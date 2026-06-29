日本代表は6月30日(火)、北中米ワールドカップ(W杯)2026のラウンド32でブラジル代表と対戦する。
本記事では、ブラジルvs日本を中継するテレビ局の違いを紹介する。
NHK BSとフジテレビはどう違う？
日本とブラジルは、日本時間6月30日(火)午前2:00キックオフのワールドカップ2026・ラウンド32で対戦。ネットは引き続き『DAZN』がライブ配信するが、テレビ中継は地上波『フジテレビ』と衛星放送『NHK BS』で行われる。
『フジテレビ』と『NHK BS』は地上波と衛星放送で必要な視聴環境が違うほか、実況・解説などの出演者も異なる。その他、『フジテレビ』は無料視聴可能だが、『NHK BS』は受信料契約が前提となっている点も違いの一つだ。
|フジテレビ
|NHK BS
|視聴環境
|・特殊な機器は必要なし
|・BSアンテナ
・BSデジタル放送対応テレビまたはBSデジタルチューナー(BSデジタルチューナーが内蔵された録画機でも可)
|出演者
|メインキャスター：ジョン カビラ
メイン解説：小野伸二
メインナビゲーター：柿谷曜一朗
キャスター：佐久間みなみ、原田 葵
実況：中村光宏
リポート：黒瀬翔生
|現地解説：本田圭佑、林陵平
現地実況：小宮山晃義
現地アナウンサー：西阪太志
スタジオ解説：福西崇史、佐藤寿人、田中マルクス闘莉王
スタジオアナウンサー：鳥海貴樹、浅田春奈
|料金
|-
|受信料
|見逃し視聴
|×
|×
見逃し視聴ができるのは？
好きなタイミングでブラジルvs日本の追っかけ視聴や見逃し視聴ができるのは、ネット『DAZN』のみ。衛星放送『NHK BSプレミアム4K』でも録画放送を実施予定だが、放送する時間帯は6月30日(火)21:00からに限られており、それ以外の時間帯の放送は予定されていない。
DAZNの中継情報詳細は以下の通り。
DAZN ブラジルvs日本の中継情報
|視聴環境
|PC・スマホ・タブレットなど
|実況・解説
|解説：内田篤人、安田理大、久保裕也
実況：桑原学
進行：野村明弘
|料金
|無料ライブ配信
|ライブ配信
|〇
|追っかけ再生
|〇
|見逃し配信
|〇
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