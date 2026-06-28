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Tsutomu Maeda

日本対ブラジルの地上波テレビ放送はある？BS中継・無料配信｜FIFAワールドカップ・ラウンド32

ワールドカップ
日本
ブラジル
ブラジル 対 日本

FIFAワールドカップ2026・ラウンド32のブラジル代表対日本代表は地上波テレビ放送・BS・CS中継・同時配信の有無について紹介。

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北中米ワールドカップ(W杯)2026ラウンド32で、日本代表がブラジル代表と対戦する。

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本記事では、ブラジル対日本の地上波テレビ中継、TVer配信の有無を紹介する。

ブラジル戦の地上波テレビ放送はある？BS中継・無料配信は？

日本時間6月30日(火)午前2:00キックオフ予定のブラジル対日本は、地上波『フジテレビ』と衛星放送『NHK BS』、ネット『DAZN』が生中継。『DAZN』は日本戦全試合を無料ライブ配信予定であり、ブラジル対日本も無料対象となる。

一方、地上波『NHK総合』や『日本テレビ』、ネット『TVer』ではブラジル対日本の生中継を予定していない。

ブラジル対日本の中継局一覧

チャンネル形態中継有無
DAZNネット
NHK BS衛星放送
フジテレビ地上波
NHK総合地上波×
NHK BSプレミアム4K衛星放送×
NHK ONEネット×
日本テレビ地上波×
TVerネット×

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ブラジル戦の見どころは？

グループステージにて、日本は1勝2分けのグループF・2位、ブラジルは2勝1分けのグループC・2位で決勝トーナメントに進出。ラウンド32の中でも注目度の高い好カードの一つと目されている。

ワールドカップ史上最多5度の優勝を誇るブラジルは、どの大会でも優勝候補の一角。今大会に向けた南米予選では5位となったことで批判を浴びることも多かったが、ヴィニシウスやカゼミロ、ハフィーニャを擁する陣容は変わらず強烈だ。

一方で日本は格上を相手に耐え忍びながらカウンターを突き刺す戦いを得意としており、ブラジル戦で噛み合う可能性も。冨安健洋や佐野海舟らキーマンのパフォーマンスを軸にブラジル攻撃陣を封じ込み、チャンスを確実に決め切れるかどうか、手に汗握る展開となりそうだ。

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【一覧】ブラジル代表＆日本代表のメンバー・背番号

【ブラジル代表 メンバー】

Brazil 11152025Getty Images

背番号ポジション選手名所属クラブ
1GKアリソンリヴァプール
12GKウェヴェルトングレミオ
23GKエデルソンフェネルバフチェ
3DFガブリエウ・マガリャンイスアーセナル
4DFマルキーニョスパリ・サンジェルマン
6DFアレックス・サンドロフラメンゴ
13DFダニーロフラメンゴ
14DFブレーメルユヴェントス
15DFレオ・ペレイラフラメンゴ
16DFドウグラス・サントスゼニト
24DFイバニェスアル・アハリ
2MFエデルソンアタランタ
5MFカゼミーロマンチェスター・ユナイテッド
8MFブルーノ・ギマランイスニューカッスル
17MFファビーニョアル・イテハド
18MFダニーロボタフォゴ
20MFルーカス・パケタフラメンゴ
7FWヴィニシウス・ジュニオールレアル・マドリー
9FWマテウス・クーニャマンチェスター・ユナイテッド
10FWネイマールサントス
11FWハフィーニャバルセロナ
19FWエンドリッキリヨン
21FWルイス・エンヒキゼニト
22FWガブリエウ・マルティネッリアーセナル
25FWイゴール・チアゴブレントフォード
26FWハイアンボーンマス

※所属クラブは2026年5月18日時点
※DFウェズレイが負傷欠場。 MFエデルソンを追加招集(6/7)

【日本代表 メンバー】

japan national teamGetty images

背番号ポジション選手名所属クラブ
23GK早川友基鹿島アントラーズ
12GK大迫敬介サンフレッチェ広島
1GK鈴木彩艶パルマ・カルチョ
5DF長友佑都FC東京
3DF谷口彰悟シント＝トロイデンVV
4DF板倉滉アヤックス
16DF渡辺剛フェイエノールト
22DF冨安健洋アヤックス
21DF伊藤洋輝バイエルン・ミュンヘン
20DF瀬古歩夢ル・アーブル
2DF菅原由勢ヴェルダー・ブレーメン
25DF鈴木淳之介FCコペンハーゲン
6MF/FW町野修斗ボルシアMG
14MF/FW伊東純也ゲンク
15MF/FW鎌田大地クリスタル・パレス
19MF/FW小川航基NECナイメヘン
11MF/FW前田大然セルティック
10MF/FW堂安律フランクフルト
18MF/FW上田綺世フェイエノールト
7MF/FW田中碧リーズ・ユナイテッド
13MF/FW中村敬斗スタッド・ランス
24MF/FW佐野海舟マインツ
8MF/FW久保建英レアル・ソシエダ
17MF/FW鈴木唯人フライブルク
26MF/FW塩貝健人ヴォルフスブルク
9MF/FW後藤啓介フライブルク

※所属クラブは2026年6月12日時点。

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