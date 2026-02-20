国内外で存在感を高めるプロボクサー、強打とスピードを兼ね備えたファイトスタイルで評価を高めてきた平岡アンディの次戦に注目が集まっている。

本記事では、平岡アンディの次戦の試合日程・対戦相手・中継予定について紹介する。

平岡アンディの次戦はいつ？

平岡アンディの次戦は、2026年2月22日(日)に予定されている。舞台はアメリカ・ネバダ州ラスベガス。世界的ビッグマッチのアンダーカードとして、T-モバイル・アリーナのリングに上がる。

日本時間では午前10:00以降に試合開始予定。プレリムは午前7:45から配信開始となる見込みだ。メインイベントはマリオ・バリオス対ライアン・ガルシア戦。注目度の高い興行の中で、日本人ボクサーがどのようなパフォーマンスを見せるかが焦点となる。

試合概要

項目 内容 試合日程(日本時間) 2026年2月22日(日) 午前10:00以降予定 プレリム配信開始 午前7:45予定 開催地 アメリカ・ネバダ州ラスベガス 会場 T-モバイル・アリーナ 位置付け マリオ・バリオス対ライアン・ガルシア戦のアンダーカード

世界的イベントの一角を担う形で迎えるラスベガス決戦。キャリアの分岐点となる可能性を秘めた一戦に注目が集まる。

平岡アンディの次戦の対戦相手は？

平岡アンディが挑む次戦の相手は、WBA世界スーパーライト級正規王者ゲイリー・アントゥアン・ラッセル(アメリカ)。世界王座を懸けたビッグマッチとなる。

ラッセルは平岡と同じ29歳。プロ戦績は18勝(17KO)1敗。KO率は約94.4%と、スーパーライト級屈指のフィニッシャーだ。サウスポー同士の対決という構図も、この一戦をよりスリリングなものにしている。

ボクシング一家「ラッセル家」の一員であり、兄は元WBC世界フェザー級王者ゲイリー・ラッセル・ジュニア。兄譲りのハンドスピードに加え、圧力をかけ続ける前進力が最大の武器となる。

2025年3月にはホセ・バレンズエラに判定勝ちを収め、WBA世界スーパーライト級王座を獲得。今回が初防衛戦となる。開催は現地時間2026年2月21日、日本時間2月22日。会場はアメリカ・ラスベガスのT-モバイル・アリーナだ。

平岡にとっては世界タイトル初挑戦。王者の牙城を崩せるか、日本ボクシング界にとっても重要な局面を迎える。

対戦相手プロフィール

項目 内容 選手名 ゲイリー・アントゥアン・ラッセル 国籍 アメリカ 年齢 29歳 戦績 18勝(17KO)1敗 スタイル サウスポー・高KO率(約94.4%) 肩書き WBA世界スーパーライト級正規王者 備考 初防衛戦/ボクシング一家「ラッセル家」出身

平岡アンディの中継予定は？

平岡アンディが挑むWBA世界スーパーライト級タイトルマッチは、DAZNでペイ・パー・ビュー(PPV)独占ライブ配信される。地上波テレビ、BS/CSでの放送予定はなく、視聴はDAZN一択となる。

興行はマリオ・バリオス対ライアン・ガルシア戦をメインとする『The Ring: High Stakes』。世界的注目イベントの中で、日本人世界王座挑戦が組み込まれる形だ。日本語実況・解説も用意され、国内ファンもリアルタイムで観戦できる。

なお、平岡は一時労働ビザ取得の遅れが懸念されたが、2026年2月18日に無事承認。ラスベガス決戦に向けて渡米を果たしている。

配信概要

項目 内容 配信日程(日本時間) 2026年2月22日(日) 配信開始 午前7:45〜(プレリム/英語実況) メインカード開始 午前10:00〜 平岡試合開始予定 午前11:44頃リングイン予定 配信プラットフォーム DAZN(PPV独占配信) 視聴料金 3,100円(税込) 購入条件 DAZN有料プラン加入者のみ購入可 実況 市川勝也 解説 村田諒太

PPVチケット購入には「DAZN Standard」「DAZN Global」「DAZN Baseball」いずれかの有料プラン加入が必要。「DAZN for docomo」契約アカウントは対象外となるため注意が必要だ。世界王座初挑戦となる一戦を見逃さないためにも、事前の視聴環境確認は必須となる。

DAZN PPV視聴方法

PPV(ペイ・パー・ビュー)は追加有料コンテンツ。平岡アンディの世界戦は、DAZN有料プラン既存会員または新規加入者に向けて3,100円(税込)で販売される。

■PPV購入方法

①「マイ・アカウント」から「アドオン(追加有料コンテンツなど)」を選択

②「PPV(ペイ・パー・ビュー)」を選択し、案内に沿って手続きを進行

③DAZNメインページから対象番組を選択し、購入を完了すれば視聴可能

※PPVは「DAZN Standard」「DAZN Global」「DAZN Baseball」加入者が対象。「DAZN for docomo」契約アカウントは購入対象外となるため注意が必要。

ラスベガス決戦をリアルタイムで見届けるなら、事前の加入・PPV購入手続きを済ませておくことが不可欠となる。