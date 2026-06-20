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Tsutomu Maeda

オランダ対スウェーデンはいつ？何時から？試合日程・テレビ放送予定｜FIFAワールドカップ・グループF組第2戦

ワールドカップ
オランダ
スウェーデン
オランダ 対 スウェーデン
日本

2026年北中米ワールドカップ(W杯)のグループF第2節、オランダ代表vsスウェーデン代表はいつ？試合は何時からキックオフ？開催日程や放送・配信予定、視聴方法を紹介。日本代表同組の注目カード。

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2026年北中米ワールドカップ(W杯)のグループF第2節で、オランダ代表とスウェーデン代表が対戦する。

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本記事では、オランダvsスウェーデンのテレビ放送・ネット配信予定、開催日時、視聴方法を紹介する。

オランダ対スウェーデンはいつ？試合は何時から？日程・開始時刻

FIFAワールドカップ・グループF第2節のオランダvsスウェーデンは、日本時間2026年6月21日(日)午前2:00にキックオフを予定している。

グループFでは同日13:00からチュニジアvs日本も開催予定。第1節終了時点での順位はs首位・スウェーデン(勝ち点3)、同率2位・日本＆オランダ(勝ち点1)、4位・チュニジア(勝ち点0)の順となっているため、日本のライバル同士の注目の一戦となる。

大会・ラウンド開始日時対戦カード会場
FIFAワールドカップ2026
グループF 第2節		2026/6/21(日)
2:00		オランダ代表 vs スウェーデン代表ヒューストンスタジアム
(ヒューストン／アメリカ)

※すべて日本時間。

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オランダ対スウェーデンの放送予定は？地上波テレビ中継は？

オランダvsスウェーデンは、ネット『DAZN』がライブ＆見逃し配信を実施。テレビ放送は地上波『NHK 総合』と衛星放送『NHK BSプレミアム4K』、さらにネット『NHK ONE』でも同時生中継が行われる。

グループF・第2節 オランダvsスウェーデンの中継予定

チャンネル形態放送予定
DAZNネットライブ＆見逃し配信
NHK BSプレミアム4K衛星放送生中継
NHK地上波生中継
NHK ONE地上波ライブ＆見逃し配信
フジテレビ地上波×
日本テレビ地上波×
TVerネット×

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