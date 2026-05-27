サッカー日本代表のW杯2026直前合宿はいつから？欧州組の合流日程・強化試合スケジュールまとめ

FIFAワールドカップ2026開幕が迫るなか、サッカー日本代表(SAMURAI BLUE)の直前合宿日程や欧州組の合流タイミングに注目が集まっている。

本記事では、日本代表のW杯2026直前合宿の開始時期、欧州組の合流日程、強化試合スケジュールについて紹介する。

サッカー日本代表のW杯直前合宿はいつから？

サッカー日本代表(SAMURAI BLUE)の2026年北中米ワールドカップに向けた直前合宿は、2026年5月31日に国立競技場で開催されるアイスランド代表戦後から本格スタートする予定となっている。

森保ジャパンは5月下旬から国内で海外組を中心とした事前トレーニングを開始。その後、国内ラストマッチとなるアイスランド戦を終えたあと、事前キャンプ地であるメキシコ・モンテレイへ出発する。

メキシコでは高温環境や時差への適応を含めた最終調整を実施予定。ワールドカップ本大会前の重要な強化期間となり、戦術確認やコンディション調整が進められる見込みだ。

また、欧州クラブの日程により一部選手の合流タイミングにも違いが出る。鎌田大地はクラブ事情によりアイスランド戦を欠場予定となっているが、6月2日に代表へ合流し、そのままメキシコキャンプへ参加する見込みとなっている。

その後、日本代表は6月8日にベースキャンプ地となるアメリカ・テネシー州ナッシュビルへ移動。同日にはナッシュビル・スタジアムで一般公開トレーニングも予定されている。

なお、FIFAワールドカップ2026の公式活動期間は6月11日から開始予定。日本代表はグループFでオランダ、チュニジア、スウェーデンと対戦する。

日程 内容 開催地 5月25日〜31日 海外組中心の国内トレーニング 日本国内 5月31日 日本代表 vs アイスランド代表(壮行試合) 国立競技場 5月31日 試合後 事前合宿地へ出発 メキシコ・モンテレイ 6月2日 鎌田大地 合流予定 メキシコ・モンテレイ 6月上旬 事前キャンプ・最終調整 メキシコ・モンテレイ 6月8日 ベースキャンプ地へ移動／公開練習 アメリカ・ナッシュビル 6月11日 W杯公式活動開始 北中米各地

サッカー日本代表 欧州組の合流日程と強化試合日程一覧は？

2026年北中米ワールドカップへ向け、サッカー日本代表(SAMURAI BLUE)は5月下旬から本格的な強化期間に突入する。

欧州主要リーグ終了後、久保建英、遠藤航、冨安健洋ら海外組を中心に順次チームへ合流予定。森保ジャパンは国内トレーニングを経て、壮行試合後にメキシコへ移動し、本大会へ向けた最終調整を行う。

また、追加招集された吉田麻也も5月25日から代表へ帯同。若手主体となるチームに経験値をもたらす存在として注目されている。

一方で、鎌田大地は所属クラブの日程の影響により国内ラストマッチとなるアイスランド戦を欠場予定。それでも6月2日にチームへ合流し、そのままメキシコ遠征へ参加する見込みだ。

ワールドカップ本番前には、アイスランド代表との壮行試合が予定されており、森保ジャパンにとっては最終メンバー・戦術確認の重要な一戦となる。

欧州組・海外組の合流スケジュール

日程 内容 主な選手 5月25日〜 海外組トレーニング開始 久保建英、遠藤航、冨安健洋、吉田麻也など 5月31日 壮行試合(アイスランド戦) 国内組＋合流済み海外組 6月2日 鎌田大地 合流予定 鎌田大地 6月上旬 メキシコ合宿・最終調整 SAMURAI BLUE全体

W杯前強化試合日程一覧

日程 対戦カード 開催地 位置づけ 2026年5月31日(日) 日本 vs アイスランド 国立競技場 W杯前国内ラストマッチ／壮行試合

サッカー日本代表W杯グループステージの日程は？

サッカー日本代表(SAMURAI BLUE)は、2026年北中米ワールドカップでグループFに入り、オランダ、チュニジア、スウェーデンと対戦する。

今大会はアメリカ・カナダ・メキシコによる史上初の3カ国共同開催。日本代表はアメリカとメキシコをまたぎながらグループステージ3試合を戦う日程となっている。

初戦は6月15日にオランダ代表と激突。会場はアメリカ・テキサス州のダラススタジアムとなる。続く第2戦ではメキシコ・モンテレイへ移動し、チュニジア代表と対戦。第3戦では再びダラスへ戻り、スウェーデン代表とのグループ最終戦に臨む。

なお、日本代表は大会直前にメキシコ・モンテレイで事前合宿を実施予定。暑さ対策や高地順応を含めた最終調整を行ったあと、本大会へ入る見込みとなっている。

また、大会期間中のベースキャンプ地はアメリカ・テネシー州ナッシュビルに設置予定。長距離移動を伴う北中米大会ならではのスケジュール管理も重要なポイントとなる。

試合 日程(日本時間) 対戦相手 会場 第1戦 6月15日(月) 5:00 オランダ ダラススタジアム(アメリカ・テキサス州) 第2戦 6月21日(日) 13:00 チュニジア エスタディオ・モンテレイ(メキシコ・ヌエボ・レオン州) 第3戦 6月26日(金) 8:00 スウェーデン ダラススタジアム(アメリカ・テキサス州)

項目 内容 グループ グループF 開催国 アメリカ／カナダ／メキシコ 直前合宿地 メキシコ・モンテレイ ベースキャンプ地 アメリカ・ナッシュビル

サッカー日本代表W杯の視聴方法は？

日本戦はネット『DAZN』で全試合無料ライブ配信。テレビ放送についても衛星放送『NHK BS』と地上波『NHK総合』で合わせて全試合が生中継される。

とはいえ、『NHK BS』はBS放送の視聴環境が必要なため、ネットで誰でも見られる『DAZN』の中継がおすすめだ。

2026年W杯 日本戦以外の視聴方法は？

日本戦以外の中継については、地上波『日本テレビ』や『フジテレビ』でも中継を予定。衛星放送『NHK BSプレミアム4K』では大会全104試合を中継(生放送・録画)する。

また、ネット『DAZN』でも全104試合をライブ配信。日本戦以外は通常の有料プラン「DAZN Standard」での配信となる見込みだが、チャンネル切り替えなどの必要もなく全試合を確実に見られる点は魅力だ。

DAZN SOCCERのプラン料金・販売期間は？

「DAZN SOCCER」は、『DAZN』が2026年4月21日(火)に提供を開始したサッカーコンテンツに特化型の年間プラン。提供は期間限定で、2026年8月30日(日)の加入までとなる。

「DAZN SOCCER」は年間プランの月々払いでのみ提供され、料金は月々2,600円(税込)、年間総額31,200円(税込)。これまで『DAZN』のサッカーコンテンツは「DAZN STANDARD(年間プラン/一括払い)」、「DAZN STANDARD(年間プラン/月々払い)」の他、「DMM×DAZNホーダイ」がお得な選択肢となっていたが、年間で契約する場合は「DAZN SOCCER」がより安いプランとなった。

※DAZN SOCCERはサッカー関連コンテンツのみ視聴可能。

2026年W杯のおすすめ視聴方法

DAZN SOCCERの期間限定キャンペーン

DAZN

さらに、サッカーコンテンツ特化プラン「DAZN SOCCER」でも期間限定キャンペーンを実施中。2026年4月21日(火)～7月20日(月・祝)23:59までに加入すると、最初の3カ月間は月々980円(税込)で利用でき、初年度年間総額は26,340円(税込)となる。

4カ月目以降は月額2,600円(税込)となるが、欧州サッカーや代表戦を継続して楽しみたい人にとってはコストを抑えやすいプランとなっている。なお、年間プラン限定となるため、キャンペーン期間中に加入しても途中解約はできない。

キャンペーン適用にエントリーは不要。期間内に「DAZN SOCCER」へ加入するだけで、新規登録・再加入のどちらでも対象となる。