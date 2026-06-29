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Japan v Sweden: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
日本のW杯32強ブラジル戦はDAZNでもライブ配信！追っかけ再生も可能
Tsutomu Maeda

サッカー日本代表のブラジル戦中継 フジテレビとNHK BSの違いは？｜ワールドカップ・ラウンド32

ワールドカップ
日本
ブラジル
ブラジル 対 日本

サッカー日本代表が北中米ワールドカップ(W杯)2026のラウンド32でブラジル代表と対戦。試合中継を行うNHK BSとフジテレビの違いは？本田圭佑の解説は？テレビ放送情報を紹介。

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日本代表は6月30日(火)、北中米ワールドカップ(W杯)2026のラウンド32でブラジル代表と対戦する。

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本記事では、ブラジルvs日本を中継するテレビ局の違いを紹介する。

NHK BSとフジテレビはどう違う？

日本とブラジルは、日本時間6月30日(火)午前2:00キックオフのワールドカップ2026・ラウンド32で対戦。ネットは引き続き『DAZN』がライブ配信するが、テレビ中継は地上波『フジテレビ』と衛星放送『NHK BS』で行われる。

『フジテレビ』と『NHK BS』は地上波と衛星放送で必要な視聴環境が違うほか、実況・解説などの出演者も異なる。その他、『フジテレビ』は無料視聴可能だが、『NHK BS』は受信料契約が前提となっている点も違いの一つだ。

フジテレビNHK BS
視聴環境・特殊な機器は必要なし・BSアンテナ
・BSデジタル放送対応テレビまたはBSデジタルチューナー(BSデジタルチューナーが内蔵された録画機でも可)
出演者メインキャスター：ジョン カビラ
メイン解説：小野伸二
メインナビゲーター：柿谷曜一朗
キャスター：佐久間みなみ、原田 葵
実況：中村光宏
リポート：黒瀬翔生		現地解説：本田圭佑、林陵平
現地実況：小宮山晃義
現地アナウンサー：西阪太志
スタジオ解説：福西崇史、佐藤寿人、田中マルクス闘莉王
スタジオアナウンサー：鳥海貴樹、浅田春奈
料金-受信料
見逃し視聴××

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見逃し視聴ができるのは？

好きなタイミングでブラジルvs日本の追っかけ視聴や見逃し視聴ができるのは、ネット『DAZN』のみ。衛星放送『NHK BSプレミアム4K』でも録画放送を実施予定だが、放送する時間帯は6月30日(火)21:00からに限られており、それ以外の時間帯の放送は予定されていない。

DAZNの中継情報詳細は以下の通り。

DAZN ブラジルvs日本の中継情報

視聴環境PC・スマホ・タブレットなど
実況・解説解説：内田篤人、安田理大、久保裕也
実況：桑原学
進行：野村明弘
料金無料ライブ配信
ライブ配信
追っかけ再生
見逃し配信

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日本対ブラジルをライブ配信！DAZNのおすすめ視聴方法

FIFAワールドカップ2026はDAZNが全104試合をライブ&見逃し配信を行う。

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本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。ワールドカップだけ視聴したい方は、DAZN SOCCERではなくDAZN Standard月額プランに加入しよう。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

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FIFAワールドカップ2026｜最新情報

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