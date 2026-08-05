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コッパ・イタリア

コッパ・イタリア 概要

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コッパ・イタリア、日程と結果

8月7日金曜日
LRヴィチェンツァヴァータス badge
LRヴィチェンツァヴァータス
LRV
カターニャ badge
カターニャ
CAT
アスコリカルチョ1898FC badge
アスコリカルチョ1898FC
ASC
ポテンツァ badge
ポテンツァ
POT
8月8日土曜日
SSアレッツォ badge
SSアレッツォ
ARE
フェラルピサロ badge
フェラルピサロ
BRE
ベネヴェント badge
ベネヴェント
BEN
ラヴェンナ badge
ラヴェンナ
RAV
8月13日木曜日
パルマ badge
パルマ
PAR
未定
未定
カリアリ badge
カリアリ
CGL
未定
未定
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順位

East

PosチームPWDLFA+/-勝点フォーム
1Machida Zelvia crestMachida Zelvia8521157817
2Vissel Kobe crestVissel Kobe8512147716
3Sanfrecce Hiroshima crestSanfrecce Hiroshima8431106415
4Buriram United crestBuriram United8422108214
5Melbourne City FC crestMelbourne City FC842297214

West

PosチームPWDLFA+/-勝点フォーム
1Al Hilal crestAl Hilal87101761122
2Al Ahli crestAl Ahli85212191217
3Tractor crestTractor8521124817
4Al Ittihad crestAl Ittihad85032291315
5Al-Wahda crestAl-Wahda8422117414
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