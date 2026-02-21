平岡アンディの世界タイトル戦はどこで見れる？PPVの買い方・視聴方法まとめ

世界王座初挑戦となる平岡アンディの一戦は、国内ファンにとって見逃せないビッグマッチとなる。舞台はラスベガス。世界王者を相手に挑む大一番は、注目度・話題性ともに最高潮だ。
本記事では、平岡アンディ世界戦の試合日程・PPV・視聴方法について紹介する。
平岡アンディ世界戦の試合日程は？
平岡アンディが臨むWBA世界スーパーライト級タイトルマッチは、日本時間2026年2月22日(日)に開催される。決戦の舞台はアメリカ・ネバダ州ラスベガス。世界的ビッグイベントの中で実施される注目カードだ。
日本では午前帯の中継となり、プレリムは午前7:45から配信開始予定。メインカードは午前10:00以降にスタートし、平岡のリングインは午前中に予定されている。興行のメインはマリオ・バリオス対ライアン・ガルシア戦。世界の視線が集まる一夜に、日本人ボクサーが挑む。
試合スケジュール概要
- 開催日程(日本時間)：2026年2月22日(日)
- プレリム配信開始：午前7:45予定
- メインカード開始：午前10:00以降
- 開催地：アメリカ・ネバダ州ラスベガス
- 会場：T-モバイル・アリーナ
- 興行位置付け：マリオ・バリオス対ライアン・ガルシア戦のアンダーカード
ラスベガスの大舞台で行われる世界戦。平岡にとってキャリア最大級の一戦となる。
平岡アンディ世界戦の放送・配信予定は？
平岡アンディが挑むWBA世界スーパーライト級タイトルマッチは、地上波・BS/CSでのテレビ放送は実施されない。視聴方法はDAZNでのPPV(ペイ・パー・ビュー)独占ライブ配信のみとなる。
本興行はマリオ・バリオス対ライアン・ガルシア戦をメインとする『The Ring: High Stakes』。世界的ビッグイベントの一角で実施され、日本語実況・解説付きで配信される。国内ファンもリアルタイムで世界戦を観戦可能だ。
平岡は一時ビザ取得の遅れが懸念されたが、2026年2月18日に承認。決戦の地ラスベガスへ向かっている。
配信スケジュール・視聴条件
- 配信日(日本時間)：2026年2月22日(日)
- ライブ配信開始：午前7:45〜(プレリム/英語実況)
- メインカード開始：午前10:00〜
- 平岡リングイン予定：午前11:44頃
- 視聴プラットフォーム：DAZN(PPV独占配信)
- PPV料金：3,100円(税込)
- 購入条件：DAZN有料プラン加入者のみ購入可能
- 実況：市川勝也
- 解説：村田諒太
PPVチケット購入には「DAZN Standard」「DAZN Global」「DAZN Baseball」いずれかの有料プラン加入が必要。「DAZN for docomo」契約アカウントは購入対象外となるため注意が必要だ。世界王座初挑戦の瞬間を見届けるためにも、事前の加入とPPV購入手続きを済ませておきたい。
平岡アンディ世界戦のPPVの購入方法は？視聴方法も紹介
PPV(ペイ・パー・ビュー)は追加有料コンテンツ。平岡アンディの世界戦は、DAZN有料プラン既存会員または新規加入者に向けて3,100円(税込)で販売される。
■PPV購入方法
- ①「マイ・アカウント」から「アドオン(追加有料コンテンツなど)」を選択
- ②「PPV(ペイ・パー・ビュー)」を選択し、案内に沿って手続きを進行
- ③DAZNメインページから対象番組を選択し、購入を完了すれば視聴可能
※PPVは「DAZN Standard」「DAZN Global」「DAZN Baseball」加入者が対象。「DAZN for docomo」契約アカウントは購入対象外となるため注意が必要。
ラスベガス決戦をリアルタイムで見届けるなら、事前の加入・PPV購入手続きを済ませておくことが不可欠となる。