日本代表は6月30日(火)、北中米ワールドカップ(W杯)2026のラウンド32でブラジル代表と対戦する。

本記事では、ブラジルvs日本を中継するテレビ局の違いを紹介する。

NHK BSとフジテレビはどう違う？

日本とブラジルは、日本時間6月30日(火)午前2:00キックオフのワールドカップ2026・ラウンド32で対戦。ネットは引き続き『DAZN』がライブ配信するが、テレビ中継は地上波『フジテレビ』と衛星放送『NHK BS』で行われる。

『フジテレビ』と『NHK BS』は地上波と衛星放送で必要な視聴環境が違うほか、実況・解説などの出演者も異なる。その他、『フジテレビ』は無料視聴可能だが、『NHK BS』は受信料契約が前提となっている点も違いの一つだ。

フジテレビ NHK BS 視聴環境 ・特殊な機器は必要なし ・BSアンテナ

・BSデジタル放送対応テレビまたはBSデジタルチューナー(BSデジタルチューナーが内蔵された録画機でも可) 出演者 メインキャスター：ジョン カビラ

メイン解説：小野伸二

メインナビゲーター：柿谷曜一朗

キャスター：佐久間みなみ、原田 葵

実況：中村光宏

リポート：黒瀬翔生 現地解説：本田圭佑、林陵平

現地実況：小宮山晃義

現地アナウンサー：西阪太志

スタジオ解説：福西崇史、佐藤寿人、田中マルクス闘莉王

スタジオアナウンサー：鳥海貴樹、浅田春奈 料金 - 受信料 見逃し視聴 × ×

見逃し視聴ができるのは？

好きなタイミングでブラジルvs日本の追っかけ視聴や見逃し視聴ができるのは、ネット『DAZN』のみ。衛星放送『NHK BSプレミアム4K』でも録画放送を実施予定だが、放送する時間帯は6月30日(火)21:00からに限られており、それ以外の時間帯の放送は予定されていない。

DAZNの中継情報詳細は以下の通り。

DAZN ブラジルvs日本の中継情報

視聴環境 PC・スマホ・タブレットなど 実況・解説 解説：内田篤人、安田理大、久保裕也

実況：桑原学

進行：野村明弘 料金 無料ライブ配信 ライブ配信 〇 追っかけ再生 〇 見逃し配信 〇

日本対ブラジルをライブ配信！DAZNのおすすめ視聴方法

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