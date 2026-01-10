このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
大相撲初場所2026はABEMAでライブ配信
【2026年1月最新】大相撲初場所2026の番付表一覧｜現在の横綱や大関は？

大相撲初場所2026の番付は？幕内番付表を一覧で紹介。

新年最初の本場所を前に、まずチェックしておきたいのが番付表だ。横綱・大関陣の序列、昇進を果たした力士の位置付け、十両・幕下の入れ替えなど、番付には初場所15日間の物語が凝縮されている。

本記事では、大相撲初場所2026の番付表一覧について紹介する。

大相撲初場所2026はいつ？

2026年の大相撲初場所(一月場所)は、1月11日(日)から1月25日(日)までの15日間にわたって行われる。舞台は東京・両国国技館。新年最初の本場所として、序盤の立ち上がりから終盤の優勝争いまで、連日見どころが続く。

中日(8日目)は場所の流れを左右する重要な節目となり、上位陣の星勘定や優勝戦線の輪郭が見え始めるタイミングだ。また、本場所前には番付発表も控えており、初場所を追ううえでは開催期間と合わせて把握しておきたい。

区分日程内容
開催期間2026年1月11日(日)〜1月25日(日)両国国技館で開催
初日2026年1月11日(日)新年最初の本場所が開幕
中日(8日目)2026年1月18日(日)優勝争いの行方が見え始める
千秋楽2026年1月25日(日)優勝力士が決定
番付発表2025年12月22日(月)初場所の序列が確定

大相撲初場所2026の番付表一覧は？

新年最初の本場所を前に、注目を集めるのが幕内番付の顔ぶれだ。2026年初場所は二横綱・二大関体制となり、上位陣の安定感と中堅勢の台頭が交錯する構図となった。再昇進や新入幕を果たした力士も多く、番付表からは今場所のテーマがはっきりと読み取れる。

東西の配置を見比べながら、各力士がどの地位から新年の土俵に挑むのかを確認しておきたい。

地位西
横綱豊昇龍大の里
大関琴櫻安青錦
関脇霧島髙安
小結王鵬若元春
前頭筆頭一山本義ノ富士
前頭二枚目宇良若隆景
前頭三枚目隆の勝伯乃富士
前頭四枚目大栄翔熱海富士
前頭五枚目玉鷲美ノ海
前頭六枚目平戸海阿武剋
前頭七枚目欧勝馬藤ノ川
前頭八枚目正代金峰山
前頭九枚目豪ノ山狼雅
前頭十枚目時疾風琴勝峰
前頭十一枚目千代翔馬錦富士
前頭十二枚目翠富士阿炎
前頭十三枚目翔猿友風
前頭十四枚目獅司御嶽海
前頭十五枚目竜電朝紅龍
前頭十六枚目朝乃山欧勝海
前頭十七枚目朝白龍羽出山

大相撲初場所2026の放送・配信予定は？

大相撲初場所(一月場所)は、ネットとテレビの両方で視聴環境が用意されている。インターネット配信ではABEMAが中心となり、初日から千秋楽まで全15日間をカバー。序ノ口から結びの一番まで、全取組を無料でライブ配信する予定だ。

一方、テレビ放送はNHK(総合・BS・BSP4K)が軸となり、幕内取組を中心とした中継が編成される見込み。リアルタイムでの視聴が難しい場合は、ABEMAプレミアム(有料)の追っかけ再生などを活用する選択肢もある。

区分視聴手段内容日程/時間
ネット配信ABEMA序ノ口から結びの一番まで全取組を無料ライブ配信2026年1月11日(日)〜1月25日(日)
テレビNHK(総合・BS・BSP4K)幕内取組を中心とした中継を放送本場所期間中
テレビNHK BSP4K初日の幕内取組中継2026年1月11日(日)13:00〜15:05
テレビNHK総合1四日目の幕内取組中継2026年1月14日(水)15:55〜18:00

