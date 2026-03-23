BTSドキュメンタリー「THE RETURN」はどこで見られる？視聴方法・料金・対応デバイス

BTSの新ドキュメンタリー『BTS: THE RETURN』は2026年のカムバックと連動した作品として位置付けられており、アルバム制作の舞台裏やメンバーの姿を追った内容はファン必見だ。

本記事では、BTSドキュメンタリー「THE RETURN」の視聴方法について紹介する。

BTSドキュメンタリー「THE RETURN」はどこで見られる？

BTSの完全体復帰と最新アルバム制作の舞台裏に迫るドキュメンタリー『BTS: THE RETURN』は、動画配信サービスNetflix(ネットフリックス)で世界独占配信される。

配信開始日は2026年3月27日(金)。3月21日に開催されるカムバックライブ『BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG』直後に公開される形となり、ライブとあわせて楽しめる構成となっている。

本作の視聴にはNetflixの有料メンバーシップ登録が必要だが、追加料金は不要。月額プランに加入していれば、そのまま視聴可能となる。スマートフォンやタブレット、PC、スマートテレビなど幅広いデバイスに対応しており、場所を問わず視聴できる点も魅力だ。

作品では、5枚目のフルアルバム『ARIRANG』の制作過程に密着。ロサンゼルスでのレコーディング風景やスタジオでの舞台裏に加え、兵役を終えた7人が再び集結し、新たなスタートを切るまでの軌跡が描かれる。BTSの過去・現在・未来をつなぐドキュメンタリーとして、ファン必見の内容となる。

項目 内容 作品名 BTS: THE RETURN 配信サービス Netflix 配信開始日 2026年3月27日(金) 料金 月額料金のみで視聴可能(追加料金なし) 対応デバイス スマートフォン・タブレット・PC・スマートテレビ 作品時間 約91分

BTSドキュメンタリー「THE RETURN」の視聴に掛かる料金は？

『BTS: THE RETURN』を視聴するには、Netflixの月額プランへの加入が必要となる。現在は「広告つきスタンダード」「スタンダード」「プレミアム」の3プランが提供されており、利用環境や視聴スタイルに応じて選択できる仕組みだ。

最も手頃な「広告つきスタンダード」は月額890円(税込)で利用可能。ただし、視聴中に広告が挿入されるほか、ダウンロード機能など一部に制限がある点には注意が必要だ。

広告なしで快適に視聴したい場合は、月額1,590円(税込)の「スタンダード」が有力な選択肢となる。フルHD画質に対応し、コストと機能のバランスが取れたプランといえる。

さらに、4K画質での視聴や最大4台までの同時利用を希望する場合は、月額2,290円(税込)の「プレミアム」が適している。家族や複数人での利用にも対応できる上位プランだ。

なお、Netflixでは無料体験が提供されていないため、登録初月から料金が発生する。ドキュメンタリーを視聴する場合も、いずれかのプランへの加入が前提となる。

プラン名 月額料金(税込) 画質 同時視聴台数 広告 広告つきスタンダード 890円 フルHD 2台 あり スタンダード 1,590円 フルHD 2台 なし プレミアム 2,290円 4K 4台 なし

Netflix(ネットフリックス)のお得な視聴方法は？

【LYPプレミアム with Netflix】初回実質1カ月無料！Netflixの料金だけでLINEプレミアム機能が使える

LINEのプレミアム特典とNetflixの視聴プランがセットになった『LYPプレミアム with Netflix』であれば、Netflixの月額料金そのままで、LYPプレミアム(LINEのプレミアム特典)を利用することができる。LYPプレミアム会員であれば、Yahoo!ショッピングのポイント還元率アップなどの特典も利用可能となる。

また、「Netflix」単体でも『LYPプレミアム with Netflix』でも同ランクのプランの月額料金は変わらない。「Netflix」に加入するのであれば、実質追加料金なしで「LYPプレミアム」も利用できるようになる『LYPプレミアム with Netflix』経由がおすすめだ。

また、LYPプレミアムとNetflixのどちらも初めて登録する方を対象に、会員費1カ月分相当のPayPayポイントをプレゼントするキャンペーンも終了日未定で実施されている。付与されるPayPayポイントは、初めて登録したプランと同額のポイント。登録の2カ月後の中旬～下旬に、会員費1か月分相当のPayPayポイントを付与される。

■LYPプレミアム with Netflixの登録方法

「LYPプレミアム with Netflix 公式入会ページ」にアクセス 「プラン詳細を見る」をタップ 「お好みのプラン」を選ぶ 手順に沿って会員登録完了

【爆アゲセレクション】ドコモ対象料金プランのユーザーならお得！

©NTT DOCOMO

ドコモ対象料金プランのユーザーなら「爆アゲセレクション」を利用してNetflixに申し込んだ場合、月額料金(税抜)の最大20％を毎月dポイント(期間・用途限定)で還元される。

さらに、ドコモは2026年1月16日(金)～3月31日(火)にエントリー不要のキャンペーンを実施。「ドコモ MAX・ドコモ ポイ活 MAX・ドコモ ポイ活 20・ahamo」のいずれかの料金プランに契約中で、キャンペーン期間中にドコモからNetflixに申し込んだ場合、最大3カ月間890pt・合計2,670ポイントが還元される。

「爆アゲセレクション」経由のNetflix加入方法は以下の通り。

■爆アゲセレクション経由の加入手順

「爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択 ドコモの手続きサイトで申し込む Netflixで利用登録

※Netflix既存会員の場合、Netflixアカウントと同一のメールアドレスを登録することで自動的にドコモでの契約に変更

※Apple経由でNetflixメンバーシップの支払いをしている場合は自身でApple支払いのNetflixメンバーシップをキャンセルする必要あり

※その他Netflixパッケージサービスを契約の方は解約などの手続きが必要になる場合あり

※契約タイミングによっては契約期間が重複する可能性あり。契約期間が重複した場合、Netflixに支払い済みのNetflix月額料金は返金されない。