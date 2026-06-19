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scotland moroccoGetty Images
スコットランドvsモロッコはDAZNでライブ配信！7/20まで視聴料割引キャンペーン実施中
Tsutomu Maeda

スコットランド対モロッコはいつ？何時から？キックオフ時間とテレビ放送予定｜FIFAワールドカップ・グループC組第2戦

ワールドカップ
スコットランド 対 モロッコ
スコットランド
モロッコ

2026年北中米ワールドカップ(W杯)のグループC第2節、スコットランド代表vsモロッコ代表はいつ？試合は何時からキックオフ？開催日程や放送・配信予定、視聴方法を紹介。

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2026年北中米ワールドカップ(W杯)のグループC第1節で、スコットランド代表とモロッコ代表が対戦する。

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本記事では、スコットランドvsモロッコのテレビ放送・ネット配信予定、開催日時、視聴方法を紹介する。

スコットランド対モロッコはいつ？試合は何時から？日程・開始時刻

FIFAワールドカップ・グループC第2節のスコットランドvsモロッコは、日本時間2026年6月20日(土)午前7:00にキックオフを予定している。

なお、決勝トーナメント1回戦のラウンド32でグループC1位はグループF2位、グループC2位はグループF1位と対戦予定となっている。グループFには日本代表が属しており、スコットランドとモロッコの直接対決は決勝トーナメント進出を目指す日本としても注目の試合となる。

大会・ラウンド開始日時対戦カード会場
FIFAワールドカップ2026
グループC 第2節		2026/6/20(土)
7:00		スコットランド代表 vs モロッコ代表ボストンスタジアム
(マサチューセッツ州フォックスボロ／アメリカ)

※すべて日本時間。

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スコットランド対モロッコの放送予定は？地上波テレビ中継は？

スコットランドvsモロッコは、ネット『DAZN』がライブ＆見逃し配信を実施。その他、地上波ではフジテレビが生中継を行う。

衛星放送『NHK BSプレミアム4K』は録画放送となる。

グループC・第2節 スコットランドvsモロッコの中継予定

チャンネル形態放送予定
DAZNネットライブ＆見逃し配信
フジテレビ地上波生中継
NHK BSプレミアム4K衛星放送録画放送
NHK地上波×
日本テレビ地上波×
TVerネット×

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FIFAワールドカップ2026｜最新情報

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