し配信 解説：内田篤人、安田理大、久保裕也

実況：桑原学

会員登録不要 フジテレビ系列 6月30日(火)0:50 地上波生中継 メインキャスター：ジョン カビラ

メイン解説：小野伸二

メインナビゲーター：柿谷曜一朗

キャスター：佐久間みなみ、原田葵

実況：中村光宏 NHK BS 6月30日(火)1:10 BS生中継 解説：本田圭佑、林陵平

実況：小宮山晃義 NHK BSプレミアム4K 6月30日(火)21:00 4K録画放送 NHK BSと同内容

FIFAワールドカップを全試合配信！DAZNのおすすめ視聴方法

FIFAワールドカップ2026はDAZNが全104試合をライブ&見逃し配信を行う。

【7/20までの加入限定】月額プランが半額以下に！W杯だけの視聴に最適、いつでも解約OK

DAZN

DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

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