MLSでプレーする有名選手・日本人プレーヤーは？2025年最新

アメリカ1部リーグ、MLS(メジャーリーグサッカー)には、今夏からソン・フンミンやトーマス・ミュラーといったヨーロッパで大活躍した選手たちが参戦。すでに参戦しているリオネル・メッシや吉田麻也をはじめ多くのスター選手たちがアメリカの地でプレーしている。
本記事では、2025シーズンMLSでプレーする有名選手や日本人選手を紹介する。
背番号：10
ポジション：FW
国籍：アルゼンチン
生年月日：1987年6月24日(38歳)
経歴：バルセロナ - パリ・サンジェルマン
背番号：13
ポジション：MF
国籍：ドイツ
生年月日：1989年9月13日(35歳)
経歴：バイエルン・ミュンヘン
背番号：7
ポジション：FW
国籍：韓国
生年月日：1992年7月8日(33歳)
経歴：ハンブルガー - レヴァークーゼン - トッテナム
背番号：18
ポジション：MF
国籍：ドイツ
生年月日：1989年5月31日(36歳)
経歴：アーレン - ボルシア・メンヒェングラートバッハ - ドルトムント
背番号：9
ポジション：FW
国籍：ウルグアイ
生年月日：1987年1月24日(38歳)
経歴：ナシオナル - フローニンヘン - アヤックス - リヴァプール - バルセロナ - リヴァプール - ナシオナル - グレミオ
背番号：10
ポジション：FW
国籍：コートジボワール
生年月日：1992年11月10日(32歳)
経歴：クリスタル・パレス - マンチェスター・ユナイテッド - クリスタル・パレス（ローン）- カーディフ（ローン）- クリスタル・パレス（ローン）- クリスタル・パレス - ガラタサライ - リヨン（ローン）
背番号：10
ポジション：MF
国籍：スペイン
生年月日：1999年8月13日(25歳)
経歴：バルセロナ
背番号：5
ポジション：MF
国籍：スペイン
生年月日：1988年7月16日(37歳)
経歴：バルセロナ
背番号：7
ポジション：MF
国籍：アルゼンチン
生年月日：1994年5月24日(31歳)
経歴：ラシン - バレンシア - ラシン（ローン）- ウディネーゼ - アトレティコ・マドリー
背番号：10
ポジション：MF
国籍：パラグアイ
生年月日：1994年2月10日(31歳)
経歴：セロ・ポルティーニョ - ラヌース - アトランタ - ニューカッスル
背番号：99
ポジション：FW
国籍：ガボン
生年月日：1994年11月11日(30歳)
経歴：ロリアン - ストラスブール（ローン） - トゥール（ローン）- ニーム - サンテティエンヌ
背番号：18
ポジション：DF
国籍：スペイン
生年月日：1989年3月21日(36歳)
経歴：バレンシア - ジムナスティック（ローン）- バルセロナ
背番号：1
ポジション：GK
国籍：フランス
生年月日：1986年12月26日(38歳)
経歴：ニース - リヨン - トッテナム
背番号：10
ポジション：MF
国籍：スウェーデン
生年月日：1991年10月23日(33歳)
経歴：スンツヴァル - RBライプツィヒ
背番号：11
ポジション：FW
国籍：メキシコ
生年月日：1995年7月30日(30歳)
経歴：パチューカ - PSV - ナポリ - PSV
背番号：20
ポジション：FW
国籍：ベルギー
生年月日：1990年12月3日(34歳)
経歴：ヘンク - スタンダール・リエージュ - コルトレイク（ローン）- メヘレン（ローン）- ヘンク - アストン・ヴィラ - リヴァプール - クリスタル・パレス
背番号：10
ポジション：FW
国籍：デンマーク
生年月日：1998年5月2日(27歳)
経歴：エスビャウ - ブライトン - セント・ミレン（ローン）- ヘーレンフェーン - ミッティラン - ルビン・カザン - ミッティラン - アンデルレヒト
背番号：13
ポジション：DF
国籍：ブラジル
生年月日：1995年3月17日(30歳)
経歴：パルメイラス - パイサンドゥ（ローン）- バイーア（ローン）- 横浜F・マリノス（ローン）- 横浜F・マリノス
背番号：4
ポジション：DF
国籍：日本
生年月日：1988年8月24日(36歳)
経歴：名古屋グランパス - VVVフェンロー - サウサンプトン - サンプドリア（ローン）- サンプドリア - シャルケ
背番号：1
ポジション：GK
国籍：日本
生年月日：1996年3月16日(29歳)
経歴：横浜FC - Jリーグ・U-22選抜 - サガン鳥栖（ローン）- サガン鳥栖 - 横浜F・マリノス
背番号：7
ポジション：FW
国籍：日本
生年月日：1993年12月24日(31歳)
経歴：京都サンガF.C. - ヤングボーイズ - ヘント - ニュルンベルク（ローン）
背番号：2
ポジション：DF
国籍：日本
生年月日：1993年12月22日(31歳)
経歴：湘南ベルマーレ - 川崎フロンターレ
背番号：77
ポジション：MF
国籍：日本
生年月日：2002年7月1日(23歳)
経歴：サラソータ・パラダイス - セントルイス・シティSC
背番号：34
ポジション：FW
国籍：日本
生年月日：2001年7月28日(24歳)
経歴：ニューメキシコ・ユナイテッド - キャピタルFC
背番号：30
ポジション：FW
国籍：日本
生年月日：1993年8月10日(31歳)
経歴：横浜F・マリノス - FC東京（ローン）- 町田ゼルビア - V・ファーレン長崎 - ベガルタ仙台 - サガン鳥栖
2025シーズンのMLS全試合は『Apple TV』のサブスクリプションサービス『MLSシーズンパス(MLS Season Pass)』に加入することで視聴可能だ。
MLSシーズンパス加入者は、MLSレギュラーシーズン、Audi MLSカッププレーオフ、リーグカップ1の全試合を地域制限なしでライブ視聴できる。
■料金プラン
MLSシーズンパスには「月額」と「シーズン(年間)」パスの2種類があり、いずれもApple TVサブスクリプションの加入者は割引価格で利用できる。また、シーズン半ばからは期間限定価格7,000円(税込)と年間プランが約半額となるが、2026シーズンからは通常価格15,000円(税込)で更新される。
なお、今年度もシーズン序盤以降から25％オフとなっていたほか、昨年度はシーズン終盤の9月から900円に値下げされるなど時期に応じて価格が変動していた。
|プラン
|料金(税込)
|Apple TV加入者
|シーズン
|通常価格15,000円
→期間限定で7,000円！
|通常価格12,000円
→期間限定で6,000円！
|月額
［通常価格］
|2,300円
|2,000円
※価格は変動する可能性があります。
※2026年シーズンは通常価格で更新されます。