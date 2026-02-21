Goal.com
Inter Miami CF v Vancouver Whitecaps FC - Audi 2025 MLS Cup FinalGetty Images Sport
Aoi Fujimiya

MLS 2026シーズン開幕はいつ？日程・放送予定・日本人所属選手

MLS 2026シーズン開幕はいつ？開幕日程・試合スケジュール・放送配信予定・日本人所属選手まとめ

メッシ、ソン・フンミン、吉田麻也らが所属

北米最高峰のプロサッカーリーグMLS(メジャーリーグサッカー)の2026シーズンが近づいている。ワールドカップイヤーと重なる特別な一年となり、リーグ全体の注目度は例年以上に高まる。

本記事ではMLS 2026シーズンの開幕日程、テレビ放送・ネット配信情報、日本人所属選手について紹介する。

MLS 2026シーズン開幕はいつ？日程を紹介

MLS 2026シーズンのレギュラーシーズンは、現地時間2026年2月21日(土)に開幕する。日本時間では2月22日(日)が実質的な開幕日となる。ワールドカップイヤーと重なる特別な一年。例年以上に注目度の高いシーズンが幕を開ける。

開幕週末「MLS is Back weekend」では、リーグに所属する全30クラブが2月21日から22日にかけて試合を実施。最初のキックオフはセントルイス・シティSC対シャーロットFC(現地時間2月21日午後2:30 ET)。

さらに開幕日夜には、リオネル・メッシ擁するインター・マイアミCFと、ソン・フンミンが加入したロサンゼルスFCによるビッグマッチも予定される。スター選手が揃うカードが初日から組まれている。

日本人選手は今季過去最多となる8名が参戦予定。吉田麻也、山根視来が所属するLAギャラクシーは現地22日にニューヨーク・シティFCと対戦する。

各クラブは34試合を戦い、レギュラーシーズンは11月7日の「ディシジョン・デイ」で終了。その後プレーオフを経てMLSカップで年間王者が決まる。なお、2026年はFIFAワールドカップ開催の影響で5月25日から7月16日までリーグは一時中断する。

MLS 2026シーズン主要日程

項目日程・内容
レギュラーシーズン開幕(現地時間)2026年2月21日(土)
日本時間開幕日2026年2月22日(日)
開幕週末2月21日〜22日(全30クラブ出場)
最初の試合セントルイス・シティSC vs シャーロットFC
注目カードインター・マイアミCF vs ロサンゼルスFC
レギュラーシーズン終了11月7日(ディシジョン・デイ)
W杯による中断期間5月25日〜7月16日

MLS 2026シーズンの放送予定は？

MLS 2026シーズンは、Apple TVが唯一の全試合配信プラットフォームとなる。レギュラーシーズンはもちろん、プレーオフやMLSカップまで、シーズンを通して視聴できる体制が整えられている。

2026年からは従来の「MLS Season Pass」が終了。Apple TVの基本サブスクリプション(月額900円)に統合される形となり、登録者は追加料金なしで全510試合を視聴可能となる。リーグスカップ、MLSオールスターゲーム、Campeones Cup、MLSカップ・プレーオフもすべて対象だ。

さらに、世界100以上の国と地域でブラックアウト(放送制限)なしのライブ配信・オンデマンド配信を実施。日本人選手が過去最多となる8名参戦するシーズンでもあり、日本市場向けのコンテンツ強化も進められている。7日間の無料トライアルを設けられている。

MLS 2026配信概要

  • 配信プラットフォーム：Apple TV
  • 対象試合：レギュラーシーズン全510試合＋全公式大会
  • 追加料金：なし(Apple TV月額900円に含まれる)
  • 視聴形態：ライブ配信＋オンデマンド
  • 地域制限：ブラックアウトなし(世界100以上の国・地域)
  • 無料トライアル：7日間間

MLSをフルで追うならApple TV一択。2026年は視聴環境がさらにシンプルになり、北米サッカーをより身近に楽しめるシーズンとなる。

MLS 2026シーズンの日本人所属選手は？

MLS 2026シーズンは、日本人選手が過去最多となる8名参戦する見込みだ。ワールドカップイヤーと重なる特別なシーズンで、日本勢の存在感はこれまで以上に高まる。

ロサンゼルス・ギャラクシーでは吉田麻也がキャプテンとしてチームを牽引。2026シーズン終了までの契約延長に合意しており、守備の軸としての役割は不動だ。山根視来も在籍し、加入初年度にMLSカップ制覇へ貢献。連覇を狙うシーズンとなる。

D.C.ユナイテッドには黒川圭介と木島萌生。黒川はガンバ大阪から完全移籍で加入し、自身初の海外挑戦に挑む。木島は契約オプション行使により残留が決定。継続性が評価された形だ。

バンクーバー・ホワイトキャップスでは高丘陽平が正守護神として存在感を示す。2027年6月までの新契約を締結し、クラブの信頼は厚い。アトランタ・ユナイテッドでは富樫敬真が2年目のシーズンへ。結果が求められる立場で勝負の一年を迎える。

さらに、塚野目裕はタコマ・ディファイアンスからシアトル・サウンダーズへ昇格。塚田悠太郎はオーランド・シティSCに所属する若手有望株だ。一方で、久保裕也は2025年限りでシンシナティを退団。世代交代が進む中で新たな日本人勢がリーグを盛り上げる。

MLS 2026 日本人所属選手一覧

選手名所属クラブポジション/状況
吉田麻也ロサンゼルス・ギャラクシーキャプテン/契約延長
山根視来ロサンゼルス・ギャラクシーMLSカップ優勝メンバー
黒川圭介D.C.ユナイテッド新加入/海外初挑戦
木島萌生D.C.ユナイテッド契約オプション行使
高丘陽平バンクーバー・ホワイトキャップス正守護神/新契約
富樫敬真アトランタ・ユナイテッド加入2年目
塚野目裕シアトル・サウンダーズ昇格加入
塚田悠太郎オーランド・シティSC若手/ドラフト加入

