日本vsブラジルの見逃し配信はどこで見られる？視聴方法まとめ│W杯決勝トーナメント1回戦の視聴方法

FIFAワールドカップ2026・決勝トーナメント1回戦のラウンド32で、日本代表とブラジル代表が対戦する。日本時間では深夜キックオフのため、リアルタイムでの視聴が難しい人もいるだろう。
本記事では、日本vsブラジルの見逃し配信について紹介する。
日本vsブラジルの見逃し配信はどこで見られる？
FIFAワールドカップ2026・ラウンド32の日本代表対ブラジル代表は、DAZNの見逃し配信で視聴できる。試合終了後にはフルマッチのアーカイブが公開されるため、深夜の生中継を見られなかった場合でも、好きな時間に試合を振り返ることが可能だ。
今大会の日本代表戦は、DAZNの無料アカウントを作成すれば、有料プランへ加入していなくても追加料金なしで視聴できる。大会期間中は見逃し配信を利用できるため、試合全体を確認したい場合はDAZNが最も利用しやすい視聴方法となる。
テレビでは、NHK BSプレミアム4Kが日本時間2026年6月30日(火)21:00から録画放送を実施する。インターネットの見逃し配信ではないものの、4K対応の視聴環境があれば、高精細な映像で日本とブラジルの一戦を楽しめる。
|視聴方法
|配信・放送内容
|料金・条件
|DAZN
|試合終了後にフルマッチの見逃し配信
|無料アカウント登録で視聴可能
|NHK BSプレミアム4K
|6月30日(火)21:00から録画放送
|NHKの衛星契約と4K視聴環境が必要
日本vsブラジルは何時から？
FIFAワールドカップ2026・ラウンド32の日本代表対ブラジル代表は、日本時間2026年6月30日(火)2:00にキックオフする。
試合はアメリカ・ヒューストンのヒューストン・スタジアム（NRGスタジアム）で開催される。深夜帯の一戦となるため、リアルタイムで視聴できない場合は、前述したような試合終了後に配信されるDAZNのフルマッチ見逃し配信を利用する方法もある。
|項目
|内容
|大会
|FIFAワールドカップ2026 ラウンド32
|対戦カード
|日本代表vsブラジル代表
|試合日
|2026年6月30日(火)
|キックオフ
|2:00(日本時間)
|会場
|ヒューストン・スタジアム（NRGスタジアム）
|見逃し配信
|DAZNで試合終了後にフルマッチを配信予定
ワールドカップ日本対ブラジルはどこで見られる？中継予定まとめ
FIFAワールドカップ2026・ラウンド32の日本代表対ブラジル代表は、フジテレビ系列、NHK BS、NHK BSプレミアム4K、DAZNで放送・配信される。
地上波では、フジテレビ系列が日本時間2026年6月30日(火)0:50から生中継する。ジョン カビラ氏がメインキャスター、小野伸二氏がメイン解説、柿谷曜一朗氏がメインナビゲーターを担当。佐久間みなみアナウンサーと原田葵アナウンサーがキャスターを務め、中村光宏アナウンサーが試合を実況する。
衛星放送では、NHK BSが同日1:10から生放送を開始。現地から本田圭佑氏と林陵平氏が解説し、小宮山晃義アナウンサーが実況を担当する。さらに、NHK BSプレミアム4Kでは同日21:00から録画放送が行われる。
DAZNでは、日本対ブラジルを無料でライブ配信する。内田篤人氏、安田理大氏、久保裕也氏が解説、桑原学氏が実況を務める予定だ。日本代表戦は会員登録なしで視聴できるほか、試合終了後にはフルマッチの見逃し配信も予定されている。
|放送・配信先
|開始時間
|視聴形式
|出演者・備考
|DAZN
|6月30日(火)2:00
|無料ライブ配信
フルマッチ見逃し配信
|解説：内田篤人、安田理大、久保裕也
実況：桑原学
会員登録不要
|フジテレビ系列
|6月30日(火)0:50
|地上波生中継
|メインキャスター：ジョン カビラ
メイン解説：小野伸二
メインナビゲーター：柿谷曜一朗
キャスター：佐久間みなみ、原田葵
実況：中村光宏
|NHK BS
|6月30日(火)1:10
|BS生中継
|解説：本田圭佑、林陵平
実況：小宮山晃義
|NHK BSプレミアム4K
|6月30日(火)21:00
|4K録画放送
|NHK BSと同内容
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本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。
月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。
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