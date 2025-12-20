M-1グランプリ2025はいつ？開催日程・テレビ放送予定・ネット配信の視聴方法まとめ

年末の風物詩として定着しているM-1グランプリが、2025年も開催される。

本記事では、M-1グランプリ2025の開催日程、テレビ放送・ネット配信予定、視聴方法について紹介する。

M-1グランプリ2025はいつ？日程を紹介

M-1グランプリ2025は、例年通り年末にクライマックスを迎える。決勝戦と敗者復活戦は12月21日(日)に開催され、日本一の漫才師がその日のうちに決定する。

当日は午後から敗者復活戦が行われ、勝ち上がった1組が決勝戦に合流。夜には決勝戦が生放送される流れとなる。

日程 内容 時間(予定) 会場 12月21日(日) 敗者復活戦 15:00〜18:30 EX THEATER ROPPONGI 12月21日(日) 決勝戦 18:30〜22:10 テレビ朝日 決勝戦スタジオ

なお、M-1グランプリ2025は夏から段階的に予選が進行してきた。全国各地で行われた予選を勝ち抜いたコンビが、年末の大舞台にたどり着いている。

ラウンド 日程 1回戦 8月1日〜10月5日 2回戦 10月6日〜10月22日 3回戦 10月27日〜11月6日 準々決勝 11月17日〜11月19日 準決勝 12月4日

この長い予選を経て、決勝の舞台に立てるのはわずか10組。M-1グランプリ2025も、年末を象徴する一大イベントとなる。

M-1グランプリ2025のテレビ放送・ネット配信予定

M-1グランプリ2025は、12月21日(日)に地上波とネット配信の両軸で展開される。決勝戦と敗者復活戦はいずれもリアルタイムで視聴可能となっており、年末の一大イベントを余すことなく楽しめる。

地上波放送は、ABCテレビ・テレビ朝日系列による全国ネット。午後の敗者復活戦から夜の決勝戦まで、生放送で届けられる。

放送区分 内容 時間 放送局 地上波 敗者復活戦 15:00〜18:30 ABCテレビ・テレビ朝日系列 地上波 決勝戦 18:30〜22:10 ABCテレビ・テレビ朝日系列

ネット配信も充実している。TVerでは、敗者復活戦と決勝戦の両方をリアルタイムで無料配信。テレビが視聴できない環境でも、スマートフォンやPCから同時刻で楽しめる。

また、放送終了後は一定期間の見逃し配信にも対応。加えて、当日13:30からは直前スペシャルが配信され、敗者復活戦会場の模様を生中継で伝える。

TELASAでは、敗者復活戦と決勝戦で披露された漫才ネタを、準備が整い次第、最速で個別配信。さらに、決勝直後の22:10からは『国宝級漫才師たちの大反省会』がライブ配信される。

YouTubeやXでは、決勝戦と並行して応援生配信が行われるほか、12月22日0:00からはファイナリストを招いた「M-1打ち上げ」が配信予定となっている。

配信サービス 主な配信内容 補足 TVer 敗者復活戦/決勝戦(無料) リアルタイム・見逃し配信対応 TELASA 漫才ネタ最速配信/大反省会 決勝直後から配信 YouTube/X 応援生配信/M-1打ち上げ ファン向け企画

地上波で本戦を追い、ネット配信で裏側やアフターコンテンツを補完する。M-1グランプリ2025は、複数の視聴手段を組み合わせることで、より深く楽しめる構成となっている。

M-1グランプリの過去大会を見るには？

M-1グランプリの過去大会は、動画配信サービスのアーカイブを中心に、DVDや公式YouTubeなど複数の方法で視聴できる。決勝戦を通して振り返りたい場合と、ネタや舞台裏を部分的に楽しみたい場合で最適な手段は異なる。

もっとも手軽なのは、定額制の動画配信サービスだ。歴代大会をまとめて視聴でき、無料体験期間を活用すればコストをかけずに楽しめる。

サービス 視聴できる内容 無料体験 U-NEXT 2001年〜2024年の決勝戦 31日間 Lemino(Leminoプレミアム) 歴代大会/大反省会/関連番組 31日間 Amazonプライム・ビデオ 歴代大会/アナザーストーリー 30日間 Netflix 2001年〜2022年頃の大会 なし

M-1グランプリ過去大会のおすすめ視聴方法

前述のとおり、M1グランプリの過去大会はLeminoプレミアムで視聴できる。歴代決勝をはじめ、関連番組もまとめてチェックできるのが特徴だ。

Leminoプレミアムは31日間の無料体験に対応しており、期間中であれば過去大会の見逃し視聴も可能。さらに、映画やドラマ、バラエティなど他ジャンルの作品も楽しめるため、M1をきっかけに幅広く活用できる。

Leminoの無料トライアル登録手順

【手順01】Leminoプレミアム登録ページへアクセス

「入会はこちら（初回入会の方は初月無料）」ボタンをタップ

【手順02】dアカウントでログイン

Leminoプレミアムを利用するためにはdアカウントの登録が必須となる。dアカウントでログイン。

【手順03】決済情報(クレジット)を入力

無料トライアル後に継続利用する場合に必要なクレジットカード番号などの決済情報を入力。最後に内容を確認して登録完了！

※本記事の配信情報は2025年12月時点のものです。配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください