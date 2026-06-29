FIFAワールドカップ2026・ラウンド32で、コートジボワール代表とノルウェー代表が対戦する。

本記事では、コートジボワールvsノルウェーの日程、地上波テレビ放送について紹介する。

コートジボワールvsノルウェーの試合日程は？

FIFAワールドカップ2026・ラウンド32のコートジボワール代表対ノルウェー代表は、日本時間2026年7月1日(水)2:00にキックオフする。試合はアメリカ・ダラスで行われ、準々決勝進出を懸けた一発勝負となる。

ノルウェーでは、グループステージ最終戦で温存されたアーリング・ハーランドとマーティン・ウーデゴールの先発復帰が有力だ。すでに大会4得点を挙げているハーランドの決定力に加え、ウーデゴールが中盤でどれだけ攻撃を組み立てられるかが大きな見どころとなる。

一方のコートジボワールは、4-3-3をベースとした組織的な守備と素早いカウンターが持ち味。中央をコンパクトに締めながらボールを奪い、両ウイングのスピードを生かしてノルウェーの最終ラインを攻略できるかがポイントとなりそうだ。

大会：FIFAワールドカップ2026 ラウンド32

対戦カード：コートジボワール代表vsノルウェー代表

試合日：2026年7月1日(水)

キックオフ：2:00(日本時間)

会場：アメリカ・ダラス

コートジボワールvsノルウェーの地上波テレビ放送は？試合中継はどこで見られる？

FIFAワールドカップ2026・ラウンド32のコートジボワール代表対ノルウェー代表は、日本テレビ系列、DAZN、NHK BSプレミアム4Kで放送・配信される。

地上波では、日本テレビ系列が日本時間2026年7月1日(水)1:39から生中継を実施する。試合は2:00キックオフ予定で、解説は2010年ワールドカップ日本代表の松井大輔氏、実況は川畑一志アナウンサーが担当する。

インターネットでは、DAZNが同日2:00からライブ配信を開始する。解説は田中裕介氏、実況は永田実氏が務める。DAZNは今大会の全104試合をライブ配信しており、コートジボワール対ノルウェーも対象となる。

NHK BSプレミアム4Kでは、同日21:00から録画放送を予定。解説は森岡隆三氏、実況は田中秀樹アナウンサーが担当する。リアルタイムで視聴する場合は日本テレビ系列またはDAZN、4K映像で試合を楽しみたい場合はNHK BSプレミアム4Kを利用する形となる。

放送・配信先 開始時刻 放送・配信形態 実況・解説 DAZN 7月1日(水)2:00 ライブ配信 解説：田中裕介

実況：永田実 日本テレビ系列 7月1日(水)1:39～ 地上波生中継 解説：松井大輔

実況：川畑一志 NHK BSプレミアム4K 7月1日(水)21:00～ 録画放送 解説：森岡隆三

実況：田中秀樹

FIFAワールドカップを全試合配信！DAZNのおすすめ視聴方法

FIFAワールドカップ2026はDAZNが全104試合をライブ&見逃し配信を行う。

【7/20までの加入限定】月額プランが半額以下に！W杯だけの視聴に最適、いつでも解約OK

DAZN

DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

FIFAワールドカップ2026｜最新情報

【大会情報・日程】

【日本代表】

【視聴方法】