2026年北中米ワールドカップ(W杯)のグループF第3節で、チュニジア代表とオランダ代表が対戦する。

本記事では、チュニジアvsオランダのテレビ放送・ネット配信予定、開催日時、視聴方法を紹介する。

チュニジア対オランダはいつ？何時から？日程・開始時刻

FIFAワールドカップ・グループF第3節のチュニジアvsオランダは、日本時間2026年6月26日(金)午前8:00にキックオフを予定している。

なお、同時刻には同組の日本vsスウェーデンもキックオフを予定。オランダと日本は第2節終了時点で勝ち点と得失点差で並んでいるため、日本が首位通過できるかはオランダ戦の結果に依存する。

大会・ラウンド 開始日時 対戦カード 会場 FIFAワールドカップ2026

グループF 第3節 2026/6/26(金)

8:00 チュニジア代表 vs オランダ代表 カンザスシティスタジアム

(カンザスシティ／アメリカ)

※すべて日本時間。

チュニジア対オランダの放送予定は？地上波テレビ中継は？

チュニジアvsオランダは、ネット『DAZN』が独占ライブ＆見逃し配信を実施。その他、地上波テレビを含めて生中継は行われない。

衛星放送『NHK BSプレミアム4K』が『DAZN』以外で唯一中継を行うが、録画放送となっている。

グループF・第3節 チュニジアvsオランダの中継予定

チャンネル 形態 放送予定 DAZN ネット ライブ＆見逃し配信 NHK BSプレミアム4K 衛星放送 録画放送のみ NHK総合 地上波 × フジテレビ 地上波 × 日本テレビ 地上波 × TVer ネット ×

FIFAワールドカップを全試合配信！DAZNのおすすめ視聴方法

FIFAワールドカップ2026はDAZNが全104試合をライブ&見逃し配信を行う。

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