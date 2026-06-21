日本代表は、北中米ワールドカップ(W杯)2026のグループF第2節でチュニジア代表と対戦する。
本記事では、チュニジア戦の放送情報を紹介する。
日本対チュニジアの放送情報｜地上波・BS・ネット配信は？
日本vsチュニジアは、ネット『DAZN』がライブ配信。テレビ放送は地上波『日本テレビ』、衛星放送『NHK BS』が生中継を行う。その他、衛星放送『NHK BSプレミアム4K』では録画放送を実施予定だ。
|視聴方法
|放送・配信開始時間
|中継形態
|実況・解説
|DAZN
|12:00～
|無料ライブ配信
※見逃し配信あり
|解説：内田篤人、安田理大、久保裕也
実況：桑原学
|NHK BS
|12:00～
|生中継
|解説：森岡隆三、林陵平
実況：下境秀幸
|NHK BSプレミアム4K
|6月21日(日)21:00～
|録画NHK BSと同様
|日本テレビ系列
|10:25～
|生中継
|解説：本田圭佑
実況：山本紘之
チュニジア対日本をライブ配信！DAZNのおすすめ視聴方法
FIFAワールドカップ2026はDAZNが全104試合をライブ&見逃し配信を行う。
【7/20までの加入限定】月額プランが半額以下に！W杯だけの視聴に最適、いつでも解約OK
DAZN
DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。
本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。ワールドカップだけ視聴したい方は、DAZN SOCCERではなくDAZN Standard月額プランに加入しよう。
月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。
FIFAワールドカップ2026｜最新情報
【日本代表】
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