【2026年1月最新】大相撲初場所2026の番付表一覧｜現在の横綱や大関は？

新年最初の本場所を前に、まずチェックしておきたいのが番付表だ。横綱・大関陣の序列、昇進を果たした力士の位置付け、十両・幕下の入れ替えなど、番付には初場所15日間の物語が凝縮されている。
本記事では、大相撲初場所2026の番付表一覧について紹介する。
大相撲初場所2026はいつ？
2026年の大相撲初場所(一月場所)は、1月11日(日)から1月25日(日)までの15日間にわたって行われる。舞台は東京・両国国技館。新年最初の本場所として、序盤の立ち上がりから終盤の優勝争いまで、連日見どころが続く。
中日(8日目)は場所の流れを左右する重要な節目となり、上位陣の星勘定や優勝戦線の輪郭が見え始めるタイミングだ。また、本場所前には番付発表も控えており、初場所を追ううえでは開催期間と合わせて把握しておきたい。
|区分
|日程
|内容
|開催期間
|2026年1月11日(日)〜1月25日(日)
|両国国技館で開催
|初日
|2026年1月11日(日)
|新年最初の本場所が開幕
|中日(8日目)
|2026年1月18日(日)
|優勝争いの行方が見え始める
|千秋楽
|2026年1月25日(日)
|優勝力士が決定
|番付発表
|2025年12月22日(月)
|初場所の序列が確定
大相撲初場所2026の番付表一覧は？
新年最初の本場所を前に、注目を集めるのが幕内番付の顔ぶれだ。2026年初場所は二横綱・二大関体制となり、上位陣の安定感と中堅勢の台頭が交錯する構図となった。再昇進や新入幕を果たした力士も多く、番付表からは今場所のテーマがはっきりと読み取れる。
東西の配置を見比べながら、各力士がどの地位から新年の土俵に挑むのかを確認しておきたい。
|地位
|東
|西
|横綱
|豊昇龍
|大の里
|大関
|琴櫻
|安青錦
|関脇
|霧島
|髙安
|小結
|王鵬
|若元春
|前頭筆頭
|一山本
|義ノ富士
|前頭二枚目
|宇良
|若隆景
|前頭三枚目
|隆の勝
|伯乃富士
|前頭四枚目
|大栄翔
|熱海富士
|前頭五枚目
|玉鷲
|美ノ海
|前頭六枚目
|平戸海
|阿武剋
|前頭七枚目
|欧勝馬
|藤ノ川
|前頭八枚目
|正代
|金峰山
|前頭九枚目
|豪ノ山
|狼雅
|前頭十枚目
|時疾風
|琴勝峰
|前頭十一枚目
|千代翔馬
|錦富士
|前頭十二枚目
|翠富士
|阿炎
|前頭十三枚目
|翔猿
|友風
|前頭十四枚目
|獅司
|御嶽海
|前頭十五枚目
|竜電
|朝紅龍
|前頭十六枚目
|朝乃山
|欧勝海
|前頭十七枚目
|朝白龍
|羽出山
大相撲初場所2026の放送・配信予定は？
大相撲初場所(一月場所)は、ネットとテレビの両方で視聴環境が用意されている。インターネット配信ではABEMAが中心となり、初日から千秋楽まで全15日間をカバー。序ノ口から結びの一番まで、全取組を無料でライブ配信する予定だ。
一方、テレビ放送はNHK(総合・BS・BSP4K)が軸となり、幕内取組を中心とした中継が編成される見込み。リアルタイムでの視聴が難しい場合は、ABEMAプレミアム(有料)の追っかけ再生などを活用する選択肢もある。
|区分
|視聴手段
|内容
|日程/時間
|ネット配信
|ABEMA
|序ノ口から結びの一番まで全取組を無料ライブ配信
|2026年1月11日(日)〜1月25日(日)
|テレビ
|NHK(総合・BS・BSP4K)
|幕内取組を中心とした中継を放送
|本場所期間中
|テレビ
|NHK BSP4K
|初日の幕内取組中継
|2026年1月11日(日)13:00〜15:05
|テレビ
|NHK総合1
|四日目の幕内取組中継
|2026年1月14日(水)15:55〜18:00
