このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
mls playersGetty Images
GOAL

MLSでプレーする有名選手・日本人プレーヤーは？2025年最新

トーマス・ミュラーやソン・フンミンの挑戦が決まったアメリカ1部メジャーリーグ・サッカー（MLS）でプレーする有名選手、元日本代表主将吉田麻也ら日本人選手を紹介する。

メッシ、吉田麻也らが所属

MLSシーズンパス

メジャーリーグサッカーを観るならApple TV「MLSシーズンパス」がおすすめ！

メッシ、ブスケッツ、ソン・フンミン、吉田麻也らの出場試合を今すぐ視聴！

月額

2,300円(税込)

今すぐ視聴

アメリカ1部リーグ、MLS(メジャーリーグサッカー)には、今夏からソン・フンミンやトーマス・ミュラーといったヨーロッパで大活躍した選手たちが参戦。すでに参戦しているリオネル・メッシや吉田麻也をはじめ多くのスター選手たちがアメリカの地でプレーしている。

本記事では、2025シーズンMLSでプレーする有名選手や日本人選手を紹介する。

MLSはApple TVで全試合独占配信！今ならシーズンパスが半額以下今すぐ視聴

  • messi Getty Images

    リオネル・メッシ｜インテル・マイアミ

    背番号：10
    ポジション：FW
    国籍：アルゼンチン
    生年月日：1987年6月24日(38歳)
    経歴：バルセロナ - パリ・サンジェルマン

    MLSはApple TVで全試合独占配信！今ならシーズンパスが半額以下
    今すぐ視聴
    • 広告
  • FC Bayern München v Auckland City FC: Group C - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    トーマス・ミュラー｜バンクーバー・ホワイトキャップス

    背番号：13
    ポジション：MF
    国籍：ドイツ
    生年月日：1989年9月13日(35歳)
    経歴：バイエルン・ミュンヘン

  • lafc son heung-minGetty Images

    ソン・フンミン｜ロサンゼルスFC

    背番号：7
    ポジション：FW
    国籍：韓国
    生年月日：1992年7月8日(33歳)
    経歴：ハンブルガー - レヴァークーゼン - トッテナム

  • reusGetty Images

    マルコ・ロイス｜ロサンゼルス・ギャラクシー

    背番号：18
    ポジション：MF
    国籍：ドイツ
    生年月日：1989年5月31日(36歳)
    経歴：アーレン - ボルシア・メンヒェングラートバッハ - ドルトムント

  • suarez Getty Images

    ルイス・スアレス｜インテル・マイアミ

    背番号：9
    ポジション：FW
    国籍：ウルグアイ
    生年月日：1987年1月24日(38歳)
    経歴：ナシオナル - フローニンヘン - アヤックス - リヴァプール - バルセロナ - リヴァプール - ナシオナル - グレミオ

  • zahaGetty Images

    ウィルフレッド・ザハ｜シャーロットFC

    背番号：10
    ポジション：FW
    国籍：コートジボワール
    生年月日：1992年11月10日(32歳)
    経歴：クリスタル・パレス - マンチェスター・ユナイテッド - クリスタル・パレス（ローン）- カーディフ（ローン）- クリスタル・パレス（ローン）- クリスタル・パレス - ガラタサライ - リヨン（ローン）

  • puigGetty Images

    リキ・プッチ｜ロサンゼルス・ギャラクシー

    背番号：10
    ポジション：MF
    国籍：スペイン
    生年月日：1999年8月13日(25歳)
    経歴：バルセロナ

  • busquetsGetty Images

    セルヒオ・ブスケツ｜インテル・マイアミ

    背番号：5
    ポジション：MF
    国籍：スペイン
    生年月日：1988年7月16日(37歳)
    経歴：バルセロナ

  • de paulGetty Images

    ロドリゴ・デ・パウル｜インテル・マイアミ

    背番号：7
    ポジション：MF
    国籍：アルゼンチン
    生年月日：1994年5月24日(31歳)
    経歴：ラシン - バレンシア - ラシン（ローン）- ウディネーゼ - アトレティコ・マドリー

  • almironGetty Images

    ミゲル・アルミロン｜アトランタ・ユナイテッド

    背番号：10
    ポジション：MF
    国籍：パラグアイ
    生年月日：1994年2月10日(31歳)
    経歴：セロ・ポルティーニョ - ラヌース - アトランタ - ニューカッスル

  • bouanga Getty Images

    デニス・ブアンガ｜ロサンゼルスFC

    背番号：99
    ポジション：FW
    国籍：ガボン
    生年月日：1994年11月11日(30歳)
    経歴：ロリアン - ストラスブール（ローン） - トゥール（ローン）- ニーム - サンテティエンヌ

  • albaGetty Images

    ジョルディ・アルバ｜インテル・マイアミ

    背番号：18
    ポジション：DF
    国籍：スペイン
    生年月日：1989年3月21日(36歳)
    経歴：バレンシア - ジムナスティック（ローン）- バルセロナ

  • llorisGetty Images

    ウーゴ・ロリス｜ロサンゼルスFC

    背番号：1
    ポジション：GK
    国籍：フランス
    生年月日：1986年12月26日(38歳)
    経歴：ニース - リヨン - トッテナム

  • forsbergGetty Images

    エミル・フォルスベリ｜NYレッドブルズ

    背番号：10
    ポジション：MF
    国籍：スウェーデン
    生年月日：1991年10月23日(33歳)
    経歴：スンツヴァル - RBライプツィヒ

  • lozanoGetty Images

    イルビング・ロサノ｜サンディエゴFC

    背番号：11
    ポジション：FW
    国籍：メキシコ
    生年月日：1995年7月30日(30歳)
    経歴：パチューカ - PSV - ナポリ - PSV

  • bentekeGetty Images

    クリスティアン・ベンテケ｜DCユナイテッド

    背番号：20
    ポジション：FW
    国籍：ベルギー
    生年月日：1990年12月3日(34歳)
    経歴：ヘンク - スタンダール・リエージュ - コルトレイク（ローン）- メヘレン（ローン）- ヘンク - アストン・ヴィラ - リヴァプール - クリスタル・パレス

  • dreyerGetty Images

    アンダース・ドレイヤー｜サンディエゴFC

    背番号：10
    ポジション：FW
    国籍：デンマーク
    生年月日：1998年5月2日(27歳)
    経歴：エスビャウ - ブライトン - セント・ミレン（ローン）- ヘーレンフェーン - ミッティラン - ルビン・カザン - ミッティラン - アンデルレヒト

  • martinsGetty Images

    チアゴ・マルチンス｜ニューヨーク・シティ

    背番号：13
    ポジション：DF
    国籍：ブラジル
    生年月日：1995年3月17日(30歳)
    経歴：パルメイラス - パイサンドゥ（ローン）- バイーア（ローン）- 横浜F・マリノス（ローン）- 横浜F・マリノス

  • yoshidaGetty Images

    吉田麻也｜ロサンゼルス・ギャラクシー

    背番号：4
    ポジション：DF
    国籍：日本
    生年月日：1988年8月24日(36歳)
    経歴：名古屋グランパス - VVVフェンロー - サウサンプトン - サンプドリア（ローン）- サンプドリア - シャルケ

  • takaokaGetty Images

    高岳陽平｜バンクーバー・ホワイトキャップス

    背番号：1
    ポジション：GK
    国籍：日本
    生年月日：1996年3月16日(29歳)
    経歴：横浜FC - Jリーグ・U-22選抜 - サガン鳥栖（ローン）- サガン鳥栖 - 横浜F・マリノス

  • kuboGetty Images

    久保裕也｜シンシナティFC

    背番号：7
    ポジション：FW
    国籍：日本
    生年月日：1993年12月24日(31歳)
    経歴：京都サンガF.C. - ヤングボーイズ - ヘント - ニュルンベルク（ローン）

  • yamaneGetty Images

    山根視来｜ロサンゼルス・ギャラクシー

    背番号：2
    ポジション：DF
    国籍：日本
    生年月日：1993年12月22日(31歳)
    経歴：湘南ベルマーレ - 川崎フロンターレ

  • kijimaGetty Images

    木島萌生｜DCユナイテッド

    背番号：77
    ポジション：MF
    国籍：日本
    生年月日：2002年7月1日(23歳)
    経歴：サラソータ・パラダイス - セントルイス・シティSC

  • 塚田悠太郎｜オーランド・シティ

    背番号：34
    ポジション：FW
    国籍：日本
    生年月日：2001年7月28日(24歳)
    経歴：ニューメキシコ・ユナイテッド - キャピタルFC

  • togashi Getty Images

    富樫敬真｜アトランタ・ユナイテッド

    背番号：30
    ポジション：FW
    国籍：日本
    生年月日：1993年8月10日(31歳)
    経歴：横浜F・マリノス - FC東京（ローン）- 町田ゼルビア - V・ファーレン長崎 - ベガルタ仙台 - サガン鳥栖

  • mls season pass

    MLSはMLSシーズンパスで視聴可能

    2025シーズンのMLS全試合は『Apple TV』のサブスクリプションサービスMLSシーズンパス(MLS Season Pass)』に加入することで視聴可能だ。

    MLSシーズンパス加入者は、MLSレギュラーシーズン、Audi MLSカッププレーオフ、リーグカップ1の全試合を地域制限なしでライブ視聴できる。

    ■料金プラン

    MLSシーズンパスには「月額」と「シーズン(年間)」パスの2種類があり、いずれもApple TVサブスクリプションの加入者は割引価格で利用できる。また、シーズン半ばからは期間限定価格7,000円(税込)と年間プランが約半額となるが、2026シーズンからは通常価格15,000円(税込)で更新される。

    なお、今年度もシーズン序盤以降から25％オフとなっていたほか、昨年度はシーズン終盤の9月から900円に値下げされるなど時期に応じて価格が変動していた。

    プラン料金(税込)Apple TV加入者
    シーズン通常価格15,000円
    →期間限定で7,000円！    		通常価格12,000円
    →期間限定で6,000円！
    月額
    ［通常価格］    		2,300円2,000円

    ※価格は変動する可能性があります。
    ※2026年シーズンは通常価格で更新されます。

    MLSはApple TVで全試合独占配信！今ならシーズンパスが半額以下今すぐ視聴

  • MLSシーズンパスの登録方法

    1. Apple TV公式サイトへアクセス
    2. 「サブスクリプションに登録」をタップ
    3. MLSシーズンパスのプランを選択
    4. Apple IDでサインインして登録完了！
    5. Apple TV内で「MLS」と検索してコンテンツを視聴開始

    MLSはApple TVで全試合独占配信！今ならシーズンパスが半額以下今すぐ視聴