堤聖也vsドネアは何時から？試合開始時間・日程・放送予定まとめ

世界王者とレジェンドが拳を交える注目の一戦が実現する。WBA世界バンタム級王者・堤聖也が、元5階級制覇王者ノニト・ドネアを迎えて防衛戦に臨む。日本人王者と世界的スターの対決は、国内外のボクシングファンから大きな関心を集めている。

本記事では、堤聖也vsドネアの試合開始時間、日程、放送予定について紹介する。

堤聖也vsドネアの試合開始時間は？日程を紹介

注目の世界戦は、年内最大級のボクシングイベントとして開催される。WBA世界バンタム級王者・堤聖也が、元5階級制覇王者ノニト・ドネアを迎える一戦は、「U-NEXT BOXING.4」のメインイベントとして組まれた。

大会は2025年12月17日(水)に東京・両国国技館で開催され、トリプル世界タイトルマッチが行われる。堤聖也vsドネアは第5試合、メインイベントとして実施される予定だ。

試合開始時間は大会の進行状況に左右されるが、堤聖也vsドネア戦は20:20〜21:20頃の開始が見込まれている。前の試合が長引いた場合などは、開始時刻が前後する可能性もあるため注意したい。

項目 日程・時間 大会名 U-NEXT BOXING.4 開催日 2025年12月17日(水) 会場 両国国技館(東京都墨田区) 開演予定 17:25または17:30 メインイベント開始見込み 20:20〜21:20頃

堤聖也vsドネアの放送/配信予定

堤聖也vsドネアを含むトリプル世界タイトルマッチ「U-NEXT BOXING.4」は、動画配信サービスU-NEXTが全試合を独占ライブ配信する。地上波やBS・CSでの放送は予定されておらず、視聴手段は配信のみとなる。

大会は2025年12月17日(水)に開催され、配信は開演前からスタートする予定だ。リアルタイムで観戦したい場合は、配信開始時刻から余裕を持って視聴環境を整えておきたい。

番組名：U-NEXT BOXING.4 トリプル世界タイトルマッチ

配信日：2025年12月17日(水)

配信開始：17:15

開演予定：17:30

見逃し配信：見逃し配信準備完了次第～2026年1月16日(金)23:59

※試合開始時間や対戦カードは大会進行の都合により変更となる場合があります。最新情報はU-NEXT公式サイトおよび大会公式発表を確認てください。

堤聖也vsドネアのおすすめ視聴方法

U-NEXT

「U-NEXT BOXING.4」は『U-NEXT』が独占ライブ配信する。見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※本ページの情報は2025年12月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。