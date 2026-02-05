Jリーグは2026年から秋春制へ移行する。その移行期間の2026年2月〜6月に、明治安田Jリーグ百年構想リーグが開催される。

本記事では、百年構想リーグで優勝するとどうなるか、ACLEの出場権の有無について紹介する。

百年構想リーグとは？

百年構想リーグとは、Jリーグが2026年に実施する特別大会「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」を指す。Jリーグが従来の春秋制(2月開幕・12月閉幕)から、ヨーロッパ主要リーグに足並みをそろえる秋春制(8月開幕・翌年5月閉幕)へ移行する過程で生じる、2026年前半の空白期間を埋める位置づけの大会だ。

リーグカレンダー変更に伴い、2025シーズン終了から2026-27シーズン開幕までの期間が通常より長くなることから、公式戦の場を確保する目的で新設された。単なるプレシーズン大会ではなく、Jリーグが主導する公式大会として位置づけられている点が特徴となる。

百年構想リーグは、Jリーグ創設理念である「百年構想」を冠した大会名が示す通り、競技力の維持・向上だけでなく、ファン・サポーターとの接点創出やクラブ経営の安定化も意識した大会となる。2026年という移行期における、Jリーグ全体のブリッジとなる存在だ。

百年構想リーグの日程

2026年に開催される特別大会「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」は、2月から6月にかけて実施される。Jリーグの秋春制移行に伴う端境期に行われる公式大会として位置づけられ、リーグ戦とプレーオフを組み合わせたフォーマットが採用される。

大会はまず地域リーグラウンドからスタートする。J1では20クラブがEASTとWESTの2グループに分かれ、グループ内でのホーム＆アウェイ方式による総当たり戦を実施。各クラブは18試合を戦い、グループ内順位を確定させる。

地域リーグラウンド終了後には、最終順位を決定するプレーオフラウンドが行われる。EASTとWESTそれぞれの同順位クラブ同士が対戦し、2試合制の結果をもって大会全体の最終順位が確定する仕組みだ。

区分 日程 内容 大会期間 2月7日(土)〜6月7日(日) 百年構想リーグ全体の開催期間 地域リーグラウンド 2月7日(土)・8日(日)〜5月23日(土)・24日(日) EAST/WESTの2グループによる総当たり戦(J1は各18試合) プレーオフラウンド第1戦 5月30日(土)・31日(日) 各グループ同順位クラブ同士が対戦 プレーオフラウンド第2戦 6月6日(土)・7日(日) 最終順位決定戦

百年構想リーグで優勝するとどうなる？ACLEの出場権は？

2026年前半に開催される特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」で優勝したクラブには、アジア最高峰の舞台と高額な賞金という明確なリターンが用意されている。この大会は秋春制移行期の暫定的な位置づけでありながら、クラブのシーズン評価を大きく左右する公式大会となる。

最大の特典は、AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)2026/27シーズンの出場権だ。百年構想リーグの優勝クラブは、日本からの第2代表としてACLEにノミネートされる。2026/27シーズンのACLE出場枠は計3枠で、2025明治安田J1リーグ優勝クラブ、百年構想リーグ優勝クラブ、2025明治安田J1リーグ準優勝クラブの順に割り当てられる。

仮に2025シーズンのJ1優勝または準優勝クラブが百年構想リーグでも優勝した場合、出場権は繰り上がりとなり、2025明治安田J1リーグ3位クラブがACLE出場権を獲得する仕組みだ。これにより、百年構想リーグはACLE出場争いに直結する大会としての意味合いを持つ。

賞金面でもインパクトは大きい。プレーオフラウンドを制して大会優勝を果たしたクラブには、優勝賞金として1億5,000万円が授与される。さらに地域リーグラウンドでは、90分勝利ごとに1試合600万円の特別助成金が支払われ、積み重ね次第では多額の収益につながる。

大会全体で支払われる賞金、特別助成金、理念強化配分金の総額は約25.2億円に達する見込みだ。移行期の調整大会という枠を超え、アジアへの切符とクラブ経営に直結する資金が懸けられた百年構想リーグは、各クラブにとって一切の妥協が許されない真剣勝負の舞台となる。

百年構想リーグのおすすめ視聴方法

百年構想リーグは『DAZN(ダゾーン)』が全試合ライブ配信している。

