2026年北中米ワールドカップ(W杯)を中継する『DAZN(ダゾーン)』には、様々なプランが用意されている。

本記事では、おすすめの『DAZN』加入時期を紹介する。

DAZNのプランは何がある？

2026年W杯や明治安田Jリーグ、プロ野球などが見られる『DAZN』。プランは用途に合わせて様々となっており、月額加入から年間契約まで適したものを選ぶことができる。

中でもお得なサッカー特化型プラン「DAZN SOCCER」が2026年8月30日(日)までの期間限定で販売。「DAZN SOCCER」は年間プラン(月々払い)のみで提供されており、月々の料金は2,600円(税込)となっているが、7月20日(月・祝)までに加入した場合は最初の3カ月間が月々980円(税込)となる。

また、「DAZN Standard」月額プランでもW杯応援キャンペーンとして値下げを実施。通常は月額4,200円(税込)だが、7月20日(月・祝)までに加入した場合は最初の3カ月間が月額1,980円(税込)となる。

その他の月額プランとしては「DMM×DAZNホーダイ」、年間プランとしては「DAZN Standard」の一括払いと月々払いが存在する。それぞれの料金は以下の通り。

※価格はすべて税込。

※「DAZN SOCCER」はサッカーコンテンツのみ視聴可能。

※「DMM×DAZNホーダイ」は月額制で「DMMプレミアム」と「DAZN Standard」が視聴可能。

DAZNの月額料金は日割りになる？いつ加入がお得？

『DAZN SOCCER』の月額プランを月の途中で解約した場合や、年間プランを年の途中で解約した場合の日割りでの返金および料金請求時の割引きなどは行われない。加入した時点で、価格表記通りの月額あるいは年額を払うことが確定する。

また、契約期間のカウントは月初ではなく、加入した日からの期間となる。仮に2026年W杯開幕の6月12日に月額加入した場合は、6月12日から1カ月間が月額加入となり、6月1日～30日で1カ月の加入期間と見なされることなどはない。そのため、基本的にはいつ加入したとしても大きく視聴可能期間に差が出ることはない。

なお、2026年W杯に向けて月額契約する場合は、2026年5月20日以降の加入がお得。W杯は6月12日(金)～7月20日(月・祝)に行われるため、5月20日以降に月額加入すれば契約期間最短の2カ月間でW杯全試合を視聴することができる。また、前述のキャンペーンが7月20日(月・祝)までとなっているため、W杯以外を目的とする場合もキャンペーン期間中に登録したほうがお得になる可能性は高い。

ただし、視聴したいコンテンツによって最適な加入時期は異なるため、必要な視聴可能期間と価格を計算してから加入することをおすすめする。

W杯全試合配信！DAZNのおすすめ登録方法

【7/20まで割引中】サッカー専用プラン「DAZN SOCCER」が期間限定で登場！

DAZN

『DAZN』のサッカーコンテンツがすべて見られる「DAZN SOCCER」が、2026年8月30日(日)までの期間限定で提供されている。「DAZN SOCCER」の開始に際し、『DAZN』は同プランの料金がさらに安くなる特別キャンペーンを実施している。

2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。

なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどがライブ＆見逃し視聴できるので、この機会にチェックしてみよう。

なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。

【7/20までの加入限定】DAZN月額プランが半額以下に！いつでも解約OK

DAZN

DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

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