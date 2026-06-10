2026年北中米ワールドカップ(W杯)では、グループステージ開幕節から決勝戦まで全104試合が行われる。

本記事では、W杯のハイライト放送・配信予定、無料視聴方法を紹介する。

ワールドカップの生中継はどこでやる？

日本時間6月12日(金)から7月20日(月)に行われる2026年W杯は、ネット『DAZN』が全試合をライブ・見逃し配信。また、地上波『NHK』で計34試合(グループステージ19試合、決勝トーナメント15試合)を生中継、ネット『NHK ONE』で同時・見逃し配信する。さらに、『NHK BS』でも一部の試合を生中継、『NHK BSプレミアム4K』では全104試合を生中継と録画で放送(地上波放送の34試合はBSP4Kでも同時生中継)する予定だ。

また、民放では『日本テレビ系』と『フジテレビ系列』も一部の試合を生中継。『日本テレビ系』では計15試合(グループステージ9試合、決勝トーナメント6試合)、『フジテレビ系列』では計10試合(グループステージ5試合、決勝トーナメント5試合)を放送予定だ。

なお、日本戦についてはグループ第1節オランダ戦と第3節スウェーデン戦を『NHK 総合』、第2節チュニジア戦を『日本テレビ系』で生中継予定のため、すべて地上波テレビで視聴可能。ネット『DAZN』の配信についても、日本戦は全試合無料配信となる。

W杯試合中継

放送・配信局 形態 対象試合 DAZN ネット ・全104試合をライブ・見逃し配信

※日本戦は全試合無料配信 NHK 総合 [NHK ONEネット同時配信] テレビ ・計34試合を生中継

・グループステージ19試合

・決勝トーナメント15試合 NHK BS テレビ(衛星放送) ・一部試合を生中継

NHK BSプレミアム4K テレビ(衛星放送) ・全104試合を生中継・録画放送

※地上波放送の34試合は同時生中継 日本テレビ系 テレビ ・計15試合を生中継

・グループステージ9試合

・決勝トーナメント6試合 フジテレビ系列 テレビ ・計10試合を生中継

・グループステージ5試合

・決勝トーナメント5試合

ワールドカップのハイライトはどこで見られる？無料視聴はできる？

2026年W杯のハイライトは、『DAZN』が全試合配信。ハイライト動画は複数の長さのものが提供され、ショーとハイライトは無料となる。また、大会期間中の毎日19時から「19時のFIFAワールドカップ -デイリーハイライト-」として、矢部浩之さんをナビゲーターに迎えるハイライト番組も配信予定だ。

また、『NHK』でも連日夜にデイリーハイライトを放送し、大会全104試合の全ゴールを取り扱う。試合をコンパクトにまとめた2分のハイライト番組も連日放送され、『NHK ONE』で同時・見逃し配信予定だ。

その他、『日本テレビ系』と『フジテレビ系列』でも関連番組の放送が予定されており、その中で関連するハイライトが流される見込みだ。また、国際サッカー連盟(FIFA)など各種大会運営組織の公式YouTubeチャンネルでもハイライト映像が視聴できる可能性は高い。

結論として、ネット『DAZN』とテレビ『NHK』で安定的にハイライト視聴が可能だが、その他複数のプラットフォームを通じても大会映像が視聴できる可能性がある。

W杯ハイライト放送・配信

放送・配信局 形態 ハイライト DAZN ネット ・全104試合のハイライトを様々な長さの動画で提供

・ショートハイライトは無料 NHK [NHK ONEネット同時・見逃し配信] テレビ(地上波・衛星放送) ・連日、夜にデイリーハイライト放送

・大会104試合の全ゴール

・勝敗を分けた瞬間などを精鋭解説陣が解説

・コンパクトにまとめた2分のハイライトも連日放送 日本テレビ系 テレビ ・関連番組内で放送の可能性 フジテレビ系列 テレビ ・関連番組内で放送の可能性 YouTube ネット ・FIFA、大会公式チャンネルなどで提供の可能性

FIFAワールドカップを全試合配信！DAZNのおすすめ視聴方法

FIFAワールドカップ2026はDAZNが全104試合をライブ&見逃し配信を行う。

【7/20までの加入限定】DAZN月額プランが半額以下に！W杯だけの視聴に最適、いつでも解約OK

DAZN

DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。ワールドカップだけ視聴したい方は、DAZN SOCCERではなくDAZN Standard月額プランに加入しよう。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

【7/20まで割引中】サッカー専用の年間プラン「DAZN SOCCER」が期間限定で登場！

DAZN

『DAZN』のサッカーコンテンツがすべて見られる年間プラン(月々払いのみ)「DAZN SOCCER」が、2026年8月30日(日)までの期間限定で提供されている。「DAZN SOCCER」の開始に際し、『DAZN』は同プランの料金がさらに安くなる特別キャンペーンを実施している。

2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER(年間プラン)」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。なお、年間プランの「DAZN SOCCER」は、4カ月目以降は月々2,600円(税込)の支払いが発生する(※12ヶ月間合計31,200円／契約途中での解約は不可)。

なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガなどの海外サッカー、明治安田Jリーグなど、年間を通してライブ＆見逃し視聴したい方はこの機会にチェックしてみよう。

なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、それ以降の加入はできないので注意が必要だ。

※DAZN SOCCERは年間プランのため、途中解約が不可

※最初の3カ月間が月々980円(税込)、4カ月目以降は月々2,600円(税込)

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