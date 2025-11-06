このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
プレミアリーグ
team-logoトッテナム
Tottenham Hotspur Stadium
team-logoマンチェスター・ユナイテッド
トッテナムvsマン・Uを独占配信！U-NEXTの31日間無料体験登録でサッカーパックがお得に
GOAL

【11月8日】トッテナム対マンチェスター・ユナイテッドのテレビ放送/ネット配信予定｜プレミアリーグ第11節

【高井幸大所属】2025-26プレミアリーグ第11節、トッテナムvsマンチェスター・ユナイテッドのテレビ放送/ネット配信予定・試合日程・キックオフ時間を紹介。

プレミアリーグを全試合独占配信

U-NEXT

プレミアリーグ2025-26はU-NEXTで全試合独占ライブ配信！

「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要

特設ページから31日間無料トライアルに登録すると初月がお得に！

U-NEXTサッカーパック

無料体験登録でパックがお得

特設ページはコチラ

2025-26シーズンのプレミアリーグ第11節が日本時間11月8日(土)に開催。高井幸大の所属するトッテナム・ホットスパーと、マンチェスター・ユナイテッドが対戦する。

【プレミア第11節】トッテナムvsマン・UはU-NEXT独占配信！無料体験登録で月額割引特典ありまずは31日間無料体験に登録

本記事では、トッテナムvsマンチェスター・ユナイテッドの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

トッテナム対マンチェスター・ユナイテッドの試合日程・キックオフ時間

トッテナム・ホットスパーvsマンチェスター・ユナイテッドは、日本時間2025年11月8日(土)にトッテナムのホーム、トッテナム・ホットスパー・スタジアムで開催される。

  • 大会：2025-26プレミアリーグ第11節
  • 日時：2025年11月8日(土) 21:30キックオフ／日本時間
  • 対戦：トッテナム・ホットスパー vs マンチェスター・ユナイテッド
  • 会場：トッテナム・ホットスパー・スタジアム

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

【プレミア第11節】トッテナムvsマン・UはU-NEXT独占配信！無料体験登録で月額割引特典ありまずは31日間無料体験に登録

トッテナム対マンチェスター・ユナイテッドのテレビ放送・ネット配信予定

U-NEXT特設ページから視聴登録
(特典あり)

【プレミア第11節】トッテナムvsマン・UはU-NEXT独占配信！無料体験登録で月額割引特典ありまずは31日間無料体験に登録

トッテナム対マンチェスター・ユナイテッドのU-NEXT視聴方法

u-next-soccer-pack-japanese-2025U-NEXT

2025-26シーズンのイングランド・プレミアリーグは、『U-NEXT』が全試合独占で配信を行う。プレミアリーグの視聴には「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要となる。

U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントがもらえる。

このポイントをサッカーパックに充てることで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円で楽しめるのでおすすめだ。

U-NEXTサッカーパックをお得に登録する手順

  1. U-NEXTサッカーパック特設ページ」へアクセス
  2. 「サッカーパックを始める」をタップ
  3. 「お得なセットで登録（初月1,400円）」をタップ
  4. 必要情報を入力して登録完了！

※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。

▶U-NEXTサッカーパックでプレミアリーグ2025-26を視聴！特設ページからの登録でパックがお得に

プレミアリーグ2025-26シーズンはU-NEXT独占配信！無料体験登録で月額割引特典あり

まずは31日間無料体験に登録

トッテナム対マンチェスター・ユナイテッドの予想スタメンは？

トッテナム vs マンチェスター・ユナイテッド スタメン

トッテナムHome team crest

4-2-3-1

フォーメーション

3-4-2-1

Home team crestMUN
1
グリエルモ・ヴィカーリオ
23
ペドロ・ポロ
17
C
クリスティアン・ロメロ
24
ジェド・スペンス
37
ミッキー・ファン・デ・フェン
7
シャビ・シモンズ
22
ブレナン・ジョンソン
29
パペ・サール
9
リシャルリソン
6
ジョアン・パリーニャ
39
ランダル・コロ・ムアニ
31
センヌ・ラメンス
23
ルーク・ショー
5
ハリー・マグワイア
4
マタイス・デ・リフト
8
C
ブルーノ・フェルナンデス
19
ブライアン・エンベウモ
13
パトリック・ドルグ
16
アマド・ディアロ
3
ヌサイル・マズラウィ
18
カゼミーロ
10
マテウス・クーニャ

3-4-2-1

MUNAway team crest

TOT
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • トーマス・フランク

MUN
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • ルベン・アモリム

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

TOT
-直近成績

ゴールを許す
7/3
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
0/5

MUN
-直近成績

ゴールを許す
11/8
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
4/5

両チームの対戦成績

TOT

直近の 5 試合

MUN

4

勝利

1

Draw

0

勝利

11

得点

5
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
2/5

順位表

※本ページの情報は2025年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

0