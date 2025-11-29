このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
J1 リーグ
team-logo東京ヴェルディ
Ajinomoto Stadium
team-logo鹿島アントラーズ
Yuta Tokuma

【11月30日】東京ヴェルディvs鹿島アントラーズの地上波テレビ放送・ネット配信予定・キックオフ時間｜明治安田J1リーグ第37節

【J1 2025放送予定】明治安田J1リーグ2025第37節、東京ヴェルディ対鹿島アントラーズのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

2025年11月30日(日)に行われる2025シーズンの明治安田J1リーグ第37節で、東京ヴェルディと鹿島アントラーズが対戦する。

本記事では、東京ヴェルディvs鹿島アントラーズの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

東京ヴェルディvs鹿島アントラーズ｜試合日程・キックオフ時間

東京ヴェルディvs鹿島アントラーズは、11月30日(日)に東京Vのホーム、味の素スタジアムで開催される。

  • 大会：2025 明治安田J1リーグ 第37節
  • 日時：2025年11月30日(日) 14:00キックオフ
  • 対戦：東京ヴェルディ vs 鹿島アントラーズ
  • 会場：味の素スタジアム

東京ヴェルディvs鹿島アントラーズ｜放送・配信予定

明治安田J1リーグ第37節の東京ヴェルディvs鹿島アントラーズは、テレビ放送は衛星放送『NHK BS』が生中継を行い、ネットでは『DAZN』がライブ配信を行う。その他配信や放送はない。

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

東京ヴェルディvs鹿島アントラーズのおすすめ視聴方法

2025シーズンの明治安田J1リーグは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

東京ヴェルディvs鹿島アントラーズ チーム情報

東京ヴェルディ vs 鹿島アントラーズ スタメン

東京ヴェルディHome team crest

3-4-2-1

フォーメーション

4-4-2

Home team crestKAN
1
マテウス・ヴィドット
4
林直樹
6
宮原和也
3
谷口栄斗
16
平川怜
19
Y. Matsuhashi
26
Y. Uchida
2
深澤大輝
7
森田晃木
8
斎藤広祐
9
染野唯月
1
早川友基
22
濃野公人
3
キム・テヒョン
55
植田直通
7
小川諒也
40
鈴木優磨
6
三竿健人
18
エウベル
13
知念慶
11
田川亨介
9
レオ・セアラ

4-4-2

KANAway team crest

TVE
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • 城福浩

KAN
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • 鬼木達

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

TVE
-直近成績

ゴールを許す
2/1
2.5ゴール以上のゲーム
0/5
両チームが得点
0/5

KAN
-直近成績

ゴールを許す
7/2
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
2/5

両チームの対戦成績

TVE

直近の 5 試合

KAN

1

Win

1

Draw

3

勝利

6

得点

14
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
3/5

順位表

0