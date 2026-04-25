2025-26シーズンのAFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)決勝が、日本時間4月26日(日)に行われる。

本記事では、ACLE決勝の地上波テレビ中継・衛星放送の有無や視聴方法を紹介する。

ACLE決勝の開催情報

2025-26シーズンのACLE決勝には、初出場の町田が進出している。町田は2024シーズンの明治安田J1リーグ3位として出場権を獲得すると、リーグステージ東地区を首位で突破。ラウンド16で江原FC(韓国)、準々決勝でアル・イテハド(サウジアラビア)、そして準決勝でアル・アハリ(UAE)を撃破した。

対するアル・アハリ・サウジ(サウジアラビア)は準決勝でヴィッセル神戸と対戦し、2-1で勝利。2試合連続でJリーグ勢の前に立ちはだかる。

決勝のアル・アハリ・サウジvs町田は、日本時間2026年4月26日(日)午前1:15にキング・アブドゥラー・スポーツシティ・スタジアムでキックオフ予定だ。

ラウンド：ACLE2025-26 決勝

キックオフ日時：2026年4月26日(日)午前1時15分 (日本時間)

対戦カード：アル・アハリ・サウジ vs FC町田ゼルビア

会場：キング・アブドゥラー・スポーツシティ・スタジアム (サウジアラビア)

ACLE決勝の地上波中継・民放・BS・CS放送はある？

結論として、ACLE決勝の民放およびNHKによる地上波テレビ中継、スカパー！などBS・CS衛星放送による中継は予定されていない。大会を通じて全試合をネット『DAZN』が独占ライブ・見逃し配信しており、決勝も同様となる。

その他、『ABEMA』や『U-NEXT』、『Amazonプライムビデオ』などでの中継も行われない。

チャンネル 形態 中継予定 DAZN

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ACLE決勝の視聴方法

2025-26シーズンのAFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)は『DAZN』が独占放映権を保有しており、決勝を含む全試合をライブ配信する。『DAZN』に加入する場合はいくつかの選択肢があるが、8月30日(日)まで期間限定販売されているサッカー特化型プラン「DAZN SOCCER」が特におすすめ。「DAZN SOCCER」は年間プラン(月々払い)でのみ提供となるが、『DAZN』が配信するすべてのサッカーコンテンツを視聴することが可能。ACLEだけでなく、6月11日(木)開幕の2026年北中米ワールドカップ(W杯)、Jリーグ、ラ・リーガ、ブンデスリーガ全試合などを楽しむことができる。

また、「DAZN SOCCER」に7月20日(月・祝)までに加入すると最初の3カ月が月々980円(税込)になるキャンペーンを実施。通常は年間総額31,200円(税込)となるところ、キャンペーン期間中に加入すれば4,860円引きで初年度年間総額26,340円(税込)となる。

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DAZN

「DAZN SOCCER」へは、公式サイトから該当プランを選択し、案内に従って支払い情報などを入力するだけで加入することが可能。ただし、DAZNアプリからの加入は受け付けておらず、Webブラウザでのみ加入できる点には注意が必要だ。

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※「DAZN SOCCER」は7月20日(月・祝)23:59までの加入で最初の3カ月・月々980円(税込)。

※4カ月目からの支払いは月々2,600円(税込)。年間プランの途中解約は不可。

「DAZN SOCCER」のコンテンツは「DAZN Standard」でも視聴可能。

「DAZN SOCCER」に加入できるのは、DAZNとの直接の契約者のみ。

「DAZN SOCCER」はモバイルキャリア決済での加入は不可。

パソコン、スマートフォンなどの「Webブラウザ」から登録可能。 DAZNアプリからは選択不可。

現在DAZNプランに加入中の方は、契約期間満了後からの開始となる。また、支払い方法によっては、一度退会してからの手続きが必要となる。

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DMM×DAZNホーダイに登録する方法を、DAZNの利用状況別に紹介する。なお、DAZN連携を行うためには、案内に従ってDMMプレミアムに登録している必要がある。

DMMの指定のページにアクセス 「今すぐ登録はこちら」からDMMアカウントにログインし、必要事項を入力 DMMの専用ページより、「DAZN連携へ進む」をクリック 注意事項を確認のうえ「DAZNアカウントの作成」を選択 「視聴プラン：スタンダード」「支払い方法：DMM」であることを確認して登録完了！

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