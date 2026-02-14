TGCあいちなごや2026はどこで見れる？無料配信・視聴方法・生中継の有無

国内最大級のファッションイベントとして注目を集める「TGCあいちなごや」は、人気モデルや俳優、アーティストが集結する大型イベントだ。会場での観覧が難しい場合でも、配信を利用すればリアルタイムでステージの模様を楽しめる。

本記事では、TGCあいちなごや配信の有無や視聴方法について紹介する。

Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026の開催日程は？

東海エリアを代表する大型ファッションイベント「Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」は、2026年2月15日(日)に開催される。最新トレンドの発信地として注目を集める本イベントには、人気モデルや俳優、アーティストらが集結し、ランウェイやライブパフォーマンスで会場を盛り上げる。

会場は愛知県名古屋市のIGアリーナ。開場は12:00、開演は14:00を予定しており、終演は20:00を見込む。なお、当日の進行状況により終了時間が前後する可能性があるため、来場や視聴を予定している場合は余裕を持ったスケジュール調整が必要となる。

開催日:2026年2月15日(日)

開場:12:00

開演:14:00

終演:20:00(予定)

会場:IGアリーナ(愛知県名古屋市北区名城1-2-22)

TGCあいちなごやはどこで見れる？無料配信はある？

「Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026」は、オンラインでの無料生配信を中心に視聴できる。現時点でテレビによる全編生中継の予定はなく、リアルタイムでイベントを楽しみたい場合はネット配信の利用が基本となる。

独占生配信は映像配信サービスLeminoが担当。人気モデルによるランウェイやアーティストライブ、スペシャルステージまでイベントの全容がリアルタイムで届けられる。なお、再放送やアーカイブ配信は予定されていないため、見逃しを防ぐには当日の視聴準備が欠かせない。

また、生配信から約30分遅れで視聴できる再ライブ配信も実施予定。TGC公式LINE VOOM、公式X、公式YouTubeチャンネルで配信されるが、こちらも後日視聴はできない。加えてテレビではフジテレビのバラエティ番組「新しいカギ」とのコラボ企画が予定されているものの、イベント本編の放送は行われない点に注意したい。

配信・放送形態 配信先 日時 料金 見逃し配信 独占無料生配信 Lemino 2026年2月15日(日)13:20〜20:30(予定) 無料 なし 再ライブ配信(約30分ディレイ) TGC公式LINE VOOM / 公式X(@TGCnews) / 公式YouTube 2026年2月15日(日)13:50〜21:00(予定) 無料 なし テレビ放送 生中継なし(「新しいカギ」とのコラボ企画あり) 未定 - -

Leminoプレミアムの無料トライアル登録方法

Leminoにはフリープランがあるものの、視聴可能作品数や話数に制限がついている作品も多いため、Leminoを存分に楽しむのであれば「Leminoプレミアム」に登録するのがおすすめだ。

Leminoプレミアムは月額1,540円(税込)の有料サービスとなっているが、31日間の無料トライアルに登録することで期間中は映画・アニメ・ドラマなどあらゆるジャンルの対象作品がすべて0円で見放題となる。

また、プレミアム会員は気に入った作品をダウンロードしてオフライン視聴したり、スポーツ中継や音楽ライブなどのアーカイブや特典映像も視聴できるなど様々な特典が用意されているので、この機会にまずは気軽に体験利用から始めてみるのがおすすめだ。

Leminoプレミアム無料トライアル登録手順

【手順01】Leminoプレミアム登録ページへアクセス

「入会はこちら（初回入会の方は初月無料）」ボタンをタップ

【手順02】dアカウントでログイン

Leminoプレミアムを利用するためにはdアカウントの登録が必須となる。dアカウントでログイン。

【手順03】決済情報(クレジット)を入力

無料トライアル後に継続利用する場合に必要なクレジットカード番号などの決済情報を入力。最後に内容を確認して登録完了！

※本記事に掲載されている配信情報は2026年2月時点のものです。

※配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。