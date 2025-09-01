DMM TV有料プラン「DMMプレミアム」とは？月額料金・無料体験・登録方法や特典・解約時の注意点

合同会社DMM.comは、アニメ、映画、ドラマ、バラエティなど多様なジャンルの作品が見られる動画配信サービス「DMM TV(ディーエムエムティービー)」を提供している。

本記事では、「DMM TV」の有料プランであるDMMプレミアムの概要、料金、無料体験、登録方法について紹介する。

DMMプレミアムとは？｜アニメもドラマも見放題のエンタメ特化型サブスク

DMM.com

DMMプレミアムは、合同会社DMM.comが提供する「DMM TV」の有料会員サービス。2022年12月1日に旧「DMM動画」から全面リニューアルされ、定額制動画配信サービスとして本格始動した。特徴は圧倒的なアニメの充実度と、月額550円(税込)という手頃な価格設定にある。アニメに強いことで知られるDMM TVでは、見放題対象作品が20万本以上(2025年7月時点)あり、アニメだけでも6,200本以上をラインナップ。

また、動画配信にとどまらず、DMMプレミアムはDMMの各種サービスと連携してお得な特典を展開。DMMブックスとの連動で原作コミックが表示されるなど、アニメ視聴と電子書籍を横断的に楽しめる仕組みが整備されている。加えて、成人向けサービス「FANZA TV」も同時に見放題対象となっており、1契約で2系統の動画サービスが楽しめるのも大きな強みだ。視聴機能も充実しており、最大4台までの同時視聴(異なるプロフィール使用時)、対応作品のダウンロード視聴、最大2.0倍の倍速再生、子ども向けのキッズモード、4K/AV1対応など、現代的なニーズに応えるラインナップが揃う。

DMMプレミアムの料金は？｜月額550円で楽しめる圧倒的コスパの動画配信サービス

DMM.com

DMM TVは、合同会社DMM.comが提供する定額制動画配信サービス。アニメを中心に、映画、ドラマ、2.5次元舞台、バラエティなど、多ジャンルのエンタメ作品を取り揃え、コストパフォーマンスに優れた料金体系で注目を集めている。

有料プランである「DMMプレミアム」の基本料金は月額550(税込)。この料金で、20万本以上(2025年7月時点)の見放題コンテンツが楽しめるほか、FANZA TV(成人向け動画サービス)やDMMブックスとの連携特典も付帯する。ただし、App StoreやGoogle Playを経由して申し込んだ場合は、月額650円(税込)となるため、公式Webサイトからの登録がもっとも安価に利用できる。

DMMプレミアム会員になると、DMM TVの豊富な見放題作品に加えて、DMMブックスでの無料漫画や初回割引クーポン、DMMポイントの付与(新規登録時550ポイント)、映画館で使える割引チケットなど、DMM関連サービスを横断的に活用できる特典も利用可能になる。

なお、月額料金は日割りされず、月の途中で解約しても返金はされない。また、無料トライアルが用意されているが、トライアル終了日の翌日からは自動的に月額料金が発生する仕組みとなっている。

550円という低価格ながら、多彩なエンタメがそろうDMM TVは、アニメファンはもちろん、動画配信サービス初心者にも選ばれやすい存在となっている。

項目 内容 料金 月額550円(税込)

App Store・Google Play経由は650円(税込)

無料トライアル後の月は日割りなしで全額請求 作品数 総作品数：約20万本以上(2025年7月時点)

アニメ：約6200作品以上

その他：2.5次元舞台、オリジナルバラエティ、映画など 無料体験の有無 初回登録者に限り14日間無料

一部支払い方法では対象外(DMMポイント使用時など) 特典 ・550DMMポイント付与(無料トライアル時)

・最大4つのプロフィールで同時視聴可

・DMMブックス連携(対象漫画が無料)

・映画割引クーポン(最大500円引き、1回4人まで)

・DMM×DAZNホーダイ（月額3480円）

・DMM｜Disney+セットプラン(月額1390円〜)

・DMM×pixiv推しホーダイ(月額980円)

・オフライン再生対応

・次世代動画圧縮コーデックで通信量節約

DMMプレミアムの無料体験は？｜14日間のお試し期間で特典もポイントもフル活用

DMMプレミアムでは、初回登録者を対象に14日間の無料トライアルを実施中。アニメを筆頭に、ドラマ、映画、2.5次元舞台など19万本以上の作品が見放題となるほか、DMM関連サービスとの連携特典も試すことができる。

無料体験期間中は、有料会員と同じくDMMプレミアムの全機能を利用可能。FANZA TVの成人向け作品や、DMMブックスとの連携機能、ダウンロード再生、倍速視聴、最大4台の同時視聴機能なども制限なく使える。

無料体験の対象となるのは、DMMプレミアムに初めて登録するユーザーのみ。支払い方法はクレジットカード（Mastercardを除く）、キャリア決済、Amazonアプリ内課金のいずれかに限られており、DMMポイント払いを選んだ場合は無料トライアルの適用外となる。

登録時には550ポイントが自動付与され、DMM TV内のレンタル作品やDMMブックスでの電子書籍購入などに使用できる。ただし、これらのポイントはDMMプレミアムの月額料金には充てられず、有効期限は90日間となっている。

トライアル期間中に解約すれば料金は一切かからないが、解約後は即座に動画視聴が停止され、ダウンロード済みの作品も視聴できなくなるため、無料期間の最終日に解約するのが最もお得。解約手続きはブラウザ版のDMM TV公式サイトから行う必要があり、アプリからは手続きできない点には注意したい。

無料期間が終了すると自動で有料会員へ移行し、月額550円(税込)が発生。日割り計算はなく、途中解約でも返金はない。以降は1カ月ごとに契約が更新され、次回請求日前日まで全機能が継続して利用できる。

なお、DMM×DAZNホーダイやDMM | Disney+ セットプランなどの一部セットプランには無料トライアルは適用されない。

DMMプレミアムの登録方法は？｜最安でDMMプレミアムを始めるには公式サイトからの登録がカギ

DMM TVの視聴を始めるには、有料会員サービス「DMMプレミアム」への登録が必要。月額550円(税込)で20万本以上の見放題作品を楽しめるだけでなく、初回限定で14日間の無料トライアルも用意されている。

もっともおすすめの登録方法は、DMM TVの公式Webサイト(ブラウザ)から直接申し込む方法。App StoreやGoogle Playを経由したアプリ内課金だと月額650円(税込)となり、年間で約1,200円の差が出るため注意したい。

登録手順はシンプルで、以下の5ステップで完了する。

DMM TVの公式サイトにアクセス 「まずは14日間無料体験」ボタンをクリック DMMアカウントでログイン(または新規作成)

Google、LINE、X(旧Twitter)などの外部連携も可能 支払い方法を選択

※クレジットカード(VISA、JCB、Amex、Diners)、キャリア決済(d払い、auかんたん決済、ソフトバンクまとめて支払い)、Amazonアプリ内課金、DMMポイント(購入分のみ)に対応 内容を確認し、「登録する」ボタンを押すとすぐに視聴がスタート

無料トライアルを利用するには、DMMポイント以外の支払い方法(例：クレジットカード、キャリア決済など)を選ぶ必要がある。ポイント払いを選んだ場合、無料体験は適用されない。

無料体験中には、DMM TVの全機能を利用可能。登録と同時に550DMMポイントが付与され、レンタル作品や電子書籍購入に使える（ただし月額料金の支払いには不可）。

解約はDMM TV公式サイトのブラウザ版からのみ可能で、アプリのアンインストールでは解約扱いにならない点には要注意。無料期間中に解約すれば料金は発生しないが、解約直後に視聴は停止されるため、最終日の解約が推奨されている。

無料期間終了後に解約していない場合、自動でDMMプレミアムに移行し、月額550円(税込)が発生。日割り計算や返金はない。なお、登録後は最大4つのプロフィールを作成して同時視聴も可能。家族での利用にも最適な仕様となっている。

関連情報

DMM TVの料金・ラインナップに関しては、「【2025年最新】DMM TVの料金・ラインナップ・プレミアムの無料登録方法｜テレビ/スマホで見られる？」の記事で詳しく紹介している。