ヨーロッパリーグ
team-logoシュトゥットガルト
MHPArena
team-logoセルティック
ヨーロッパリーグ25-26はWOWOWオンデマンド独占配信！今すぐ視聴開始
Yuta Tokuma

【2月27日】シュトゥットガルトvsセルティックのテレビ放送/ネット配信予定｜ヨーロッパリーグ2025-26ノックアウトプレーオフ2ndレグ

【前田大然・旗手怜央出場予定】2月27日開催のヨーロッパリーグ(EL)2025-26ノックアウトフェーズ進出プレーオフ2ndレグ、シュトゥットガルト対セルティックの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

2025-26シーズンのUFFAヨーロッパリーグは、ノックアウトフェーズ進出プレーオフ2ndレグが日本時間2月27日(金)に開催。シュトゥットガルトと、前田大然と旗手怜央の所属するセルティックが対戦する。

本記事では、シュトゥットガルトvsセルティックのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

シュトゥットガルトvsセルティックの試合日程・キックオフ時間

UEFAヨーロッパリーグ・ノックアウトフェーズ進出プレーオフ2ndレグのシュトゥットガルトvsセルティックは、シュトゥットガルトのホーム「MHPアレーナ」で開催される。

  • 大会：UEFAヨーロッパリーグ ノックアウトフェーズ進出プレーオフ2ndレグ
  • 日程：2026年2月27日(金)2:45キックオフ／日本時間
  • カード：シュトゥットガルト vs セルティック
  • 会場：MHPアレーナ

シュトゥットガルトvsセルティックの放送・配信予定

UEFAヨーロッパリーグ、シュトゥットガルトvsセルティックの試合は『WOWOW』がライブ配信するため、地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

ヨーロッパリーグ2025-26はWOWOWが独占中継・配信！

2025-26シーズンのUEFAヨーロッパリーグ(EL)は昨季同様に『WOWOWオンデマンド』で独占ライブ配信されるため、『DAZN』や『U-NEXT』などでは配信されないので注意が必要だ。

決勝トーナメントからは全試合をライブ配信。『WOWOWオンデマンド月額プラン』なら、面倒な手続き等なく即時視聴可能となる。

WOWOWオンデマンドはサッカーだけでなく、バスケットボールNBAやゴルフ、ボクシングなどを配信。映画やドラマといった多彩なジャンルのコンテンツも視聴できるのでおすすめだ。

シュトゥットガルトvsセルティック チーム情報

シュトゥットガルト vs セルティック 予想スタメン

シュトゥットガルトHome team crest

4-2-3-1

フォーメーション

4-3-3

Home team crestCEL
33
アレクサンダー・ニューベル
14
ルカ・ジャケス
7
マクシミリアン・ミッテルシュテット
29
フィン・イェルチ
22
ロレンツ・アシノン
16
アタカン・カラソル
26
デニス・ウンダフ
30
チェマ・アンドレス
11
ビラル・エル・カンヌース
18
ジェイミー・レヴェリング
9
エルメディン・デミロヴィッチ
1
カスパー・シュマイケル
6
オーストン・トラスティー
22
ジュリアン・アラウージョ
63
キーラン・ティアニー
5
リアム・スケールズ
28
パウロ・ベルナルド
42
カラム・マグレガー
8
ベンジャミン・ニグレン
11
トマーシュ・チュワンカラ
23
セバスチャン・トゥネクティ
38
前田大然

4-3-3

CELAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • セバスティアン・ヘーネス

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • マーティン・オニール

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

VFB
-直近成績

ゴールを許す
14/7
2.5ゴール以上のゲーム
5/5
両チームが得点
4/5

CEL
-直近成績

ゴールを許す
9/10
2.5ゴール以上のゲーム
5/5
両チームが得点
5/5

両チームの対戦成績

VFB

直近の 3 試合

CEL

2

勝利

0

引分け

1

Win

8

得点

6
2.5ゴール以上のゲーム
3/3
両チームが得点
3/3

順位表

0