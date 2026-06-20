チュニジア戦は日本時間の何時から？W杯F組第2戦のキックオフ時刻まとめ

FIFAワールドカップ2026・グループF第2節で、サッカー日本代表がチュニジア代表と対戦する。

本記事では、日本代表が臨むチュニジア戦の日本時間におけるキックオフ時刻を紹介する。

サッカー日本代表のチュニジア戦は日本時間の何時から？

FIFAワールドカップ2026・グループF第2節のチュニジア代表vs日本代表は、日本時間2026年6月21日(日)午後1時にキックオフを迎える。

試合は現地時間6月20日(土)午後10時から、メキシコ・モンテレイのエスタディオ・モンテレイで開催される。日本では日曜日の昼開催となるため、比較的観戦しやすい時間帯となっている。

この一戦は、ワールドカップ本大会の通算1000試合目にあたるメモリアルゲーム。また、現地時間午後10時の開始は、今大会全104試合の中で最も遅いキックオフ時間となる。

日本代表は初戦のオランダ戦を2-2で引き分けており、グループステージ突破に向けて勝ち点3を狙う重要な第2戦となる。

大会 対戦カード 日本時間 現地時間 会場 FIFAワールドカップ2026

グループF第2節 チュニジア代表

vs

日本代表 2026年6月21日(日)

午後1:00 2026年6月20日(土)

午後10:00 エスタディオ・モンテレイ

メキシコ・モンテレイ

チュニジア戦の中継局は？

FIFAワールドカップ2026・グループF第2節のチュニジア代表vs日本代表は、『日本テレビ系列』で地上波生中継される。放送は日本時間6月21日(日)午前10時25分から開始予定で、午後1時のキックオフに向けて関連企画や試合の見どころが伝えられる。

BS放送では、『NHK BS』が正午から生中継を実施。一方、『NHK BSプレミアム4K』では生中継ではなく、同日午後9時から録画放送が予定されている。NHK総合での地上波生中継は行われない。

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また、DAZNでは日本代表戦以外にも、今大会全104試合のライブ配信を予定している。大会期間を通して、より多くの試合を観戦したい場合はDAZNがおすすめだ。

日本テレビ系列の中継には、日本戦スペシャルアンバサダーの本田圭佑氏が解説として出演。日テレ系スペシャルナビゲーターを務める竹内涼真氏に加え、現地スタジオには槙野智章氏と井桁弘恵氏が登場する。

リポート解説は柿谷曜一朗氏、実況は山本紘之アナウンサーが担当。スタジオ解説を松井大輔氏が務め、ゲストとして陣内智則氏、丸山桂里奈氏が出演し、河出奈都美アナウンサーが進行を担当する。

NHK BSでは森岡隆三氏と林陵平氏が解説、下境秀幸アナウンサーが実況を担当する。DAZNでは内田篤人氏、安田理大氏、久保裕也氏が解説を務め、桑原学氏が実況を担当。ゲストにはお笑いコンビ「ウエストランド」の井口浩之氏と影山優佳氏が出演し、野村明弘氏が進行を務める。

放送・配信サービス 放送・配信時間 出演者 DAZN 6月21日(日)13:00～

ライブ配信・見逃し配信

全104試合をライブ配信(有料プラン) 解説：内田篤人、安田理大、久保裕也

ゲスト：井口浩之、影山優佳

実況：桑原学

進行：野村明弘 日本テレビ系列 6月21日(日)10:25～

地上波生中継 スペシャルナビゲーター：竹内涼真

解説：本田圭佑

現地スタジオ：槙野智章、井桁弘恵

リポート解説：柿谷曜一朗

実況：山本紘之

スタジオ解説：松井大輔

ゲスト：陣内智則、丸山桂里奈

進行：河出奈都美 NHK BS 6月21日(日)12:00～

生中継 解説：森岡隆三、林陵平

実況：下境秀幸 NHK BSプレミアム4K 6月21日(日)21:00～

録画放送 －

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