2025-26シーズンのプレミアリーグ第20節が日本時間1月5日(月)に開催。高井幸大の所属するトッテナム・ホットスパーと、サンダーランドが対戦する。
本記事では、トッテナムvsサンダーランドの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。
トッテナム対サンダーランドの試合日程・キックオフ時間
トッテナム・ホットスパーvsサンダーランドは、日本時間2026年1月5日(月)にトッテナムのホーム、トッテナム・ホットスパー・スタジアムで開催される。
- 大会：2025-26プレミアリーグ第20節
- 日時：2026年1月5日(月) 0:00キックオフ／日本時間
- 対戦：トッテナム・ホットスパー vs サンダーランド
- 会場：トッテナム・ホットスパー・スタジアム
※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。
トッテナム対サンダーランドのテレビ放送・ネット配信予定
|U-NEXT
|特設ページから視聴登録
(特典あり)
トッテナム対サンダーランドのU-NEXT視聴方法U-NEXT
2025-26シーズンのイングランド・プレミアリーグは、『U-NEXT』が全試合独占で配信を行う。プレミアリーグの視聴には「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要となる。
U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントがもらえる。
このポイントをサッカーパックに充てることで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円で楽しめるのでおすすめだ。
U-NEXTサッカーパックをお得に登録する手順
- 「U-NEXTサッカーパック特設ページ」へアクセス
- 「サッカーパックを始める」をタップ
- 「お得なセットで登録（初月1,400円）」をタップ
- 必要情報を入力して登録完了！
※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。
▶U-NEXTサッカーパックでプレミアリーグ2025-26を視聴！特設ページからの登録でパックがお得に
※本ページの情報は2025年12月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。