日本代表復刻ユニフォームはどこで買える？デザイン・料金・購入方法まとめ

アディダスはサッカー日本代表の復刻ユニフォームを発表した。

本記事では、日本代表復刻ユニフォームのデザイン、料金、購入方法について紹介する。

日本代表復刻ユニフォームのデザインは？

2026年5月、adidasは歴代代表ユニフォームを現代仕様で復刻する「FIFA World Cup Bringback collection」を発表した。

なかでも注目を集めているのが、1994年アメリカW杯アジア最終予選、いわゆる“ドーハの悲劇”時代に着用された1993年モデルの復刻版だ。

当時のデザインをベースにしながら、現代素材によってアップデートされた“復刻ユニフォーム”となっている。最大の特徴は、ロイヤルブルーを基調としたボディデザインだ。

全面には、日本代表の象徴でもある八咫烏(ヤタガラス)の羽をモチーフにした幾何学グラフィックが施されており、90年代特有の大胆なデザイン性も再現されている。

また、当時の特徴だったVノッチ入りポロカラー(襟付き仕様)や短めの袖リブも採用されており、レトロ感と現代スポーツウェアらしさを両立した仕上がりとなっている。

左胸には、現在のadidasロゴではなく“三つ葉”のトレフォイルロゴを配置。さらに右胸には、当時使用されていたヴィンテージ仕様のJFAエンブレムがフルカラー刺繍で再現されている。

項目 特徴 ベースカラー ロイヤルブルー グラフィック 八咫烏モチーフ 襟デザイン Vノッチ付きポロカラー ロゴ トレフォイルロゴ採用 エンブレム ヴィンテージJFA仕様

素材面では、現代の通気性・軽量性を意識したアップデートも行われており、単なる復刻ではなく“現代仕様のリメイクモデル”として展開されている。

90年代日本代表を象徴するデザインとして、当時を知るファンはもちろん、レトロスポーツファッションとしても高い注目を集めそうだ。

日本代表復刻ユニフォームの料金は？

2026年5月にadidasから発表された「FIFA World Cup Bringback collection」では、日本代表1993年“ドーハモデル”復刻ユニフォームも展開されている。

今回の復刻モデルは、単なるレプリカではなく、当時のデザインを現代素材で再現した“プレミアム復刻仕様”となっている点も特徴だ。

価格は、1993年ドーハモデル(ホーム)で18,700円(税込)となっている。

90年代当時の襟付きデザインや八咫烏グラフィック、ヴィンテージJFAエンブレムなどを再現しながら、現代向け素材へアップデートされているため、通常レプリカより高価格帯となっている。

モデル 価格(税込) 特徴 1993年ドーハモデル(ホーム) 18,700円 復刻仕様

トレフォイルロゴ採用

ヴィンテージJFAエンブレム

また、復刻ユニフォームは通常モデルより生産数が限られるケースも多く、発売直後にサイズ欠品や完売が発生する可能性もある。

特に日本代表人気やW杯イヤーと重なることで、フリマ市場などで価格高騰するケースもあるため、正規販売タイミングでの購入が重要となりそうだ。

日本代表復刻ユニフォームはどこで買える？

日本代表の復刻ユニフォームは、adidas公式ストアを中心に、サッカー専門ショップや一部オンラインストアなどで購入可能となっている。

特に2026年に発表された「FIFA World Cup Bringback collection」は注目度も高く、発売直後にサイズ欠品や完売が発生するケースもある。

そのため、確実に購入したい場合は、公式販売チャネルを早めに確認しておきたい。

adidas公式ストア・公式アプリ

最も確実な購入先となるのが、adidas公式販売チャネルだ。

オンラインショップだけでなく、ブランドセンターや大型旗艦店、一部オリジナルスショップなどでも販売される。

また、限定商品や抽選販売では「CONFIRMED」アプリ経由販売となるケースもある。

adidasオンラインショップ

adidasブランドセンター

adidasブランドコアストア

adidas Originalsショップ

CONFIRMEDアプリ

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