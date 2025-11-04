このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
チャンピオンズリーグ25-26はWOWOWオンデマンド独占配信！
【11月5日】トッテナムvsコペンハーゲンのテレビ放送/ネット配信予定｜チャンピオンズリーグ2025-26リーグフェーズ第4節

【鈴木淳之介出場予定】11月5日開催のチャンピオンズリーグ(CL)リーグフェーズ第4節、トッテナム・ホットスパー対FCコペンハーゲンの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

2025-26シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、リーグフェーズ第4節が日本時間11月5日(水)に開催。高井幸大が所属するトッテナム・ホットスパーと、鈴木淳之介が所属するコペンハーゲンが対戦する。

本記事では、トッテナムvsコペンハーゲンのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

トッテナムvsコペンハーゲンの試合日程・キックオフ時間

UEFAチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第4節のトッテナム・ホットスパーvsコペンハーゲンは、スパーズのホーム「トッテナム・ホットスパー・スタジアム」で開催される。

  • 大会：UEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ第4節
  • 日程：2025年11月5日(水)5:00キックオフ／日本時間
  • カード：トッテナム・ホットスパー vs FCコペンハーゲン
  • 会場：トッテナム・ホットスパー・スタジアム

トッテナムvsコペンハーゲンの放送・配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ、トッテナムvsコペンハーゲンの試合は『WOWOW』がライブ配信するため、地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

WOWOWオンデマンド視聴はこちら

チャンピオンズリーグ2025-26はWOWOWが独占中継・配信！

2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOWオンデマンド』で独占ライブ配信されるため、『DAZN』や『U-NEXT』などでは配信されないので注意が必要だ。

決勝トーナメントからは全試合をライブ配信。『WOWOWオンデマンド月額プラン』なら、面倒な手続き等なく即時視聴可能となる。

WOWOWオンデマンドはサッカーだけでなく、バスケットボールNBAやゴルフ、ボクシングなどを配信。映画やドラマといった多彩なジャンルのコンテンツも視聴できるのでおすすめだ。

トッテナムvsコペンハーゲン チーム情報

トッテナム vs コペンハーゲン スタメン

トッテナムHome team crest

4-2-3-1

フォーメーション

4-4-2

Home team crestFCK
1
グリエルモ・ヴィカーリオ
13
イエノマ・ウドジェ
37
ミッキー・ファン・デ・フェン
23
ペドロ・ポロ
17
C
クリスティアン・ロメロ
28
ウィルソン・オドベール
30
ロドリゴ・ベンタンクール
7
シャビ・シモンズ
22
ブレナン・ジョンソン
29
パペ・サール
39
ランダル・コロ・ムアニ
1
ドミニク・コタルスキ
15
マルコス・ロペス
20
鈴木淳之介
5
ガブリエル・ペレイラ
6
パンテリス・ハツィディアコス
36
ウィリアム・クレム
11
ヨルダン・ラーション
12
C
ルーカス・レラガー
30
エリアス・アシュリ
9
ユスファ・ムココ
10
モハメド・エルユヌシ

4-4-2

FCKAway team crest

TOT
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • トーマス・フランク

FCK
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • ヤコブ・ニーストルップ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

TOT
-直近成績

ゴールを許す
4/5
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
1/5

FCK
-直近成績

ゴールを許す
10/10
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
4/5

