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日本のW杯第3戦スウェーデン戦は6/26(金)8:00開始！DAZNでもライブ配信
Tsutomu Maeda

【放送情報】サッカーW杯 日本対スウェーデンは6/26(金)朝8時キックオフ！地上波・BS・ネット配信は？

ワールドカップ
日本 対 スウェーデン
日本
スウェーデン

サッカー日本代表のFIFAワールドカップ(W杯)2026・グループF第3節、スウェーデン戦は8時キックオフ！最新の放送情報を紹介。

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日本代表は、北中米ワールドカップ(W杯)2026のグループF第3節でスウェーデン代表と対戦する。

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本記事では、スウェーデン戦の放送情報を紹介する。

日本対スウェーデンの放送情報｜地上波・BS・ネット配信は？

日本vsスウェーデンは、ネット『DAZN』がライブ配信。テレビ放送は『NHK』、衛星放送『NHK BSプレミアム4K』が生中継を行う。

視聴方法放送・配信開始時間中継形態実況・解説
DAZN7:00～無料ライブ配信
※見逃し配信あり		解説：内田篤人、安田理大、久保裕也
実況：野村明弘
NHK 総合7:30～生中継解説：本田圭佑、柿谷曜一朗、林陵平
実況：曽根優
NHK BSプレミアム4K7:45～NHK総合と同様

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日本対スウェーデンをライブ配信！DAZNのおすすめ視聴方法

FIFAワールドカップ2026はDAZNが全104試合をライブ&見逃し配信を行う。

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DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。ワールドカップだけ視聴したい方は、DAZN SOCCERではなくDAZN Standard月額プランに加入しよう。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

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FIFAワールドカップ2026｜最新情報

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