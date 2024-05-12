J1 リーグ
team-logo
3 - 3
終了
team-logo
鈴木優磨 5' (pk)名古新太郎 8'植田直通 50'
斎藤広祐 69'木村勇大 81'見木友哉 90' + 3'
(HT 2-0) (終了 3-3)

鹿島アントラーズ 対 東京ヴェルディ結果＆スタッツ,