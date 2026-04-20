AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)2025-26の準決勝に、ヴィッセル神戸とFC町田ゼルビアが出場する。

本記事では、神戸と町田の試合開始日時、対戦カードを紹介する。

ACLE準決勝 神戸の試合は何時から？対戦相手は？

2024年の明治安田J1リーグ王者としてACLEに出場している神戸は、準々決勝でアル・サッドと3-3の末にPK戦までもつれ込む死闘を製紙、準決勝に進出。準決勝では、前年度アジア王者のアル・アハリ・サウジ(サウジアラビア)と対戦することとなった。アル・アハリ・サウジは準々決勝でジョホール・ダルル・タクジムに2-1で競り勝っている。

神戸の準決勝アル・アハリ・サウジ戦は、日本時間2026年4月21日(火)午前1:15にキング・アブドゥラー・スポーツシティ・スタジアム(ジッダ／サウジアラビア)でキックオフ予定だ。

対戦カード：ヴィッセル神戸 vs アル・アハリ・サウジ

開催日：2026年4月21日(火)

キックオフ時間：午前1時15分

会場：キング・アブドゥラー・スポーツシティ・スタジアム

すべて日本時間。

ACLE準決勝 町田の試合は何時から？対戦相手は？

2024年の明治安田J1リーグ3位でACLEに出場している町田は、初出場ながら東地区グループステージを首位で通過するサプライズを巻き起こすと、ラウンド16で江原FC、準々決勝でアル・イテハドを撃破した。続く準決勝で対戦するのは、UAE王者のアル・アハリ(UAE)。アル・アハリは、準々決勝でブリーラム・ユナイテッドを延長戦の末に3-2で破って勝ち上がっている。

町田の初出場・初の決勝進出が懸かる一戦は、日本時間2026年4月22日(水)午前1:15にプリンス・アブドゥラー・アル・ファイサル・スタジアム(ジッダ／サウジアラビア)でキックオフ予定となっている。

対戦カード：FC町田ゼルビア vs アル・アハリ

開催日：2026年4月22日(水)

キックオフ時間：午前1時15分

会場：プリンス・アブドゥラー・アル・ファイサル・スタジアム

すべて日本時間。

ACLE準決勝のおすすめ視聴方法

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