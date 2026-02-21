平岡アンディの世界タイトル戦はどこで見れる？PPVの買い方・視聴方法まとめ

世界王座初挑戦となる平岡アンディの一戦は、国内ファンにとって見逃せないビッグマッチとなる。舞台はラスベガス。世界王者を相手に挑む大一番は、注目度・話題性ともに最高潮だ。

本記事では、平岡アンディ世界戦の試合日程・PPV・視聴方法について紹介する。

平岡アンディ世界戦の試合日程は？

平岡アンディが臨むWBA世界スーパーライト級タイトルマッチは、日本時間2026年2月22日(日)に開催される。決戦の舞台はアメリカ・ネバダ州ラスベガス。世界的ビッグイベントの中で実施される注目カードだ。

日本では午前帯の中継となり、プレリムは午前7:45から配信開始予定。メインカードは午前10:00以降にスタートし、平岡のリングインは午前中に予定されている。興行のメインはマリオ・バリオス対ライアン・ガルシア戦。世界の視線が集まる一夜に、日本人ボクサーが挑む。

試合スケジュール概要

開催日程(日本時間)：2026年2月22日(日)

プレリム配信開始：午前7:45予定

メインカード開始：午前10:00以降

開催地：アメリカ・ネバダ州ラスベガス

会場：T-モバイル・アリーナ

興行位置付け：マリオ・バリオス対ライアン・ガルシア戦のアンダーカード

ラスベガスの大舞台で行われる世界戦。平岡にとってキャリア最大級の一戦となる。

平岡アンディ世界戦の放送・配信予定は？

平岡アンディが挑むWBA世界スーパーライト級タイトルマッチは、地上波・BS/CSでのテレビ放送は実施されない。視聴方法はDAZNでのPPV(ペイ・パー・ビュー)独占ライブ配信のみとなる。

本興行はマリオ・バリオス対ライアン・ガルシア戦をメインとする『The Ring: High Stakes』。世界的ビッグイベントの一角で実施され、日本語実況・解説付きで配信される。国内ファンもリアルタイムで世界戦を観戦可能だ。

平岡は一時ビザ取得の遅れが懸念されたが、2026年2月18日に承認。決戦の地ラスベガスへ向かっている。

配信スケジュール・視聴条件

PPVチケット購入には「DAZN Standard」「DAZN Global」「DAZN Baseball」いずれかの有料プラン加入が必要。「DAZN for docomo」契約アカウントは購入対象外となるため注意が必要だ。世界王座初挑戦の瞬間を見届けるためにも、事前の加入とPPV購入手続きを済ませておきたい。

平岡アンディ世界戦のPPVの購入方法は？視聴方法も紹介

PPV(ペイ・パー・ビュー)は追加有料コンテンツ。平岡アンディの世界戦は、DAZN有料プラン既存会員または新規加入者に向けて3,100円(税込)で販売される。

■PPV購入方法

①「マイ・アカウント」から「アドオン(追加有料コンテンツなど)」を選択

②「PPV(ペイ・パー・ビュー)」を選択し、案内に沿って手続きを進行

③DAZNメインページから対象番組を選択し、購入を完了すれば視聴可能

※PPVは「DAZN Standard」「DAZN Global」「DAZN Baseball」加入者が対象。「DAZN for docomo」契約アカウントは購入対象外となるため注意が必要。

ラスベガス決戦をリアルタイムで見届けるなら、事前の加入・PPV購入手続きを済ませておくことが不可欠となる。