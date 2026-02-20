2026シーズンのメジャーリーグサッカー(MLS2026)が、日本時間2月22日(日)に開幕を迎える。

本記事では、MLS2026のテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

MLS2026の開催スケジュール

リオネル・メッシが所属するインテル・マイアミや吉田麻也が所属するロサンゼルス・ギャラクシー、ソン・フンミンが所属するロサンゼルスFCなど全30チームが参加するMLS2026は、2026年2月22日(日)に開幕。リーグは東西カンファレンス制のレギュラーシーズンが行われた後、上位チームによるMLSカップ(プレーオフ)で優勝チームを決定する仕組みだ。

レギュラーシーズンは2月22日(日)～11月7日(土)まで開催予定となっている。

MLS2026はどこで見られる？テレビ放送・ネット配信予定

MLS2026は、ネット『Apple TV』が全試合をライブ＆見逃し配信。日本国内において、その他のプラットフォームによる中継は予定されていない。

なお、『Apple TV』には7日間の無料体験期間が設けられており、期間中もMLS2026の視聴が可能だ。

MLS2026のおすすめ視聴方法は？

Apple tv

前述の通り、『Apple TV』には7日間の無料体験期間がある。無料体験期間終了後は月額900円(税込)で自動更新となるが、無料期間終了の24時間前までに解約手続きを行えば料金は発生しない。

Apple TVのMLS視聴ページ へアクセス

へアクセス 「無料トライアルを入手」をタップ

Apple IDにサインインし、支払い方法などを入力して完了

※7日間の無料体験期間終了後は月額900円(税込)で自動更新。期間終了の24時間前までに解約で料金は発生しない。

MLS2026の関連情報