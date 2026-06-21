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日本のW杯第2戦チュニジア戦は6/21(日)13:00開始！DAZNでもライブ配信
Tsutomu Maeda

【放送情報】サッカーW杯 日本対チュニジアは6/21(日)13時キックオフ！地上波・BS・ネット配信は？

ワールドカップ
チュニジア 対 日本
日本
チュニジア

サッカー日本代表のFIFAワールドカップ(W杯)2026・グループF第2節、チュニジア戦は13時キックオフ！最新の放送情報を紹介。

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日本代表は、北中米ワールドカップ(W杯)2026のグループF第2節でチュニジア代表と対戦する。

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本記事では、チュニジア戦の放送情報を紹介する。

日本対チュニジアの放送情報｜地上波・BS・ネット配信は？

日本vsチュニジアは、ネット『DAZN』がライブ配信。テレビ放送は地上波『日本テレビ』、衛星放送『NHK BS』が生中継を行う。その他、衛星放送『NHK BSプレミアム4K』では録画放送を実施予定だ。

視聴方法放送・配信開始時間中継形態実況・解説
DAZN12:00～無料ライブ配信
※見逃し配信あり		解説：内田篤人、安田理大、久保裕也
実況：桑原学
NHK BS12:00～生中継解説：森岡隆三、林陵平
実況：下境秀幸
NHK BSプレミアム4K6月21日(日)21:00～録画NHK BSと同様
日本テレビ系列10:25～生中継解説：本田圭佑
実況：山本紘之

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チュニジア対日本をライブ配信！DAZNのおすすめ視聴方法

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月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

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