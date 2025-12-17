このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
堤聖也vsドネアはU-NEXT独占配信！まずは31日間無料体験
Aoi Fujimiya

堤聖也vsドネアは何時から？試合開始時間・日程・放送予定まとめ

堤聖也vsドネアは何時開始？試合日程・メインイベント開始時間・放送/配信予定を紹介。

31日間無料トライアルあり

U-NEXT

トリプル世界タイトルマッチ「U-NEXT BOXING 4」は12月17日(水)17:30～U-NEXT独占配信！

堤聖也vsドネア、高見亨介vsサンティアゴ、オラスクアガvs桑原拓など開催

まずは31日間無料トライアルに登録！

U-NEXTで独占ライブ配信

31日間無料トライアルあり

今すぐ視聴

世界王者とレジェンドが拳を交える注目の一戦が実現する。WBA世界バンタム級王者・堤聖也が、元5階級制覇王者ノニト・ドネアを迎えて防衛戦に臨む。日本人王者と世界的スターの対決は、国内外のボクシングファンから大きな関心を集めている。

堤聖也vsドネア開催のU-NEXT BOXING 4はU-NEXTで独占配信

本記事では、堤聖也vsドネアの試合開始時間、日程、放送予定について紹介する。

堤聖也vsドネアの試合開始時間は？日程を紹介

注目の世界戦は、年内最大級のボクシングイベントとして開催される。WBA世界バンタム級王者・堤聖也が、元5階級制覇王者ノニト・ドネアを迎える一戦は、「U-NEXT BOXING.4」のメインイベントとして組まれた。

大会は2025年12月17日(水)に東京・両国国技館で開催され、トリプル世界タイトルマッチが行われる。堤聖也vsドネアは第5試合、メインイベントとして実施される予定だ。

試合開始時間は大会の進行状況に左右されるが、堤聖也vsドネア戦は20:20〜21:20頃の開始が見込まれている。前の試合が長引いた場合などは、開始時刻が前後する可能性もあるため注意したい。

項目日程・時間
大会名U-NEXT BOXING.4
開催日2025年12月17日(水)
会場両国国技館(東京都墨田区)
開演予定17:25または17:30
メインイベント開始見込み20:20〜21:20頃

堤聖也vsドネア開催のU-NEXT BOXING 4はU-NEXTで独占配信

堤聖也vsドネアの放送/配信予定

堤聖也vsドネアを含むトリプル世界タイトルマッチ「U-NEXT BOXING.4」は、動画配信サービスU-NEXTが全試合を独占ライブ配信する。地上波やBS・CSでの放送は予定されておらず、視聴手段は配信のみとなる。

大会は2025年12月17日(水)に開催され、配信は開演前からスタートする予定だ。リアルタイムで観戦したい場合は、配信開始時刻から余裕を持って視聴環境を整えておきたい。

  • 番組名：U-NEXT BOXING.4 トリプル世界タイトルマッチ
  • 配信日：2025年12月17日(水)
  • 配信開始：17:15
  • 開演予定：17:30
  • 見逃し配信：見逃し配信準備完了次第～2026年1月16日(金)23:59

※試合開始時間や対戦カードは大会進行の都合により変更となる場合があります。最新情報はU-NEXT公式サイトおよび大会公式発表を確認てください。

堤聖也vsドネア開催のU-NEXT BOXING 4はU-NEXTで独占配信

堤聖也vsドネアのおすすめ視聴方法

U-NEXT BOXING 4 pageU-NEXT

「U-NEXT BOXING.4」は『U-NEXT』が独占ライブ配信する。見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. ▶【U-NEXT公式】U-NEXT BOXING 4配信ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力
  4. 登録完了！
  5. あとは視聴するだけ！

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

堤聖也vsドネア開催のU-NEXT BOXING 4はU-NEXTで独占配信

※本ページの情報は2025年12月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

