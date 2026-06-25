スウェーデン戦は日本時間の何時から？W杯F組第3戦のキックオフ時刻まとめ

FIFAワールドカップ2026・グループF第3節で、日本代表がスウェーデン代表と対戦する。

本記事では、スウェーデン戦の日本時間におけるキックオフ時刻を紹介する。

日本代表 スウェーデン戦は日本時間の何時から？

FIFAワールドカップ2026・グループF第3節の日本vsスウェーデンは、日本時間2026年6月26日(金)午前8時00分にキックオフを迎える。

試合は現地時間6月25日(木)午後6時からで日本との時差は14時間となる。会場はアメリカ・テキサス州ダラスにあるダラス・スタジアムで開催。日本は第1戦のオランダ戦をダラス・スタジアムで戦っている。

日本代表にとっては決勝トーナメント進出に向けて負けられない一戦となる。

大会 対戦カード 日本時間 現地時間 会場 FIFAワールドカップ2026

グループF 第3節 日本 vs スウェーデン 2026年6月26日(金)

午前8:00 2026年6月25日(木)

午後6:00 ダラス・スタジアム

(アメリカ・テキサス)

スウェーデン戦の中継局はどこ？

FIFAワールドカップ2026・グループF第3節の日本vsスウェーデンは、地上波が『NHK総合』、BSは『NHK BSプレミアム4K』、ネットは『DAZN』で中継・ライブ配信される。

NHKでは、初戦から大きな話題を呼んでいる本田圭佑選手が解説を担当。柿谷曜一朗氏、林陵平氏を加えたトリプル解説を予定している。一方のDAZNも、内田篤人氏をはじめとする独自の視点を持ったトリプル解説陣に加え、アイドルきってのサッカー通である影山優佳さんがゲスト出演する。

視聴方法 放送・配信開始時間 中継形態 実況・解説 DAZN 7:00～ 無料ライブ配信

※見逃し配信あり 解説：内田篤人、安田理大、久保裕也

実況：野村明弘 NHK 総合 7:30～ 生中継 解説：本田圭佑、柿谷曜一朗、林陵平

実況：曽根優 NHK BSプレミアム4K 7:45～ NHK総合と同様

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