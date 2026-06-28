北中米ワールドカップ(W杯)2026ラウンド32で、日本代表がブラジル代表と対戦する。

本記事では、ブラジル対日本の地上波テレビ中継、TVer配信の有無を紹介する。

ブラジル戦の地上波テレビ放送はある？BS中継・無料配信は？

日本時間6月30日(火)午前2:00キックオフ予定のブラジル対日本は、地上波『フジテレビ』と衛星放送『NHK BS』、ネット『DAZN』が生中継。『DAZN』は日本戦全試合を無料ライブ配信予定であり、ブラジル対日本も無料対象となる。

一方、地上波『NHK総合』や『日本テレビ』、ネット『TVer』ではブラジル対日本の生中継を予定していない。

ブラジル対日本の中継局一覧

チャンネル 形態 中継有無 DAZN ネット 〇 NHK BS 衛星放送 〇 フジテレビ 地上波 〇 NHK総合 地上波 × NHK BSプレミアム4K 衛星放送 × NHK ONE ネット × 日本テレビ 地上波 × TVer ネット ×

ブラジル戦の見どころは？

グループステージにて、日本は1勝2分けのグループF・2位、ブラジルは2勝1分けのグループC・2位で決勝トーナメントに進出。ラウンド32の中でも注目度の高い好カードの一つと目されている。

ワールドカップ史上最多5度の優勝を誇るブラジルは、どの大会でも優勝候補の一角。今大会に向けた南米予選では5位となったことで批判を浴びることも多かったが、ヴィニシウスやカゼミロ、ハフィーニャを擁する陣容は変わらず強烈だ。

一方で日本は格上を相手に耐え忍びながらカウンターを突き刺す戦いを得意としており、ブラジル戦で噛み合う可能性も。冨安健洋や佐野海舟らキーマンのパフォーマンスを軸にブラジル攻撃陣を封じ込み、チャンスを確実に決め切れるかどうか、手に汗握る展開となりそうだ。

【一覧】ブラジル代表＆日本代表のメンバー・背番号

【ブラジル代表 メンバー】

Getty Images

背番号 ポジション 選手名 所属クラブ 1 GK アリソン リヴァプール 12 GK ウェヴェルトン グレミオ 23 GK エデルソン フェネルバフチェ 3 DF ガブリエウ・マガリャンイス アーセナル 4 DF マルキーニョス パリ・サンジェルマン 6 DF アレックス・サンドロ フラメンゴ 13 DF ダニーロ フラメンゴ 14 DF ブレーメル ユヴェントス 15 DF レオ・ペレイラ フラメンゴ 16 DF ドウグラス・サントス ゼニト 24 DF イバニェス アル・アハリ 2 MF エデルソン アタランタ 5 MF カゼミーロ マンチェスター・ユナイテッド 8 MF ブルーノ・ギマランイス ニューカッスル 17 MF ファビーニョ アル・イテハド 18 MF ダニーロ ボタフォゴ 20 MF ルーカス・パケタ フラメンゴ 7 FW ヴィニシウス・ジュニオール レアル・マドリー 9 FW マテウス・クーニャ マンチェスター・ユナイテッド 10 FW ネイマール サントス 11 FW ハフィーニャ バルセロナ 19 FW エンドリッキ リヨン 21 FW ルイス・エンヒキ ゼニト 22 FW ガブリエウ・マルティネッリ アーセナル 25 FW イゴール・チアゴ ブレントフォード 26 FW ハイアン ボーンマス

※所属クラブは2026年5月18日時点

※DFウェズレイが負傷欠場。 MFエデルソンを追加招集(6/7)

【日本代表 メンバー】

Getty images

背番号 ポジション 選手名 所属クラブ 23 GK 早川友基 鹿島アントラーズ 12 GK 大迫敬介 サンフレッチェ広島 1 GK 鈴木彩艶 パルマ・カルチョ 5 DF 長友佑都 FC東京 3 DF 谷口彰悟 シント＝トロイデンVV 4 DF 板倉滉 アヤックス 16 DF 渡辺剛 フェイエノールト 22 DF 冨安健洋 アヤックス 21 DF 伊藤洋輝 バイエルン・ミュンヘン 20 DF 瀬古歩夢 ル・アーブル 2 DF 菅原由勢 ヴェルダー・ブレーメン 25 DF 鈴木淳之介 FCコペンハーゲン 6 MF/FW 町野修斗 ボルシアMG 14 MF/FW 伊東純也 ゲンク 15 MF/FW 鎌田大地 クリスタル・パレス 19 MF/FW 小川航基 NECナイメヘン 11 MF/FW 前田大然 セルティック 10 MF/FW 堂安律 フランクフルト 18 MF/FW 上田綺世 フェイエノールト 7 MF/FW 田中碧 リーズ・ユナイテッド 13 MF/FW 中村敬斗 スタッド・ランス 24 MF/FW 佐野海舟 マインツ 8 MF/FW 久保建英 レアル・ソシエダ 17 MF/FW 鈴木唯人 フライブルク 26 MF/FW 塩貝健人 ヴォルフスブルク 9 MF/FW 後藤啓介 フライブルク

※所属クラブは2026年6月12日時点。

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