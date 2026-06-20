2026年北中米ワールドカップ(W杯)のグループF第2節で、オランダ代表とスウェーデン代表が対戦する。

本記事では、オランダvsスウェーデンのテレビ放送・ネット配信予定、開催日時、視聴方法を紹介する。

オランダ対スウェーデンはいつ？試合は何時から？日程・開始時刻

FIFAワールドカップ・グループF第2節のオランダvsスウェーデンは、日本時間2026年6月21日(日)午前2:00にキックオフを予定している。

グループFでは同日13:00からチュニジアvs日本も開催予定。第1節終了時点での順位はs首位・スウェーデン(勝ち点3)、同率2位・日本＆オランダ(勝ち点1)、4位・チュニジア(勝ち点0)の順となっているため、日本のライバル同士の注目の一戦となる。

大会・ラウンド 開始日時 対戦カード 会場 FIFAワールドカップ2026

グループF 第2節 2026/6/21(日)

2:00 オランダ代表 vs スウェーデン代表 ヒューストンスタジアム

(ヒューストン／アメリカ)

※すべて日本時間。

オランダ対スウェーデンの放送予定は？地上波テレビ中継は？

オランダvsスウェーデンは、ネット『DAZN』がライブ＆見逃し配信を実施。テレビ放送は地上波『NHK 総合』と衛星放送『NHK BSプレミアム4K』、さらにネット『NHK ONE』でも同時生中継が行われる。

グループF・第2節 オランダvsスウェーデンの中継予定

チャンネル 形態 放送予定 DAZN ネット ライブ＆見逃し配信 NHK BSプレミアム4K 衛星放送 生中継 NHK 地上波 生中継 NHK ONE 地上波 ライブ＆見逃し配信 フジテレビ 地上波 × 日本テレビ 地上波 × TVer ネット ×

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