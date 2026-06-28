北中米ワールドカップ(W杯)2026ラウンド32で、日本代表がブラジル代表と対戦する。
本記事では、ブラジル対日本の地上波テレビ中継、TVer配信の有無を紹介する。
ブラジル戦の地上波テレビ放送はある？BS中継・無料配信は？
日本時間6月30日(火)午前2:00キックオフ予定のブラジル対日本は、地上波『フジテレビ』と衛星放送『NHK BS』、ネット『DAZN』が生中継。『DAZN』は日本戦全試合を無料ライブ配信予定であり、ブラジル対日本も無料対象となる。
一方、地上波『NHK総合』や『日本テレビ』、ネット『TVer』ではブラジル対日本の生中継を予定していない。
ブラジル対日本の中継局一覧
|チャンネル
|形態
|中継有無
|DAZN
|ネット
|〇
|NHK BS
|衛星放送
|〇
|フジテレビ
|地上波
|〇
|NHK総合
|地上波
|×
|NHK BSプレミアム4K
|衛星放送
|×
|NHK ONE
|ネット
|×
|日本テレビ
|地上波
|×
|TVer
|ネット
|×
ブラジル戦の見どころは？
グループステージにて、日本は1勝2分けのグループF・2位、ブラジルは2勝1分けのグループC・2位で決勝トーナメントに進出。ラウンド32の中でも注目度の高い好カードの一つと目されている。
ワールドカップ史上最多5度の優勝を誇るブラジルは、どの大会でも優勝候補の一角。今大会に向けた南米予選では5位となったことで批判を浴びることも多かったが、ヴィニシウスやカゼミロ、ハフィーニャを擁する陣容は変わらず強烈だ。
一方で日本は格上を相手に耐え忍びながらカウンターを突き刺す戦いを得意としており、ブラジル戦で噛み合う可能性も。冨安健洋や佐野海舟らキーマンのパフォーマンスを軸にブラジル攻撃陣を封じ込み、チャンスを確実に決め切れるかどうか、手に汗握る展開となりそうだ。
【一覧】ブラジル代表＆日本代表のメンバー・背番号
【ブラジル代表 メンバー】
Getty Images
|背番号
|ポジション
|選手名
|所属クラブ
|1
|GK
|アリソン
|リヴァプール
|12
|GK
|ウェヴェルトン
|グレミオ
|23
|GK
|エデルソン
|フェネルバフチェ
|3
|DF
|ガブリエウ・マガリャンイス
|アーセナル
|4
|DF
|マルキーニョス
|パリ・サンジェルマン
|6
|DF
|アレックス・サンドロ
|フラメンゴ
|13
|DF
|ダニーロ
|フラメンゴ
|14
|DF
|ブレーメル
|ユヴェントス
|15
|DF
|レオ・ペレイラ
|フラメンゴ
|16
|DF
|ドウグラス・サントス
|ゼニト
|24
|DF
|イバニェス
|アル・アハリ
|2
|MF
|エデルソン
|アタランタ
|5
|MF
|カゼミーロ
|マンチェスター・ユナイテッド
|8
|MF
|ブルーノ・ギマランイス
|ニューカッスル
|17
|MF
|ファビーニョ
|アル・イテハド
|18
|MF
|ダニーロ
|ボタフォゴ
|20
|MF
|ルーカス・パケタ
|フラメンゴ
|7
|FW
|ヴィニシウス・ジュニオール
|レアル・マドリー
|9
|FW
|マテウス・クーニャ
|マンチェスター・ユナイテッド
|10
|FW
|ネイマール
|サントス
|11
|FW
|ハフィーニャ
|バルセロナ
|19
|FW
|エンドリッキ
|リヨン
|21
|FW
|ルイス・エンヒキ
|ゼニト
|22
|FW
|ガブリエウ・マルティネッリ
|アーセナル
|25
|FW
|イゴール・チアゴ
|ブレントフォード
|26
|FW
|ハイアン
|ボーンマス
※所属クラブは2026年5月18日時点
※DFウェズレイが負傷欠場。 MFエデルソンを追加招集(6/7)
【日本代表 メンバー】
Getty images
|背番号
|ポジション
|選手名
|所属クラブ
|23
|GK
|早川友基
|鹿島アントラーズ
|12
|GK
|大迫敬介
|サンフレッチェ広島
|1
|GK
|鈴木彩艶
|パルマ・カルチョ
|5
|DF
|長友佑都
|FC東京
|3
|DF
|谷口彰悟
|シント＝トロイデンVV
|4
|DF
|板倉滉
|アヤックス
|16
|DF
|渡辺剛
|フェイエノールト
|22
|DF
|冨安健洋
|アヤックス
|21
|DF
|伊藤洋輝
|バイエルン・ミュンヘン
|20
|DF
|瀬古歩夢
|ル・アーブル
|2
|DF
|菅原由勢
|ヴェルダー・ブレーメン
|25
|DF
|鈴木淳之介
|FCコペンハーゲン
|6
|MF/FW
|町野修斗
|ボルシアMG
|14
|MF/FW
|伊東純也
|ゲンク
|15
|MF/FW
|鎌田大地
|クリスタル・パレス
|19
|MF/FW
|小川航基
|NECナイメヘン
|11
|MF/FW
|前田大然
|セルティック
|10
|MF/FW
|堂安律
|フランクフルト
|18
|MF/FW
|上田綺世
|フェイエノールト
|7
|MF/FW
|田中碧
|リーズ・ユナイテッド
|13
|MF/FW
|中村敬斗
|スタッド・ランス
|24
|MF/FW
|佐野海舟
|マインツ
|8
|MF/FW
|久保建英
|レアル・ソシエダ
|17
|MF/FW
|鈴木唯人
|フライブルク
|26
|MF/FW
|塩貝健人
|ヴォルフスブルク
|9
|MF/FW
|後藤啓介
|フライブルク
※所属クラブは2026年6月12日時点。
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ワールドカップ2026の最新情報
【日本代表】
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【大会情報・日程】
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- 【番組表】FIFAワールドカップ2026全試合のテレビ放送・地上波中継・ネット配信予定
- 試合日程・結果・組み合わせ｜FIFAワールドカップ2026
- FIFAワールドカップ2026 出場全48カ国のメンバーリスト
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