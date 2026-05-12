コッパ・イタリア決勝はいつ？試合日程・対戦カード・放送予定

イタリア国内カップ戦、コッパ・イタリア。2025-26シーズン大会はいよいよ決勝を残すのみ。セリエAからセリエCまでの計44クラブが出場した大会のフィナーレが開催される。

本記事では、コッパ・イタリア決勝の試合日程や対戦カード、中継予定について紹介する。

コッパ・イタリア決勝はいつ？

2025-26シーズンのコッパ・イタリア決勝は、2026年5月13日(水)に開催。現地時間午後9時にキックオフを迎える予定で、日本はイタリアよりも7時間進んでいるため、日本時間5月14日(木)午前4時に試合開始となる。

試合会場は、イタリアの首都ローマにある「スタディオ・オリンピコ」。7万人超を収容できるイタリア国内で2番目に最大のスタジアムだ。イタリア代表、ローマ、ラツィオの本拠地としても使用されている。

試合日時

(日本時間) 2026年5月13日(木)

4:00 対戦カード ラツィオvsインテル 試合会場 スタディオ・オリンピコ

コッパ・イタリア決勝の対戦カードは？

2025-26シーズンのコッパ・イタリア決勝の対戦カードは、ラツィオvsインテルだ。

今季セリエAで苦戦の続くラツィオだが、コッパ・イタリアでは、昨季ファイナリストのミラン、昨季覇者のボローニャを下し、準決勝ではアタランタをPK戦の末に下して優勝した2018-19シーズン以来となる決勝進出を決めた。優勝した場合は翌季UEFAヨーロッパリーグ出場権が与えられるため、リーグ戦で苦しむラツィオにとっては是が非でも勝利が必要だ。

対するインテルは、2位以下のクラブが苦戦する中、早々とセリエA優勝を決め、2季ぶりにスクデットを掲げることが確定。コッパ・イタリアでも躍動し、ヴェネツィア、トリノ、コモを下しての決勝進出。3年ぶりの優勝に王手を掛けた。仮にラツィオを下して優勝すれば、国内ダブル達成となり、トレブルを獲得した2009-10シーズン以来の快挙となる。

なお、今季両クラブは2度対戦しており、インテルが連勝。先週末のセリエA第35節では、インテルが敵地でラツィオに3-0で勝利した。

コッパ・イタリア決勝のテレビ放送/ネット配信予定は？

2025-26シーズンのコッパ・イタリア決勝は、日本国内では動画配信サービス『DAZN』による独占ライブ配信が行われる。大会を通じて全試合の配信権を保有しており、決勝もDAZNでの視聴が可能だ。地上波やBS/CS、他のインターネットプラットフォームでの放送・配信は予定されていない。

そのため、リアルタイムで試合を観戦するにはDAZNへの加入が必須。配信は日本時間2026年5月14日(木)午前4時のキックオフにあわせて実施される。

放送・配信 DAZN(独占ライブ配信) 配信日時(日本時間) 2026年5月14日(日) 4:00 対戦カード インテル vs ラツィオ

コッパ・イタリア決勝の視聴方法

「DAZN SOCCER」へは、公式サイトから該当プランを選択し、案内に従って支払い情報などを入力するだけで加入することが可能。ただし、DAZNアプリからの加入は受け付けておらず、Webブラウザでのみ加入できる点には注意が必要だ。

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