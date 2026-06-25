日本代表は、北中米ワールドカップ(W杯)2026のグループF第3節でスウェーデン代表と対戦する。

本記事では、スウェーデン戦の放送情報を紹介する。

日本対スウェーデンの放送情報｜地上波・BS・ネット配信は？

日本vsスウェーデンは、ネット『DAZN』がライブ配信。テレビ放送は『NHK』、衛星放送『NHK BSプレミアム4K』が生中継を行う。

視聴方法 放送・配信開始時間 中継形態 実況・解説 DAZN 7:00～ 無料ライブ配信

※見逃し配信あり 解説：内田篤人、安田理大、久保裕也

実況：野村明弘 NHK 総合 7:30～ 生中継 解説：本田圭佑、柿谷曜一朗、林陵平

実況：曽根優 NHK BSプレミアム4K 7:45～ NHK総合と同様

日本対スウェーデンをライブ配信！DAZNのおすすめ視聴方法

FIFAワールドカップ2026はDAZNが全104試合をライブ&見逃し配信を行う。

【7/20までの加入限定】月額プランが半額以下に！W杯だけの視聴に最適、いつでも解約OK

DAZN

DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。ワールドカップだけ視聴したい方は、DAZN SOCCERではなくDAZN Standard月額プランに加入しよう。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

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