【2026年1月最新】大相撲初場所2026の番付表一覧｜現在の横綱や大関は？

新年最初の本場所を前に、まずチェックしておきたいのが番付表だ。横綱・大関陣の序列、昇進を果たした力士の位置付け、十両・幕下の入れ替えなど、番付には初場所15日間の物語が凝縮されている。

本記事では、大相撲初場所2026の番付表一覧について紹介する。

大相撲初場所2026はいつ？

2026年の大相撲初場所(一月場所)は、1月11日(日)から1月25日(日)までの15日間にわたって行われる。舞台は東京・両国国技館。新年最初の本場所として、序盤の立ち上がりから終盤の優勝争いまで、連日見どころが続く。

中日(8日目)は場所の流れを左右する重要な節目となり、上位陣の星勘定や優勝戦線の輪郭が見え始めるタイミングだ。また、本場所前には番付発表も控えており、初場所を追ううえでは開催期間と合わせて把握しておきたい。

区分 日程 内容 開催期間 2026年1月11日(日)〜1月25日(日) 両国国技館で開催 初日 2026年1月11日(日) 新年最初の本場所が開幕 中日(8日目) 2026年1月18日(日) 優勝争いの行方が見え始める 千秋楽 2026年1月25日(日) 優勝力士が決定 番付発表 2025年12月22日(月) 初場所の序列が確定

大相撲初場所2026の番付表一覧は？

新年最初の本場所を前に、注目を集めるのが幕内番付の顔ぶれだ。2026年初場所は二横綱・二大関体制となり、上位陣の安定感と中堅勢の台頭が交錯する構図となった。再昇進や新入幕を果たした力士も多く、番付表からは今場所のテーマがはっきりと読み取れる。

東西の配置を見比べながら、各力士がどの地位から新年の土俵に挑むのかを確認しておきたい。

地位 東 西 横綱 豊昇龍 大の里 大関 琴櫻 安青錦 関脇 霧島 髙安 小結 王鵬 若元春 前頭筆頭 一山本 義ノ富士 前頭二枚目 宇良 若隆景 前頭三枚目 隆の勝 伯乃富士 前頭四枚目 大栄翔 熱海富士 前頭五枚目 玉鷲 美ノ海 前頭六枚目 平戸海 阿武剋 前頭七枚目 欧勝馬 藤ノ川 前頭八枚目 正代 金峰山 前頭九枚目 豪ノ山 狼雅 前頭十枚目 時疾風 琴勝峰 前頭十一枚目 千代翔馬 錦富士 前頭十二枚目 翠富士 阿炎 前頭十三枚目 翔猿 友風 前頭十四枚目 獅司 御嶽海 前頭十五枚目 竜電 朝紅龍 前頭十六枚目 朝乃山 欧勝海 前頭十七枚目 朝白龍 羽出山

大相撲初場所2026の放送・配信予定は？

大相撲初場所(一月場所)は、ネットとテレビの両方で視聴環境が用意されている。インターネット配信ではABEMAが中心となり、初日から千秋楽まで全15日間をカバー。序ノ口から結びの一番まで、全取組を無料でライブ配信する予定だ。

一方、テレビ放送はNHK(総合・BS・BSP4K)が軸となり、幕内取組を中心とした中継が編成される見込み。リアルタイムでの視聴が難しい場合は、ABEMAプレミアム(有料)の追っかけ再生などを活用する選択肢もある。

区分 視聴手段 内容 日程/時間 ネット配信 ABEMA 序ノ口から結びの一番まで全取組を無料ライブ配信 2026年1月11日(日)〜1月25日(日) テレビ NHK(総合・BS・BSP4K) 幕内取組を中心とした中継を放送 本場所期間中 テレビ NHK BSP4K 初日の幕内取組中継 2026年1月11日(日)13:00〜15:05 テレビ NHK総合1 四日目の幕内取組中継 2026年1月14日(水)15:55〜18:00

【ABEMA】大相撲初場所2026のおすすめ視聴方法

