J1昇格プレーオフ2025の試合時間は何時から? 出場チーム・日程・対戦カードまとめ

J1昇格を懸けた最後の戦いが、いよいよ始まる。レギュラーシーズンを戦い抜いたクラブが、残された1枚の切符を争うJ1昇格プレーオフは、短期決戦ならではの緊張感とドラマで毎年大きな注目を集める大会だ。

本記事では、J1昇格プレーオフの日程、開始時刻、出場チームについて紹介する。

2025年シーズンのJ1昇格プレーオフは12月上旬から中旬にかけて実施され、年間順位3位〜6位の4クラブが残り1枠の昇格を争う。準決勝はいずれも12月7日(日)に行われ、千葉vs大宮は13:00、徳島vs磐田は13:10にキックオフ。決勝は12月13日(土)13:05開始となり、年間順位が上位のクラブがホーム開催権を持つ方式が採用されている。

準決勝では3位ジェフユナイテッド千葉がフクダ電子アリーナで6位RB大宮アルディージャを迎え、4位徳島ヴォルティスは鳴門大塚で5位ジュビロ磐田と対戦。決勝も中立地ではなく、年間順位の高いクラブがホームで戦えるため、アドバンテージの大きい設定となっている。

一発勝負で勝敗が決まる短期決戦は毎年予想外の展開が生まれるだけに、試合日程と開始時刻を押さえておくことで、視聴や応援の準備がスムーズになる。

J1昇格プレーオフ2025の日程・キックオフ一覧

準決勝｜12月7日(日)13:00｜ジェフユナイテッド千葉(3位) vs RB大宮アルディージャ(6位)｜会場:フクダ電子アリーナ

準決勝｜12月7日(日)13:10｜徳島ヴォルティス(4位) vs ジュビロ磐田(5位)｜会場:鳴門大塚

決勝｜12月13日(土)13:05｜年間順位上位クラブ vs 年間順位下位クラブ｜会場:リーグ戦上位クラブのホーム

J1昇格プレーオフ2025の放送・配信予定は？

2025年のJ1昇格プレーオフは、今年もDAZNが準決勝から決勝まで全試合をライブ配信する。見逃し視聴にも対応しており、プレーオフをフルで楽しむならDAZNが中心となる。一方、準決勝の一部は地域のテレビ局でも放送予定で、千葉vs大宮は千葉テレビ、徳島vs磐田はNHK徳島とNHK静岡で視聴できる。決勝はDAZNに加えてNHK BSでも放送され、テレビ派にも見やすい環境が整う。なお、TVerでの配信は予定されていない。

J1昇格プレーオフ2025の放送・配信一覧

準決勝(12月7日(日)13:00)｜千葉 vs 大宮｜ネット配信: DAZN｜地上波: 千葉テレビ｜NHK: なし｜TVer: なし

準決勝(12月7日(日)13:10)｜徳島 vs 磐田｜ネット配信: DAZN｜地上波: なし｜NHK: NHK徳島・NHK静岡｜TVer: なし

決勝(12月13日(土)13:05)｜対戦カード: 未定｜ネット配信: DAZN｜地上波: なし｜NHK: NHK BS｜TVer: なし

J1昇格プレーオフのおすすめ視聴方法

DMM

J1昇格プレーオフはDAZNと各地方ローカル局で放送・配信される。

DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった新プラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

